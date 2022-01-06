УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4541 відвідувач онлайн
Новини Відео
35 238 126

Силовики проводять "зачистку" Алмати від протестувальників: затримано близько 2 тисяч мітингувальників (доповнено). ВIДЕО

В Алмати силовики проводять "зачистку" від мітингарів.

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

"В Алмати розпочалася зачистка міста космонавтами. Затримано близько 2 тисяч протестувальників", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Труп застреленого протестувальника лежить посеред вулиці в Алмати. ФОТО 18+

Канал також оприлюднив відео, на якому видно як силовики затримують протестувальників

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
еще погуляют...не радуйся заранее ,ольгинец
показати весь коментар
06.01.2022 18:05
+29
Карательна операція…
показати весь коментар
06.01.2022 18:03
+25
Вот и все( Я горжусь Украиной, я горжусь нашим народом!!!!
показати весь коментар
06.01.2022 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та досить вже панікувати! В нас же не тількі ідіоти квартальні мешкають! Україна, як завжди, переможе!
показати весь коментар
06.01.2022 19:11 Відповісти
Оптимизм не подкрепленный фактами это наивность. Пока же видно на кого уже в открытую работают "зеленые человечки". «По плодам их узнаете их»

Но надеюсь на чудо что Украина победит, в этот раз а не как всегда, не как "победила" УНР что украинцы ели своих детей в 1933.
показати весь коментар
06.01.2022 19:23 Відповісти
Зельцман - казьол со своими квартальніми идиотами. Задолбали, дебіли кріворогатие, мля! Вам шо, Казахстану не вистачало?! Ну, как скажете, слуги бєнины...
показати весь коментар
06.01.2022 19:45 Відповісти
что прозрел наконец? только они слуги путлера
показати весь коментар
06.01.2022 19:49 Відповісти
«Всякая революция лишь тогда чего нибудь стоит, если она умеет защищаться» В.И.Ленин (хоть и негодяй но тут с ним трудно не согласиться). К оружию товарищи! Казахи вперед! За детей! За будущее! Долой антинародную власть! Бей иностранных интервентов! Народ должен взять власть в свои руки!..
показати весь коментар
06.01.2022 18:52 Відповісти
Как сказал Лукашенко, надо было захватить и удерживать аэропорты, что бы военные из России не смогли приземлится.
показати весь коментар
06.01.2022 18:56 Відповісти
В Україні був план на Майдані, якщо вб'ють сотні, вийдуть десятки тисяч! ! Якщо вб'ють тисячі, вийдуть мільйони! І Путін це знає, тому ніколи більше не нападе на Україну!
показати весь коментар
06.01.2022 19:17 Відповісти
Канал NEXTA явно создан кацапами - то он в курсе проблем в Беларуси , теперь Казахстан
показати весь коментар
06.01.2022 19:42 Відповісти
не факт что NEXTA создан кацапами, они собирают информацию из открытых источников + своих симпатиков. Но возможно все в этом мире.
показати весь коментар
06.01.2022 19:52 Відповісти
Это не мое мнение - это мнение ряда журналистов
показати весь коментар
06.01.2022 19:56 Відповісти
Есть журналисты и есть журналжисты.
показати весь коментар
06.01.2022 20:00 Відповісти
ФСБшный проект для дресировки Лукашенко.
показати весь коментар
06.01.2022 19:58 Відповісти
Из той же серии что Порошенко еврей
показати весь коментар
06.01.2022 20:01 Відповісти
так а хто тоди вальцман..???
показати весь коментар
06.01.2022 23:14 Відповісти
вот это чушь. где ты этот высер вообще нашел?
показати весь коментар
06.01.2022 19:53 Відповісти
Этот высер называется "Революция мамбетов". Российские нацисты так называют жителей Средней Азии.
показати весь коментар
06.01.2022 19:55 Відповісти
Странная революция. Как будто одни "титушки" в коже и спортивных штанах. Помните белорусскую разноцветную революция где большинство были девушки?
показати весь коментар
06.01.2022 20:30 Відповісти
Telegram на службе российской пропаганды





20:07 | 06.01.2022



121




Share















Must Read





https://infonavigator.com.ua/category/analitika/ Аналитика 20:07 | 06.01.2022
https://infonavigator.com.ua/mnenie/telegram-na-sluzhbe-rossijskoj-propagandy/ Telegram на службе российской пропаганды



https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 18:30 | 06.01.2022
https://infonavigator.com.ua/novosti/okkupanty-unichtozhili-v-forosskom-parke-350-letnee-derevo/ Оккупанты уничтожили в Форосском парке 350-летнее дерево



https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 17:23 | 06.01.2022
https://infonavigator.com.ua/novosti/v-bishkeke-protestujut-protiv-vvoda-mirotvorcev-odkb-v-kazahstan/ В Бишкеке протестуют против ввода «миротворцев» ОДКБ в Казахстан






События последних дней в Казахстане не на шутку всколыхнули практически все мировое сообщество, а особенно на постсоветском пространстве. К самим протестам, а также всей их политической подоплеке, крайне сложно выразить какое-либо однозначное мнение. Однако, данные события сформировали некую информповестку, которая так или иначе стала частью нашего инфополя, и проявила ряд реальных потенциальных угроз. В частности, речь идет об увеличении присутствия латентных пророссийских медиа и различных ботоферм в популярных соцсетях и мессенджерах.

показати весь коментар
06.01.2022 21:06 Відповісти
Введення іноземних військ до Казахстану - це не допомога, а каральна акція.
показати весь коментар
06.01.2022 21:54 Відповісти
О, и тут знаменитый труп застреленного демонстранта уже многократно показанный с разных ракурсов. Тут или "зачистка" проходит практически бескровно или демонстранты разбежались ещё до зачистки
показати весь коментар
06.01.2022 22:57 Відповісти
Доки у Казахстані не з'явиться хтось хто зможе об'єднати людей та скоординувати зусилля протестувальників у протидії поглинання їхньої країни кацападлією(як це вже сталось із Білоруссю), усі людські жертви будуть марні : влада токаєва - це фактично влада підконтрольна *****, вона буде руками рашистських одкбістів тупо вбивати і душити повстання. А далі будуть тотальні репресії, окупація і знищення казахської державності як явища. Потрібен сильний харизматичний лідер, який очолить повстання і згуртує навколо себе сили спротиву. Дуже хотілось би щоб казахи не повторили сумний досвід Білорусі...
показати весь коментар
07.01.2022 00:22 Відповісти
а у нас 3елебобіки планомірно і цинічно 2ачищають опо3ицію
показати весь коментар
07.01.2022 07:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 