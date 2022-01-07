"Дипломатія, діалог та деескалація": НАТО провів позачергову нараду через агресію Росії
Сьогодні, 7 січня, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО провели позачергову нараду щодо ситуації навколо України.
Про це повідомляє постійне представництво США у НАТО у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.
Нарада в рамках Північноатлантичної ради під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга була віртуальною. Учасники зустрічі обговорювали нарощування Росією військової сили на кордоні з Україною та ширші аспекти європейської безпеки.
Як зазначається, глави МЗС всіх країн-союзників НАТО підтвердили свою єдність у відповідь на агресію Росії проти України.
"Напередодні майбутнього засідання Ради Росія – НАТО вони наголосили на необхідності дипломатії, діалогу та деескалації", – йдеться у повідомленні представництва США в НАТО .
Після засідання глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країни НАТО підготувалися до діалогу з Росією.
"Ми готові до діалогу з Росією, але не коштом наших цінностей чи ключових принципів", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
Водночас міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс після засідання в НАТО наголосила, що агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок в Європі.
"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників", - заявила Лійметс у Twitter.
Будь ласка, зачекайте...
сусід трахнув вашу дружину,
витріпав дітей,
зжер вечерю......
ляг спати в вашій кроваті.
ви повинні знайти правельні слова для діалогу,
щоб він не образився та перестав це робити.
а він не хоче.
що, млять далі!!!
гарно пригостити?
есть более дельное предложение для НАТО по поводу хрюгавов: "наркоз, эвтаназия, кремация"
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.