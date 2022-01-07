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Україна візьме участь в засіданні військових керівників НАТО наступного тижня

Україна візьме участь в засіданні військових керівників НАТО наступного тижня

Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО 12-13 січня проведуть онлайн-зустріч за участі представників України й Грузії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інформації, що оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ.

"Найвищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, проведе онлайн засідання 12-13 січня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Головуватиме на сесіях керівник Військового комітету, адмірал Роб Бауер", - йдеться у пресрелізі.

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Перший день буде, зокрема, присвячений військово-стратегічному мисленню з обговоренням Концепції ведення бойових дій НАТО, а також прогресу щодо Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору.

13 січня начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО зустрінуться зі своїми грузинськими та українськими колегами для обговорення безпекової ситуації в їхніх країнах.

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Топ коментарі
+5
Это конечно хорошо, но как же стыдно, что обороной Украины обеспокоены США, ЕС и НАТО, а власти самой Украины занимаются шкурными вопросами (пилят бюджет, преследуют политических оппонентов, тусят на курортах в окружении одиозных персонажей) при этом не стесняясь врать и динамить партнёров и союзников, а то и прямо подыгрывать врагу, опять таки, в угоду частным интересам, а электоральное болото Зеленского даже не булькает.
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07.01.2022 19:22
+3
Ермак надеюсь поедет?
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07.01.2022 19:08
+3
Ну от на мою думку йому б варто було б "єхать *****."
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07.01.2022 19:26
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Ермак надеюсь поедет?
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07.01.2022 19:08 Відповісти
у спидныци от мендель после бубы...
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07.01.2022 19:15 Відповісти
Куда именно он по вашему должен ехать?
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07.01.2022 19:20 Відповісти
Ну от на мою думку йому б варто було б "єхать *****."
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07.01.2022 19:26 Відповісти
Согласен.
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07.01.2022 19:31 Відповісти
Усі згодні.
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08.01.2022 13:02 Відповісти
Это конечно хорошо, но как же стыдно, что обороной Украины обеспокоены США, ЕС и НАТО, а власти самой Украины занимаются шкурными вопросами (пилят бюджет, преследуют политических оппонентов, тусят на курортах в окружении одиозных персонажей) при этом не стесняясь врать и динамить партнёров и союзников, а то и прямо подыгрывать врагу, опять таки, в угоду частным интересам, а электоральное болото Зеленского даже не булькает.
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07.01.2022 19:22 Відповісти
Ви що??? Бубочка відпочиває, а ви його турбуєте...😡 Ще впаде зі сноуборду і , дай то Боже, розіб'є свою тупу бошку... хто ж тоді буде зливати військові операціі...?
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07.01.2022 20:06 Відповісти
и что наша сцыкливая Буба там будет делать ?
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07.01.2022 21:18 Відповісти
Хоть меня и опередили насчет ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты, но свои 5 копеек внесу: ермак_Козырь_Михайлов_Лолита и демченко тоже будут участвовать?, тогда лучше сразу звать шойгу и герасимова, зачем играть в испорченный телефон?
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08.01.2022 06:15 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/08/poroshenko-peredumovoyu-dlya-serjoznogo-dialogu-zahodu-z-putinym-maye-buty-deokupacziya-donbasu-i-krymu/ Порошенко: передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму
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08.01.2022 11:29 Відповісти
 
 