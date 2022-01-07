"Дипломатія, діалог та деескалація": НАТО провів позачергову нараду через агресію Росії

Сьогодні, 7 січня, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО провели позачергову нараду щодо ситуації навколо України.

Про це повідомляє постійне представництво США у НАТО у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

Нарада в рамках Північноатлантичної ради під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга була віртуальною. Учасники зустрічі обговорювали нарощування Росією військової сили на кордоні з Україною та ширші аспекти європейської безпеки.

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Як зазначається, глави МЗС всіх країн-союзників НАТО підтвердили свою єдність у відповідь на агресію Росії проти України.

"Напередодні майбутнього засідання Ради Росія – НАТО вони наголосили на необхідності дипломатії, діалогу та деескалації", – йдеться у повідомленні представництва США в НАТО .

Після засідання глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країни НАТО підготувалися до діалогу з Росією.

"Ми готові до діалогу з Росією, але не коштом наших цінностей чи ключових принципів", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс після засідання в НАТО наголосила, що агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок в Європі.

"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників", - заявила Лійметс у Twitter.