УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини
17 746 59
Казахстан (855) мародерство (335) погром (65) протест (2377) росія (63594) ФСБ (1429)

Для погромів у Казахстані використали колишніх в'язнів, - засновник Gulagu.net Осєчкін

Для погромів у Казахстані використали колишніх в'язнів, - засновник Gulagu.net Осєчкін

Силовики спеціально звільнили з казахських тюрем в’язнів для організації погромів і мародерства та доручили їм атакувати правоохоронців.

Про це пише засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ. Він посилається на джерело у ФСБ РФ.

"Щойно протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків, було задіяно ув'язнених із казахських в'язниць, яких спеціально звільнили для злагодженої організації погромів та мародерства. Саме їм були доручені організації атак на силовиків (це справді мало місце бути – у максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі)", - цитує Осєчкін, як він каже, слова свого джерела.

Осєчкін твердить, що його джерело у ФСБ повідомило: цих людей заздалегідь планували "утилізувати", не фіксуючи ці жертви. Свою "роботу", твердить джерело, колишні в’язні виконали.

Дивіться: Протести в Казахстані: пошкоджена спецтехніка силовиків в Алмати. ВIДЕО

"Це дає необхідне обґрунтування для введення зовнішніх сил, це деморалізує звичайних протестувальників, це переводить політичний протест у зручну форму погромів, це показує силовикам, що проти них - звірина, це блокує соціальну емпатію казахів, що не визначилися, до процесу протестів. Саме тому найлютіше мародерство, криваві штурми відділків і нещадна стрілянина по протестувальникам були тільки в столиці, тоді як майже скрізь в інших містах все було інакше", - цитує Осєчкін джерело.

За його словами, джерело у ФСБ не виключає, що подібний сценарій можуть використати і в самій Росії.

Також дивіться: Момент падіння пам'ятника Назарбаєву у казахському місті Талди-Корган. ВIДЕО

"Враховуючи, що до початку української кризи залишилося нічого, а у нас проблем більше, ніж рішень, варіант із такою активізацією "картриджів" (спеціально звільнених в’язнів. - Ред.) цілком може бути використаний десь у Росії. Одне маленьке "повстання злодіїв, що втекли" в локальному місті, з організацією за казахським сценарієм, якщо додати правильні картинки (включаючи згвалтування неповнолітніх) - народ сам до зон швабри зносити почне", - цитує він джерело.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Дай Боже сил свободному народу республики Казахстан вырезать побольше кацапской русни на своей Аллахом данной земле!!!!
показати весь коментар
07.01.2022 19:45
+19
https://haqqin.az/news/231032 В Казахстане объявили о создании «Фронта освобождения Родины»
показати весь коментар
07.01.2022 19:48
+17
Ну тут хз. Будь я уркоганом и начальник сказал обворовать ломбард Тимошенко я бы так и сделал. Тем более все урки под колпаком. А тут им розвязали руки. Так что не нужно искать какуюто логику в действиях зечар. темболее у нас свое зечмо сидит в букавялях
показати весь коментар
07.01.2022 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуляй рванина
показати весь коментар
07.01.2022 19:30 Відповісти
в Україні такі понти не пройдуть -

