Момент падения памятника Назарбаеву в казахском городе Талды-Корган. ВИДЕО

В сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талды-Корган 5 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Памятник Назарбаеву был установлен еще в 2016 году во времена его президентства. Однако во время протестов митингующие решили снести монумент.

Отмечается, что сначала памятник пытались свергнуть самостоятельно, однако не удалось. Поэтому пришлось использовать грузовик. После падения памятник экс-президенту еще избили дубинками и палками.

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