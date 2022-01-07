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Новини
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НАТО (6215) росія (63594) США (21024) Столтенберг Єнс (1595) Рінкевичс Едгарс (169) Лійметс (8)

"Дипломатія, діалог та деескалація": НАТО провів позачергову нараду через агресію Росії

Сьогодні, 7 січня, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО провели позачергову нараду щодо ситуації навколо України.

Про це повідомляє постійне представництво США у НАТО у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

Нарада в рамках Північноатлантичної ради під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга була віртуальною. Учасники зустрічі обговорювали нарощування Росією військової сили на кордоні з Україною та ширші аспекти європейської безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: "Закликаємо Росію до деескалації"

Як зазначається, глави МЗС всіх країн-союзників НАТО підтвердили свою єдність у відповідь на агресію Росії проти України.

"Напередодні майбутнього засідання Ради Росія – НАТО вони наголосили на необхідності дипломатії, діалогу та деескалації", – йдеться у повідомленні представництва США в НАТО .

Після засідання глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країни НАТО підготувалися до діалогу з Росією.

"Ми готові до діалогу з Росією, але не коштом наших цінностей чи ключових принципів", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс після засідання в НАТО наголосила, що агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок в Європі.

"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників", - заявила Лійметс у Twitter.

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Топ коментарі
+8
Импотенты обмениваются мнениями по поводу того, какая поза в сексе самая лучшая!
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07.01.2022 18:22
+7
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07.01.2022 18:49
+6
Рашка им про "границы росии нигде не закончиваются", а они ей "дипломатия, диалог и эскалация". Убогие.
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07.01.2022 18:22
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Импотенты обмениваются мнениями по поводу того, какая поза в сексе самая лучшая!
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07.01.2022 18:22 Відповісти
Уже тошнит от блеянья этих ссыкливых ничтожеств. Овцы какие-то, ей богу.
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07.01.2022 21:56 Відповісти
военный блок кольцо в ноздрю вставил...шоб от жыдоугрофиннобурятов не отставать..
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07.01.2022 18:22 Відповісти
Переговори НАТО з дикунами не працюють, потрібно було організувати авіаудари літаками без розпізнавальних знаків по позиціям терористів в Криму, потопити пару кораблів невідомими ракетами. путін розуміє тільки силу!
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07.01.2022 18:22 Відповісти
***** обидется если взять и просто ему морду начистить. Нужно сесть с *****м под забором на картаны, семек поплевать, за базар обсудить.
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07.01.2022 18:44 Відповісти
Рашка им про "границы росии нигде не закончиваются", а они ей "дипломатия, диалог и эскалация". Убогие.
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07.01.2022 18:22 Відповісти
Все как в фильме Не смотрте вверх
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07.01.2022 18:26 Відповісти
Выпили по рюмочке и осмелели. Решили толпой к ***** идти.
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07.01.2022 18:33 Відповісти
Піпец
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07.01.2022 18:33 Відповісти
жалюгидне видовище ...
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07.01.2022 18:37 Відповісти
дипломатія цевілізованого світу, наших партнерів:
сусід трахнув вашу дружину,
витріпав дітей,
зжер вечерю......
ляг спати в вашій кроваті.
ви повинні знайти правельні слова для діалогу,
щоб він не образився та перестав це робити.
а він не хоче.
що, млять далі!!!
гарно пригостити?
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07.01.2022 18:38 Відповісти
рашкованские боты нагнетают)
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07.01.2022 18:41 Відповісти
та да..заместь зворотни сынонимы с бубой в офисе изучать....
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07.01.2022 18:48 Відповісти
"заместь" тебя выдает с головой
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07.01.2022 19:04 Відповісти
ты либо тупой,либо тупой в квадрате...
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07.01.2022 19:09 Відповісти
***** в одну ночь собрало всех диктаторов и перекинули войска в Казахстан а НАТО уже который год проводит нараду. наверное советуются какую озабоченность выразить. ***** в ужасе.
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07.01.2022 18:42 Відповісти
А шо самэ жалюгиднишэ, так цэ ЗЕ, рассекающее на сноуборде, пока решается доля Украины, бо вин в отпуске и перетрудился. ******** потвора
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07.01.2022 18:43 Відповісти
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07.01.2022 18:49 Відповісти
Отсос, Подсос, Ананнист и Дрочиньян!
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07.01.2022 19:18 Відповісти
наш ****** самый мелкий среди четверицы **********
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07.01.2022 19:31 Відповісти
Так вони вирішили якого розміру буде "озабоченность"..??
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07.01.2022 19:43 Відповісти
и вот этим импотентным НАТО народ пугали в СССР. Как страшно жить... путин обосрал..я от страха.
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07.01.2022 19:43 Відповісти
то ли НАТО уже не то, то ли граждан Советского союза просто *******...ли.
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07.01.2022 19:44 Відповісти
Кто то мудрый сказал, что " добрым словом и пистолетом........."
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07.01.2022 20:55 Відповісти
"Дипломатія, діалог та деескалація": НАТО провів позачергову нараду через агресію Росії (с)
есть более дельное предложение для НАТО по поводу хрюгавов: "наркоз, эвтаназия, кремация"
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07.01.2022 21:09 Відповісти
Позорище какое-то, а не НАТО. ***** во всю уже открыто воссоздает ссср, оккупируя Казахстан, а они блеют. Боже, да как же они так деградировать успели?
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07.01.2022 21:59 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/08/poroshenko-peredumovoyu-dlya-serjoznogo-dialogu-zahodu-z-putinym-maye-buty-deokupacziya-donbasu-i-krymu/ Порошенко: передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.
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08.01.2022 11:28 Відповісти
 
 