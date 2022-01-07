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Момент падіння пам'ятника Назарбаєву у казахському місті Талди-Корган. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео знесення пам'ятника експрезиденту Казахстану Нурсултану Назарбаєву в міста Талди-Корган 5 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пам'ятник Назарбаєву встановили ще в 2016 році в часи його президентства. Однак під час протестів, мітингувальники вирішили знести монумент.

Зазначається, що спершу пам'ятник намагалися повалити самостійно, однак не вдавалося. Тому довелося використовувати вантажівку. Після падіння пам'ятник експрезиденту ще побили кийками та палками.

Також читайте: Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан, - ЗМІ

Автор: 

Казахстан (873) Назарбаєв Нурсултан (72) пам’ятник (929) протест (2398)


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Топ коментарі
+27
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07.01.2022 15:19
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07.01.2022 15:20
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07.01.2022 15:13
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07.01.2022 15:13 Відповісти
цапские миротворцы не хотят смерти с неба. Хошь, не хошь, а придеццо
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08.01.2022 02:46 Відповісти
Звільнили місце для нового елбаси, з понеділка нового істукана встановлять ще на 30 років.
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07.01.2022 15:14 Відповісти
здається Назарбая вони будуть ще згадувати як святого, порівнюючи із новим крашеним елбасою
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07.01.2022 15:58 Відповісти
Краще одразу *****
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07.01.2022 17:52 Відповісти
Власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султаном» в официальных сообщениях.

Вместо названия города в официальных сообщениях используются фразы «столица», «столица Казахстана».

Це місто називалося почергово Акмолінськ-Акмола (Біла Могила)-Астана (Біла Столиця)
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07.01.2022 15:17 Відповісти
Нур-Султан - надзвичайно розумний хід "Старого" у відстоюванні незалежності Казахстану
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07.01.2022 16:01 Відповісти
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07.01.2022 15:19 Відповісти
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07.01.2022 15:20 Відповісти
докази підготовки правосеком Тарасом терористичних груп у Західному Казахстані
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07.01.2022 16:00 Відповісти
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07.01.2022 16:28 Відповісти
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07.01.2022 19:40 Відповісти
Хорошо хоть наши до такого не додумались - ставить себе памятники,хотя ручонки у них конечно же чешутся,много казахов еще лишится жизней пока они смогут позволить себе избирать правителей.
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07.01.2022 15:25 Відповісти
Якщо у 2022 році не зробимо імпічмент, то вже у 2023 році будемо у Києві пам'ятник ставити.
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07.01.2022 17:01 Відповісти
Назарбаеву?
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08.01.2022 02:53 Відповісти
Розумні злодії знають, коли треба тікати.
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07.01.2022 15:30 Відповісти
Помню скандал в начале 90-х. После того как в масквачкале свалили памятник дзержинскому.
Скандал не из за того, что свалили. А из за того, что пока одни валили, вторые сдали его в цветмет )
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07.01.2022 15:32 Відповісти
був першим секретарем комунізму в Казахстані... стай шейхом Какзахстану... комунячому лайну головне влада, ніяк не люди... пам,ятникии зносити упирю це добре... але цього мало.
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07.01.2022 15:40 Відповісти
Назарбаєв 30 років вміло зміцнював незалежність Казахстану, а лайно Токаєв покликав

без нагальної потреби нещасних 2,5 тис. кацапів-інтервентів,
але цим узаконивши підлеглий статус Казахстану
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07.01.2022 16:04 Відповісти
Похоже на постановочный бунт, который будет умело подавлен.
С дальнейшими нововведениями. Токаев на казаха не похож.
Кто у него мама ?
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07.01.2022 16:12 Відповісти
Як завжи жидівка.
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07.01.2022 17:03 Відповісти
Так поставляьь токаєва, чи ще когось. Якщо казахи зараз кацапів не виженуть, то привіт срср2, тільки ще з гіршими наслідками. 30-ті роки 20-го століття, будуть гірші ні 30-ті 21-го.
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07.01.2022 15:41 Відповісти
Казахи будут стрелять по болотным выродка из каждого угла,из каждой ямы,из каждого дома., Слава Казахстану!!!!!!!Мы с вами,- это только начало конца болотной империи!!!!!
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07.01.2022 15:43 Відповісти
Свободу Казахстану!!!
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07.01.2022 15:45 Відповісти
Это уже революционная традиция.
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07.01.2022 16:06 Відповісти
Падение памятника много ума не требует. В Москве Дзержинского тоже свалили. И что с этого ?
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07.01.2022 16:10 Відповісти
Мне напомнило, как в Харькове снесли на площади памятник Ленину. Очень похоже.
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07.01.2022 16:16 Відповісти
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07.01.2022 16:48 Відповісти
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

https://twitter.com/Dredd_Director/status/1479130472684961797 22 ч



Досвід Казахстану, Білорусі, України свідчить на користь одного висновку: щоб протест став успішним, диктатора треба нейтралізувати в перші ж 1-2 дні, поки він не встиг опам'ятатися і покликати ще гіршого виродка на допомогу. Це так, зарубочка на майбутнє. Нота бене, як то кажуть
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07.01.2022 17:26 Відповісти
Обратите внимание, но это знаковое событие. У нас тоже Майдан прошел точку невозврата, как раз после сноса членина на Бессарабке. Так что казахи идут правильным путем. Успехов им.
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07.01.2022 23:17 Відповісти
 
 