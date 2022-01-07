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Назарбаев с семьей покинул Казахстан, - СМИ

Назарбаев с семьей покинул Казахстан, - СМИ

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается старший брат Болат Назарбаев", - говорится в сообщении.

Издание обратило внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имя Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.

Напомним, 5 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавил нынешний президент страны Касим-Жомарт Токаев. Назарбаев возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.

Также читайте: Два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан, - СМИ

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Топ комментарии
+23
ты ипанутый?
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07.01.2022 15:07
+17
Треба спитати у Вітька Ростовського, він тепер там комендант гуртожитку.
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07.01.2022 14:56
+14
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07.01.2022 15:10
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Порох улетел, Назарбаев улетел...совпадение?
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07.01.2022 15:42 Ответить
Гав-гав на Порошенко. Язык еще не натерли зебилы?
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07.01.2022 15:56 Ответить
Сенатор, не воняй руссокозлищем, иди отсюда.
От тебя вонючими лаптями , портянками и подгоревшей от возбуждения ватой через экран разит.
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07.01.2022 15:42 Ответить
не вірю 3е владі не для украінців воно брешуть більше від кпрс і найогидніше і плескають під час тупоі промови більше ніz генеральним секретарям
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07.01.2022 15:46 Ответить
Народ, не кажется ли вам, что тут сейчас забагато лаптеногих скачет,

расейских пропагандонов под видом умалишенных типа Сенатора и пр.нечисти ()?

Вам от них не смердит?
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07.01.2022 15:48 Ответить
Сенатор вроде не лаптеногий. Если его зобанить, то некому будет сюда патриотические картиночки с Одноглазников постить. А отот второй - обычный троль. Поскачет и уйдёт. ПОка ведёт себя культурно вроде как незачто банить.
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07.01.2022 15:53 Ответить
На канале ДНК появилась беседа с казашкой, которая говорит, что всё это сильно похоже на организованную постановку. Пару полезных идиотов пришлось пристрелить. Но они на то и идиоты, чтобы не понимать, что их используют вслепую. Остальные будут послушно "разогнаны" "миротворцами". В кремле любят постановочные "конфликты" управляемые с обеих сторон. "Бунтари" и "миротворцы" взаимодействуют по плану.
В Крыму события тоже управлялись с одной стороны прокремлёвским крымским СБУ и - "зелёными человечками" под руководством всё того же Сердюкова. Казах Назарбаев в таком не участвует. А кто по маме Токаев, надо выяснить.
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07.01.2022 16:08 Ответить
Все так и есть! Управляемый хаос с целью ввода войск РФ, затем выдача паспортов "русским", "защита русскоговорящего населения" (в свете перехода Казахстана на латиницу), далее #путенввидивайска, заканчивается #казахстаннаш.
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07.01.2022 17:42 Ответить
Позавчера была решающая ночь. Входе которой, прибегнув к оружию и совершив преступление против человечности, победил токаев (теперь протест пошёл на спад, а окончательная зачистка дело недолгого времени). Позвонив перед этим в кремль, и взяв разрешение на массовые убийства своих сограждан, а также обещание укрытия в случае неудачи, Токаев победил и Назарбаева, и свой народ. Ему пришлось отдать часть суверенитета Казахстана (очень существенную- самостоятельное развитие и свободу действий), а самому стать послушной шлюшкой в руках кремля.

ps/ следующий казахский Майдан будет(через лет 5-7 где-то). И он будет совершенно другой- политический и антироссийский.
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07.01.2022 16:31 Ответить
Токаев ничем не отличается от Лукашенка.
Кроме лысины и усов.
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07.01.2022 16:50 Ответить
Так сообщили, шо усы ему очень идут. Скоро отрастит
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07.01.2022 17:35 Ответить
И старый мудрец подумал, да пошли вы все к шайтану. Сколько не делай добра, все равно нет шаны. А он за 30 лет больше сделал, чем шестеро наших вместе взятых.
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07.01.2022 17:28 Ответить
Лапоть, а ты знаешь сколько награбил этот старый комуняка Назарбай? Знаешь про состояния его дочек и зятьев? Знаешь про среднюю зарплату в Казахстане?
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07.01.2022 18:01 Ответить
А какое он добро сделал, кроме памятников себе и городов в свою честь?)))
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07.01.2022 19:07 Ответить
с дубая прислал мыло "Неподкупные мои, вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (С) ))
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07.01.2022 17:45 Ответить
щур обісраний!
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07.01.2022 17:46 Ответить
никуда он не уехал. он в боровом
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07.01.2022 19:27 Ответить
Влада для того і існує,щоб збагачуватись на населенні,а потім тікати.
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07.01.2022 21:08 Ответить
Назарбаев находится в Эмиратах,там у него и его троих дочерей нехилая недвижимость...
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07.01.2022 21:31 Ответить
Ростов?)
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07.01.2022 21:58 Ответить
отож... клан переїхав....
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07.01.2022 22:30 Ответить
ТАК ОН В КОСМОС ПОЛЕТЕЛ ИЛИ КУДА !!!???
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08.01.2022 03:49 Ответить
талибы на низком старте
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08.01.2022 09:23 Ответить
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