на Майдані були свої розвідка та контрозвідка
показати весь коментар
07.01.2022 22:19 Відповісти
Ага и сидельцы сразу подорвались исполнять приказания которые им дали грабить и насиловать, вместо того что бы залечь на дно. Слива это все
показати весь коментар
07.01.2022 19:31 Відповісти
Ну тут хз. Будь я уркоганом и начальник сказал обворовать ломбард Тимошенко я бы так и сделал. Тем более все урки под колпаком. А тут им розвязали руки. Так что не нужно искать какуюто логику в действиях зечар. темболее у нас свое зечмо сидит в букавялях
показати весь коментар
07.01.2022 19:33 Відповісти
И вообще неча как грила маргарита симоненко. неча. Неча идиолизировать арестантов. Все уркоганы это питорасты чмошники и уйобки, те кто рецедивисты и сидят за особотяжкие. имхо
показати весь коментар
07.01.2022 19:35 Відповісти
А если бы вы знали, что в конце операции ваша тушка будет валяться в арыке, побежали бы в ломбард?
показати весь коментар
07.01.2022 19:35 Відповісти
Побежал бы. Но те в тот в который сказал начальник, а в тот который за пару километров
показати весь коментар
07.01.2022 19:37 Відповісти
я ж нелох какойто под пули лезть
показати весь коментар
07.01.2022 19:40 Відповісти
а чо ти сам сoбi доповнюєш? опонeнт жe нe прочитає. смисл писати?
показати весь коментар
07.01.2022 21:48 Відповісти
Не нужно переоценивать интеллектуальные способности реальных урок. Не политических, не казнокрадов, не уклонистов от налогов или ботанов сбивших насмерть пешехода, а реальных, можно сказать генетических, урок, причем тех, кому сначала продемонстрировали кино на шваберную тему, а потом предложили поработать.
показати весь коментар
07.01.2022 19:48 Відповісти
В тюрьме после годов отсидки люди становятся прохаванными. Это вам не простой нарит которого можно на кую вертеть. Там не все так просто на самом деле...
показати весь коментар
07.01.2022 19:56 Відповісти
тут кручє: Шерлок єлбаси

Вера Ларина@prv1AaQ0s00ako3



знаменитый дом Шерлока Холмса в Лондоне принадлежит дочери Назарбаева, наследство ее покойного мужа - был найден повешенным в венской тюрьме перед дачей показаний. А его тогда уже другая жена вскорости выпала из окна своей квартиры в Дубае. Так эта недвижка оказалось бесхозной.

показати весь коментар
07.01.2022 20:41 Відповісти

показати весь коментар
07.01.2022 20:43 Відповісти
і міссіс Хадсон тєпєрь Даріга - https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-media-review/30949759.html
показати весь коментар
07.01.2022 20:50 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 20:53 Відповісти
Паха@defjaws

https://twitter.com/defjaws/status/1479511186286596099 54 мин





Ага, а ее сын Айсултан попросил политического убежища в Лондоне, заявлял о давлении со стороны семьи из-за известных ему коррупционных схем и благополучно скончался от кокаинового передоза в парке в 2020 г.
показати весь коментар
07.01.2022 20:47 Відповісти
А магазин Рошен?
показати весь коментар
07.01.2022 23:15 Відповісти
Ну как то грабить и насиловать это им и так привычно, а если за это еще и ничего не будет, а тем более этой привычной работой заработать амнистию, то чего прятаться?
показати весь коментар
07.01.2022 19:36 Відповісти
Це технологія. Це "Антимайдан - 2.0". І це чекає, на жаль, і нас. Дай Боже, щоб я помилявся...
показати весь коментар
07.01.2022 19:37 Відповісти
бггг, добре забуте старе

Арештована Коляда, або 50 років операції "Блок"... ааа, не чули..?

neborakova@BohdanaNeborak



Рівно 50 років тому у Львові колядували українські інтелігенти.
За це через декілька днів прогримить хвиля арештів - чимало учасників дійства опиняться на засланні.
Серед них Калинці, Стус, Чорновіл, Горинь, Шабатура...
Люди на фото ще не знають, що готує їм КГБ 12 січня 1972 року.

показати весь коментар
07.01.2022 19:40 Відповісти
neborakova@BohdanaNeborak

https://twitter.com/BohdanaNeborak/status/1479409437257437192 6 ч





Титул самвидавної книжки В. Стуса "Зимові дерева", яка потім стане вещдоком у кримінальній справі

показати весь коментар
07.01.2022 19:42 Відповісти
Оце слива 😀

Токаев заявил, что террористы заговорили на неизвестном человечеству языке
7 Января 2022, 23:51 | 898 просмотров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматы выдержал шесть волн атак террористов, сообщает Sputnik Казахстан.

