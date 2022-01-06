Два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан, - СМИ

Два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибыли в аэропорт Манас в Бишкеке.

Об этом сообщает киргизстанское информагентство 24.kg, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, в аэропорт прибыл самолет Bombardier Global Express. Этот борт приземлился в аэропорту в 23:20 по местному времени (в 19:20 по киевскому времени. – Ред.). Еще один такой же самолет, который издание называет "назарбаевским", сел в аэропорту Манас около 18.10 по киевскому времени на техническую стоянку.

"Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", - сказали в представительстве аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие из Объединенных Арабских Эмиратов одного частного самолета марки Bombardier. Однако представитель пресс-службы добавил, что кому принадлежит воздушное судно, неизвестно.

В 0:10 по местному времени, по данным Flightradar24, борт вылетел из аэропорта.

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Напомним, 5 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавил нынешний президент страны Касим-Жомарт Токаев. Назарбаев возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.