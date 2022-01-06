Труп застреленого протестувальника лежить посеред вулиці в Алмати. ФОТО 18+

В інтернеті опублікували фото з тілом вбитого протестувальника, яке лежить посеред вулиці в Алмати. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Відповідні кадри опублікував телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

"Труп застреленого демонстранта лежить посеред вулиці в Алмати", - йдеться у підписі під фото.

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