«При этом боевики говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане», - добавил глава государства.
А ти або йолоп або троль проплачений
показати весь коментар
07.01.2022 22:03 Відповісти
А мне источник в ЦРУ рассказал, что там инопланетяне участвовали.
показати весь коментар
07.01.2022 19:33 Відповісти
Ну от все стає на своє місце, а то якість іноземні бандформування.
показати весь коментар
07.01.2022 19:41 Відповісти
Я Вам больше скажу. Всеми процессами в мире руководят вовсе не та нация, на которую думают. Ниточки дёргают с Банковой.
показати весь коментар
07.01.2022 19:47 Відповісти
прикинь якi люди на банковiй
показати весь коментар
07.01.2022 21:50 Відповісти
це теорія ШШШ : шефір тихо шуршит шифером
показати весь коментар
07.01.2022 22:24 Відповісти
цe стьоб!
показати весь коментар
07.01.2022 23:16 Відповісти
Я даже не удивлюсь, если среди задержанных окажутся задержанные "украинские националисты". Взял в кавычки, потому что к националистам, а тем более к украинским эти задержанные никакого отношения иметь не будут (а может даже и будут, если ФСБ это все спланировала заранее). Наша проблема в том, что ***** - действительно *****, но уж дураком его вряд ли можно назвать... А вот наш дебил в Карпатах на лыжах катается. Весь мир на ушах, а оно катается... А если вдруг оно решит куда-то смыться, то его заменит... Стефанчук - да у нас при Овоще такой ж...ы в руководстве страны не было. Причем и в прямом, и в переносном смысле слова!
показати весь коментар
07.01.2022 20:03 Відповісти
Це операція терориста путіна, щоб ввести війська і там залишитись. Голодним холопам потрібні новиє пабєди в тілівізорі
показати весь коментар
07.01.2022 19:36 Відповісти
казус бeллi
показати весь коментар
07.01.2022 21:51 Відповісти
"...Из этого письма следует, что с самого начала спецслужбы России и Казахстана планировали реализовать гибридный сценарий мягкого поглощения Россией Казахстана под предлогом «союзнической помощи», и в настоящее время мы призываем международное сообщество и журналистов проверить достоверность этой информации, которая имеет, на наш взгляд, ключевое значение для анализа и правильной оценки происходящего в эти дни.

Мы призываем повторно власти РФ в срочном порядке вывести войска и отозвать спецназ ГРУ и ФСБ, агентуру СВР и десант, а также подконтрольные Кремлю и ФСБ т.н. «ЧВК», которые де-факто финансирует само государство через коррупционные схемы (изначально по ряду госконтрактов завышают цены и позволяют якобы независимым предпринимателям выводить в обнал до 35-40% от сумм ГК с последующей передачей «откатов» кураторам этих ЧВК).

Эта геополитическая авантюра и важно её прекратить незамедлительно.

Также мы призываем спецслужбы России, Беларуси и Казахстана прекратить агентурную работу в среде заключённых и отказаться от использования капо и негласных агентов в тайных оперативных комбинациях. Всё тайное станет явным и все преступления против человечества и человечности будут со временем разоблачены". - https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
показати весь коментар
07.01.2022 19:36 Відповісти
Полиция просто выпустила урок, чобы подлить масло в огонь.
показати весь коментар
07.01.2022 19:38 Відповісти
Это амнистия)))
показати весь коментар
07.01.2022 19:39 Відповісти
Бывших не бывает. Если выпустили обычных воришек и хулиганов, врядли б это дало бы какой-то эффект. Нада выпускать пожизненников и серийных маньяков, тогда будет казахстанская резня ятаганом
показати весь коментар
07.01.2022 19:42 Відповісти
та то и так было видно,шо шут кремлядский пытается использовать ситуйовину...токаев мразота ********** и казахи его выведут на чистую воду,тут без вариантов...у меня двухлетний опыт общения с взводом казахов,я знаю про шо говорю.
показати весь коментар
07.01.2022 19:38 Відповісти
Генерали завжди готуються до минулих війн. Тільки докорінна зміна майданної тактики веде до перемоги. Стара тактика віджила. Це абсолютно очевидно. Майбутнє за прогресом.
показати весь коментар
07.01.2022 19:39 Відповісти
Лидером опозиции и организатором протестов назвал себя бывший банкир Мухтар ******* заочно осужденный в Казахстане за расхищение денег вкладчиков на 6 млрд. дол. И проживающий сейчас во Франции
https://www.kommersant.ru/doc/5156158
показати весь коментар
07.01.2022 19:43 Відповісти
Дай Боже сил свободному народу республики Казахстан вырезать побольше кацапской русни на своей Аллахом данной земле!!!!
показати весь коментар
07.01.2022 19:45 Відповісти
https://haqqin.az/news/231032 В Казахстане объявили о создании «Фронта освобождения Родины»
показати весь коментар
07.01.2022 19:48 Відповісти
"Своей целью они назвали борьбу с силами ОДКБ в стране и освобождение страны."

