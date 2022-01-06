Силовики проводять "зачистку" Алмати від протестувальників: затримано близько 2 тисяч мітингувальників (доповнено). ВIДЕО
В Алмати силовики проводять "зачистку" від мітингарів.
Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.
"В Алмати розпочалася зачистка міста космонавтами. Затримано близько 2 тисяч протестувальників", - йдеться у повідомленні.
Канал також оприлюднив відео, на якому видно як силовики затримують протестувальників
Топ коментарі
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Но надеюсь на чудо что Украина победит, в этот раз а не как всегда, не как "победила" УНР что украинцы ели своих детей в 1933.
20:07 | 06.01.2022
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