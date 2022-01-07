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Момент падения памятника Назарбаеву в казахском городе Талды-Корган. ВИДЕО

В сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талды-Корган 5 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Памятник Назарбаеву был установлен еще в 2016 году во времена его президентства. Однако во время протестов митингующие решили снести монумент.

Отмечается, что сначала памятник пытались свергнуть самостоятельно, однако не удалось. Поэтому пришлось использовать грузовик. После падения памятник экс-президенту еще избили дубинками и палками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарбаев с семьей покинул Казахстан, - СМИ

Автор: 

Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173) памятник (2240) протест (5858)


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Топ комментарии
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07.01.2022 15:19
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07.01.2022 15:20
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07.01.2022 15:13
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07.01.2022 15:13 Ответить
цапские миротворцы не хотят смерти с неба. Хошь, не хошь, а придеццо
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08.01.2022 02:46 Ответить
Звільнили місце для нового елбаси, з понеділка нового істукана встановлять ще на 30 років.
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07.01.2022 15:14 Ответить
здається Назарбая вони будуть ще згадувати як святого, порівнюючи із новим крашеним елбасою
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07.01.2022 15:58 Ответить
Краще одразу *****
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07.01.2022 17:52 Ответить
Власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султаном» в официальных сообщениях.

Вместо названия города в официальных сообщениях используются фразы «столица», «столица Казахстана».

Це місто називалося почергово Акмолінськ-Акмола (Біла Могила)-Астана (Біла Столиця)
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07.01.2022 15:17 Ответить
Нур-Султан - надзвичайно розумний хід "Старого" у відстоюванні незалежності Казахстану
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07.01.2022 16:01 Ответить
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07.01.2022 15:19 Ответить
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07.01.2022 15:20 Ответить
докази підготовки правосеком Тарасом терористичних груп у Західному Казахстані
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07.01.2022 16:00 Ответить
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07.01.2022 16:28 Ответить
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07.01.2022 19:40 Ответить
Хорошо хоть наши до такого не додумались - ставить себе памятники,хотя ручонки у них конечно же чешутся,много казахов еще лишится жизней пока они смогут позволить себе избирать правителей.
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07.01.2022 15:25 Ответить
Якщо у 2022 році не зробимо імпічмент, то вже у 2023 році будемо у Києві пам'ятник ставити.
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07.01.2022 17:01 Ответить
Назарбаеву?
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08.01.2022 02:53 Ответить
Розумні злодії знають, коли треба тікати.
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07.01.2022 15:30 Ответить
Помню скандал в начале 90-х. После того как в масквачкале свалили памятник дзержинскому.
Скандал не из за того, что свалили. А из за того, что пока одни валили, вторые сдали его в цветмет )
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07.01.2022 15:32 Ответить
був першим секретарем комунізму в Казахстані... стай шейхом Какзахстану... комунячому лайну головне влада, ніяк не люди... пам,ятникии зносити упирю це добре... але цього мало.
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07.01.2022 15:40 Ответить
Назарбаєв 30 років вміло зміцнював незалежність Казахстану, а лайно Токаєв покликав

без нагальної потреби нещасних 2,5 тис. кацапів-інтервентів,
але цим узаконивши підлеглий статус Казахстану
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07.01.2022 16:04 Ответить
Похоже на постановочный бунт, который будет умело подавлен.
С дальнейшими нововведениями. Токаев на казаха не похож.
Кто у него мама ?
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07.01.2022 16:12 Ответить
Як завжи жидівка.
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07.01.2022 17:03 Ответить
Так поставляьь токаєва, чи ще когось. Якщо казахи зараз кацапів не виженуть, то привіт срср2, тільки ще з гіршими наслідками. 30-ті роки 20-го століття, будуть гірші ні 30-ті 21-го.
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07.01.2022 15:41 Ответить
Казахи будут стрелять по болотным выродка из каждого угла,из каждой ямы,из каждого дома., Слава Казахстану!!!!!!!Мы с вами,- это только начало конца болотной империи!!!!!
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07.01.2022 15:43 Ответить
Свободу Казахстану!!!
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07.01.2022 15:45 Ответить
Это уже революционная традиция.
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07.01.2022 16:06 Ответить
Падение памятника много ума не требует. В Москве Дзержинского тоже свалили. И что с этого ?
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07.01.2022 16:10 Ответить
Мне напомнило, как в Харькове снесли на площади памятник Ленину. Очень похоже.
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07.01.2022 16:16 Ответить
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07.01.2022 16:48 Ответить
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

https://twitter.com/Dredd_Director/status/1479130472684961797 22 ч



Досвід Казахстану, Білорусі, України свідчить на користь одного висновку: щоб протест став успішним, диктатора треба нейтралізувати в перші ж 1-2 дні, поки він не встиг опам'ятатися і покликати ще гіршого виродка на допомогу. Це так, зарубочка на майбутнє. Нота бене, як то кажуть
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07.01.2022 17:26 Ответить
Обратите внимание, но это знаковое событие. У нас тоже Майдан прошел точку невозврата, как раз после сноса членина на Бессарабке. Так что казахи идут правильным путем. Успехов им.
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07.01.2022 23:17 Ответить
 
 