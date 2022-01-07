Момент падения памятника Назарбаеву в казахском городе Талды-Корган. ВИДЕО
В сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талды-Корган 5 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Памятник Назарбаеву был установлен еще в 2016 году во времена его президентства. Однако во время протестов митингующие решили снести монумент.
Отмечается, что сначала памятник пытались свергнуть самостоятельно, однако не удалось. Поэтому пришлось использовать грузовик. После падения памятник экс-президенту еще избили дубинками и палками.
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Вместо названия города в официальных сообщениях используются фразы «столица», «столица Казахстана».
Це місто називалося почергово Акмолінськ-Акмола (Біла Могила)-Астана (Біла Столиця)
Скандал не из за того, что свалили. А из за того, что пока одни валили, вторые сдали его в цветмет )
без нагальної потреби нещасних 2,5 тис. кацапів-інтервентів,
але цим узаконивши підлеглий статус Казахстану
С дальнейшими нововведениями. Токаев на казаха не похож.
Кто у него мама ?
https://twitter.com/Dredd_Director/status/1479130472684961797 22 ч
Досвід Казахстану, Білорусі, України свідчить на користь одного висновку: щоб протест став успішним, диктатора треба нейтралізувати в перші ж 1-2 дні, поки він не встиг опам'ятатися і покликати ще гіршого виродка на допомогу. Це так, зарубочка на майбутнє. Нота бене, як то кажуть