Україна візьме участь в засіданні військових керівників НАТО наступного тижня
Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО 12-13 січня проведуть онлайн-зустріч за участі представників України й Грузії.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інформації, що оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ.
"Найвищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, проведе онлайн засідання 12-13 січня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Головуватиме на сесіях керівник Військового комітету, адмірал Роб Бауер", - йдеться у пресрелізі.
Перший день буде, зокрема, присвячений військово-стратегічному мисленню з обговоренням Концепції ведення бойових дій НАТО, а також прогресу щодо Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору.
13 січня начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО зустрінуться зі своїми грузинськими та українськими колегами для обговорення безпекової ситуації в їхніх країнах.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.