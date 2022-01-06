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Два літаки родини Назарбаєва прилетіли до Киргизстану, - ЗМІ

Два літаки родини Назарбаєва прилетіли до Киргизстану, - ЗМІ

Два приватні літаки, що належать родині першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, прибули до аеропорту Манас у Бішкеку.

Про це повідомляє киргизстанське інформагентство 24.kg, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, до аеропорту прибув літак Bombardier Global Express. Цей борт сів в аеропорту о 23:20 за місцевим часом (о 19:20 за київським часом. - Ред.). Ще один такий же літак, який видання називає "назарбаєвським", сів в аеропорту Манас близько 18:10 за київським часом на технічну стоянку.

"Можливо, екіпажу потрібно відпочити або дозаправитися. У таких випадках ніхто з пасажирів не може залишати борт, вантажі не вивантажують", - сказали у представництві аеропорту.

У пресслужбі аеропорту Манас підтвердили прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів одного приватного літака марки Bombardier. Проте представник пресслужби додав, що кому належить повітряне судно, невідомо.

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О 0:10 за місцевим часом, за даними Flightradar24, борт вилетів із аеропорту.

Нагадаємо, 5 січня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Ради безпеки Казахстану. Цей орган очолив нинішній президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Назарбаєв очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

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Топ коментарі
+17
Собственно,если обе палаты Конгресса проголосуют за санкции,( шансы на это далеко не нулевые), то свои хотелки Байден может скушать с утренним кофе.
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07.01.2022 00:10
+15
Посмотрим.
Вокруг темы с давлением на РФ традиционно накануне переговоров гоняются нехилые волны.

Хотя я Байдена понять могу. Если украинцам не нужна независимая Украина и они отдали ее ватным ублюдкам ЗЕ-банды в 2019-м году, то почему из-за Украины полмира должно нести убытки.

Как мне видится, на одной чаше весов отношения США-ЕС, а на другой США-Украина. Выбор, по-моему, очевиден.
Причем именно такое противопоставление интересов - это заслуга ЗЕ и его постоянных высеров и вранья.
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07.01.2022 00:05
+13
Ну в этом и есть сила США.

Это какраз то, чего у нас не понимают и не хотят понять 73%. Хотя они вобще мало что понимают, крому потребностей желудочно-кишечного тракта...
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07.01.2022 00:16
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В договоре ОДКБ ничего не написано про террористов. Но РФ вообще плевать. Только ублюдские украинские элитки все пытаются что-то подписать с Россией. Лавров на голубом глазу говорит, что по Будапештскому меморандуму РФ обязывались только первыми не наносить ядерный удар по Украине. И все. Либо история ничему не учит, либо, скорее всего, многолетний селективный отбор во власть лжецов и дегенератов.
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07.01.2022 09:05 Відповісти
Совсем *банулись не соображают что говорят

" одного частного самолета марки Bombardier. Однако представитель пресс-службы добавил, что кому принадлежит воздушное судно, неизвестно." Источник:
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07.01.2022 09:51 Відповісти
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