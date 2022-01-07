Момент падіння пам'ятника Назарбаєву у казахському місті Талди-Корган. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео знесення пам'ятника експрезиденту Казахстану Нурсултану Назарбаєву в міста Талди-Корган 5 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пам'ятник Назарбаєву встановили ще в 2016 році в часи його президентства. Однак під час протестів, мітингувальники вирішили знести монумент.

Зазначається, що спершу пам'ятник намагалися повалити самостійно, однак не вдавалося. Тому довелося використовувати вантажівку. Після падіння пам'ятник експрезиденту ще побили кийками та палками.

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