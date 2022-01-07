Назарбаев с семьей покинул Казахстан, - СМИ
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.
Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается старший брат Болат Назарбаев", - говорится в сообщении.
Издание обратило внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имя Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.
Напомним, 5 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавил нынешний президент страны Касим-Жомарт Токаев. Назарбаев возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.
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От тебя вонючими лаптями , портянками и подгоревшей от возбуждения ватой через экран разит.
расейских пропагандонов под видом умалишенных типа Сенатора и пр.нечисти ()?
Вам от них не смердит?
В Крыму события тоже управлялись с одной стороны прокремлёвским крымским СБУ и - "зелёными человечками" под руководством всё того же Сердюкова. Казах Назарбаев в таком не участвует. А кто по маме Токаев, надо выяснить.
ps/ следующий казахский Майдан будет(через лет 5-7 где-то). И он будет совершенно другой- политический и антироссийский.
Кроме лысины и усов.