Для погромів у Казахстані використали колишніх в'язнів, - засновник Gulagu.net Осєчкін
Силовики спеціально звільнили з казахських тюрем в’язнів для організації погромів і мародерства та доручили їм атакувати правоохоронців.
Про це пише засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ. Він посилається на джерело у ФСБ РФ.
"Щойно протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків, було задіяно ув'язнених із казахських в'язниць, яких спеціально звільнили для злагодженої організації погромів та мародерства. Саме їм були доручені організації атак на силовиків (це справді мало місце бути – у максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі)", - цитує Осєчкін, як він каже, слова свого джерела.
Осєчкін твердить, що його джерело у ФСБ повідомило: цих людей заздалегідь планували "утилізувати", не фіксуючи ці жертви. Свою "роботу", твердить джерело, колишні в’язні виконали.
"Це дає необхідне обґрунтування для введення зовнішніх сил, це деморалізує звичайних протестувальників, це переводить політичний протест у зручну форму погромів, це показує силовикам, що проти них - звірина, це блокує соціальну емпатію казахів, що не визначилися, до процесу протестів. Саме тому найлютіше мародерство, криваві штурми відділків і нещадна стрілянина по протестувальникам були тільки в столиці, тоді як майже скрізь в інших містах все було інакше", - цитує Осєчкін джерело.
За його словами, джерело у ФСБ не виключає, що подібний сценарій можуть використати і в самій Росії.
"Враховуючи, що до початку української кризи залишилося нічого, а у нас проблем більше, ніж рішень, варіант із такою активізацією "картриджів" (спеціально звільнених в’язнів. - Ред.) цілком може бути використаний десь у Росії. Одне маленьке "повстання злодіїв, що втекли" в локальному місті, з організацією за казахським сценарієм, якщо додати правильні картинки (включаючи згвалтування неповнолітніх) - народ сам до зон швабри зносити почне", - цитує він джерело.
Будь ласка, зачекайте...
на Майдані були свої розвідка та контрозвідка
Вера Ларина@prv1AaQ0s00ako3
знаменитый дом Шерлока Холмса в Лондоне принадлежит дочери Назарбаева, наследство ее покойного мужа - был найден повешенным в венской тюрьме перед дачей показаний. А его тогда уже другая жена вскорости выпала из окна своей квартиры в Дубае. Так эта недвижка оказалось бесхозной.
https://twitter.com/defjaws/status/1479511186286596099 54 мин
Ага, а ее сын Айсултан попросил политического убежища в Лондоне, заявлял о давлении со стороны семьи из-за известных ему коррупционных схем и благополучно скончался от кокаинового передоза в парке в 2020 г.
Арештована Коляда, або 50 років операції "Блок"... ааа, не чули..?
neborakova@BohdanaNeborak
Рівно 50 років тому у Львові колядували українські інтелігенти.
За це через декілька днів прогримить хвиля арештів - чимало учасників дійства опиняться на засланні.
Серед них Калинці, Стус, Чорновіл, Горинь, Шабатура...
Люди на фото ще не знають, що готує їм КГБ 12 січня 1972 року.
https://twitter.com/BohdanaNeborak/status/1479409437257437192 6 ч
Титул самвидавної книжки В. Стуса "Зимові дерева", яка потім стане вещдоком у кримінальній справі
Токаев заявил, что террористы заговорили на неизвестном человечеству языке
7 Января 2022, 23:51 | 898 просмотров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматы выдержал шесть волн атак террористов, сообщает Sputnik Казахстан.
«При этом боевики говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане», - добавил глава государства.
А ти або йолоп або троль проплачений
Мы призываем повторно власти РФ в срочном порядке вывести войска и отозвать спецназ ГРУ и ФСБ, агентуру СВР и десант, а также подконтрольные Кремлю и ФСБ т.н. «ЧВК», которые де-факто финансирует само государство через коррупционные схемы (изначально по ряду госконтрактов завышают цены и позволяют якобы независимым предпринимателям выводить в обнал до 35-40% от сумм ГК с последующей передачей «откатов» кураторам этих ЧВК).
Эта геополитическая авантюра и важно её прекратить незамедлительно.
Также мы призываем спецслужбы России, Беларуси и Казахстана прекратить агентурную работу в среде заключённых и отказаться от использования капо и негласных агентов в тайных оперативных комбинациях. Всё тайное станет явным и все преступления против человечества и человечности будут со временем разоблачены". - https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
https://www.kommersant.ru/doc/5156158
Підтримую на 100%. Це гниле кацапо-білоруське болото повинно бути висушене.
Сейчас было бы неплохо (для мира, но не факт, что для нас), если бы азеры возобновили свою активность в Карабахе, мы в Лугандоне, Грузия в Абхазии, ну и белорусская оппозиция тоже не была бы лишней. Не факт, что это правильная позиция - я просто озвучиваю свои мысли, я не знаю, насколько сильной сейчас является паРаша, насколько она подготовилась. Но пока что это выглядит, как шанс. Само собой нужна помощь всего мирового сообщества. Раша не должна потянуть войну на много фронтов.
Одного разу на Майдані коло ЦУМу вночі десь коло2-ї ночі патруль при мені затримав одного доходягу в міліцейській формі з старлейськими погонами. Я як офіцер запасу відразу оприділив, що доходяга ніякого відношення до служби немає. Хтось навіть хотів його вдарити, але я та інші стримали і пояснили, що ті скоти відправили пацана на Майдан в формі мента не його зросту на убой, щоб майданівці йогопокалічили і звинувати нас в бандитизмі. Але люди на Майдані були найкращі - там швалі, особливо вночі, практично не було.
Але усе це можливе !
Надзвичайно криваво - 100 , протести -10000
А - результат ?
Той також у 1953-му урків повипускав.
І чим це для нього скінчилося?