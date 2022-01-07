Момент падіння пам'ятника Назарбаєву у казахському місті Талди-Корган. ВIДЕО
В мережі з'явилося відео знесення пам'ятника експрезиденту Казахстану Нурсултану Назарбаєву в міста Талди-Корган 5 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пам'ятник Назарбаєву встановили ще в 2016 році в часи його президентства. Однак під час протестів, мітингувальники вирішили знести монумент.
Зазначається, що спершу пам'ятник намагалися повалити самостійно, однак не вдавалося. Тому довелося використовувати вантажівку. Після падіння пам'ятник експрезиденту ще побили кийками та палками.
Топ коментарі
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Вместо названия города в официальных сообщениях используются фразы «столица», «столица Казахстана».
Це місто називалося почергово Акмолінськ-Акмола (Біла Могила)-Астана (Біла Столиця)
Скандал не из за того, что свалили. А из за того, что пока одни валили, вторые сдали его в цветмет )
без нагальної потреби нещасних 2,5 тис. кацапів-інтервентів,
але цим узаконивши підлеглий статус Казахстану
С дальнейшими нововведениями. Токаев на казаха не похож.
Кто у него мама ?
https://twitter.com/Dredd_Director/status/1479130472684961797 22 ч
Досвід Казахстану, Білорусі, України свідчить на користь одного висновку: щоб протест став успішним, диктатора треба нейтралізувати в перші ж 1-2 дні, поки він не встиг опам'ятатися і покликати ще гіршого виродка на допомогу. Це так, зарубочка на майбутнє. Нота бене, як то кажуть