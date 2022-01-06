Труп застреленого протестувальника лежить посеред вулиці в Алмати. ФОТО 18+
В інтернеті опублікували фото з тілом вбитого протестувальника, яке лежить посеред вулиці в Алмати. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.
Відповідні кадри опублікував телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.
"Труп застреленого демонстранта лежить посеред вулиці в Алмати", - йдеться у підписі під фото.
Топ коментарі
+99 Светлана Светличная #497925
показати весь коментар06.01.2022 17:44
+86 Anatoliy A #437998
показати весь коментар06.01.2022 17:47
+85 Мистер Икс #492862
показати весь коментар06.01.2022 17:45
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горіти катам казахського народу у пеклі !
Але залишившись служити узурпатору, а не народу, підписали договір з дияволом…
З часом доведеться і за це відповідати…
В Білорусі, в сенсі.
Як і в Україні українців.
И Армения будет тогда, когда войска ОДКБ будут палить по протестующим в Ереване.
Пашинян такий само прозахідний, як зелена бєніна макака…
той Назарбаєв прозахідніше за цю ганчірку…
украинцы желают вам победы!
Московия - недострана, поставляющая террор на экспорт, должна быть разрушена, если Планета хочет жить мирно
Хто,ще бажає вирощувати диктаторів,й вилиувати промежини кацапні
сегодня весь мир видел фото и видео массовых расстрелов в Казахстане, карательной операции новых последователей нквд
эти гэбэшные совковые каратели снова ввязались в авантюру с печальным для их концом
казахи это не бульбаши их ненависть к кацапам и предавшим нацию пуесосам копилась и зрела с развала совка и ждала своего часа
страна, которая имеет газ , нефть и массу других природных ресурсов, в которой процветает лишь кучка присосавшихся к ним кланов, унизительно бросающих в толпу - мелочь
ниществующий народ - рано или поздно должен прозреть исам поменять свой уклад жизни ...
и кстати, все помнят чем закончился ввод войск в Афган, где в качестве "браццкой" помощи ввели ограниченный контингент... на 10 лет и что он изменил в этой стране кроме количества ... живых и здоровых
боронити країну та народ
Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим. Источник:
..... Как тебе такое, Гугл? ..... "Не рекомендуется к просмотру слабослышащим" - это какой-то шедевральный 3,14здецкий 3,14здец
не важно где ещё - везде, что надо вводить НОРМАЛЬНЫХ миротворцев !
Надо остановить эту рашистскую бойню.
Ввести китайців і наваляти московітам.
Отаке от ОДКБ, ООН, ЄСПЛ, ВЦПС, і ЦК ВЛКСМ.