Підтримую на 100%. Це гниле кацапо-білоруське болото повинно бути висушене.
показати весь коментар
07.01.2022 20:02 Відповісти
тeпeр лишe партизанити
показати весь коментар
07.01.2022 21:52 Відповісти
сами кацапьі и придумали "фронт" по образцу "новое величие" чтоб утилизировать вступивших в него недовольньіх коррупционной властью . . . .
показати весь коментар
08.01.2022 06:26 Відповісти
Токаеву уже дали сигнал-уводи кацапов-договоримся,но козломордие так просто не уйдут.по факту сейчас токаев контролирует только центр алмати с аеропортом.
показати весь коментар
07.01.2022 19:52 Відповісти
А в бывшей Чехословакии совок сначала контролировал только аэропорт.... Хватило.
Сейчас было бы неплохо (для мира, но не факт, что для нас), если бы азеры возобновили свою активность в Карабахе, мы в Лугандоне, Грузия в Абхазии, ну и белорусская оппозиция тоже не была бы лишней. Не факт, что это правильная позиция - я просто озвучиваю свои мысли, я не знаю, насколько сильной сейчас является паРаша, насколько она подготовилась. Но пока что это выглядит, как шанс. Само собой нужна помощь всего мирового сообщества. Раша не должна потянуть войну на много фронтов.
показати весь коментар
07.01.2022 20:12 Відповісти
Рота армянских оккупантов из состава сил ОДКБ взяла под контроль центральный рынок Алматы. - https://t.me/kazfreee/348 https://t.me/kazfreee/348

показати весь коментар
07.01.2022 19:58 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 20:03 Відповісти
О, це вони "вміють"!
показати весь коментар
07.01.2022 20:06 Відповісти
В Черноморске жёлтый рынок они взяли под контроль ещё в 90-х гг.
показати весь коментар
07.01.2022 21:22 Відповісти
ринок для армяшок то святе
показати весь коментар
07.01.2022 22:03 Відповісти
Штаб мабуть в нужнику на ринку розмістили , щоб при отході по старій звичкі унітази поцупити
показати весь коментар
07.01.2022 22:13 Відповісти
Так це було видно зразу, стара гебістська метода в дії.
показати весь коментар
07.01.2022 20:00 Відповісти
Я не здивований, бо кончені гниди діють такими методами - почерк завжди той самий.

Одного разу на Майдані коло ЦУМу вночі десь коло2-ї ночі патруль при мені затримав одного доходягу в міліцейській формі з старлейськими погонами. Я як офіцер запасу відразу оприділив, що доходяга ніякого відношення до служби немає. Хтось навіть хотів його вдарити, але я та інші стримали і пояснили, що ті скоти відправили пацана на Майдан в формі мента не його зросту на убой, щоб майданівці йогопокалічили і звинувати нас в бандитизмі. Але люди на Майдані були найкращі - там швалі, особливо вночі, практично не було.
показати весь коментар
07.01.2022 20:33 Відповісти
Правда чи не - не скажу ...
Але усе це можливе !
Надзвичайно криваво - 100 , протести -10000
А - результат ?
показати весь коментар
07.01.2022 23:41 Відповісти
Один клан решил устранить другой и организовал заваруху, потом придумали "террористов" и под этим предлогом ввели кацапоудмуртов, пипл выгребет мандюлей низачто и останется виноват, а новая банда ворья полностью контролирующая страну продолжит грабить холопов ещё десятилетия 😁😁😁
показати весь коментар
08.01.2022 00:45 Відповісти
Нащадки берії.
Той також у 1953-му урків повипускав.
І чим це для нього скінчилося?
показати весь коментар
08.01.2022 07:23 Відповісти
 
 