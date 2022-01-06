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Труп застреленого протестувальника лежить посеред вулиці в Алмати. ФОТО 18+

В інтернеті опублікували фото з тілом вбитого протестувальника, яке лежить посеред вулиці в Алмати. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Відповідні кадри опублікував телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

"Труп застреленого демонстранта лежить посеред вулиці в Алмати", - йдеться у підписі під фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники в Казахстані проганяють силовиків. ВIДЕО

Труп застреленого протестувальника лежить посеред вулиці в Алмати 01

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398) вбивство (3095) труп (100)


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Топ коментарі
+99
Твари рашистские! И в этой стране нагадили!!!
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06.01.2022 17:44
+86
Потом кацапы будут удивляться,,За что наас ненаавидят??Нипаанимаю,,
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06.01.2022 17:47
+85
СМЕРТЬ кацапским оккупантам и их приспешникам !
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06.01.2022 17:45
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Твари рашистские! И в этой стране нагадили!!!
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06.01.2022 17:44 Відповісти
різанина "православних сук" рашки, білорашки та армяшек на Різдво Христове

горіти катам казахського народу у пеклі !
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06.01.2022 20:18 Відповісти
нам потрібно вже більш жосткіше повидитися у себе з поціновувачами кацапів щоб рюзккіє свині всирались коли їх будуть відправляти з нами воювати
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06.01.2022 20:39 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам и их приспешникам !
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06.01.2022 17:45 Відповісти
Приспешники в Буковели сейчас
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06.01.2022 17:52 Відповісти
Стреляли в голову видать, не простые менты.
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06.01.2022 17:45 Відповісти
ВДВ РФ. Літаками возили.
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06.01.2022 18:36 Відповісти
снайпер одкб-игил
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06.01.2022 20:54 Відповісти
Нажаль ситуація наразі така
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06.01.2022 17:46 Відповісти
не. казахи тоже все. день-два и тех, кого не убьют на улице, посадят.
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06.01.2022 18:08 Відповісти
А украинцы где?
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06.01.2022 18:18 Відповісти
Так бракує українців які пробили цю стіну в 2014 і збудували собі нову в 2019
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06.01.2022 18:24 Відповісти
Уже в Польше
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06.01.2022 21:50 Відповісти
а ты бы хотел чтоб в ссср 2.0 ?
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07.01.2022 10:54 Відповісти
Потом кацапы будут удивляться,,За что наас ненаавидят??Нипаанимаю,,
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06.01.2022 17:47 Відповісти
Як свого часу у Києві на Інститутській...
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06.01.2022 17:49 Відповісти
😰
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06.01.2022 19:55 Відповісти
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане "встать на колени перед военными" /Беларусь отправляет в Казахстан 500 военнослужащих, Россия - 3000, Таджикистан - 200, Армения - 70, Кыргызстан пока отказался.
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06.01.2022 17:52 Відповісти
Чи гадали біларуські військові, що вони будуть виконувати карательні функції???
Але залишившись служити узурпатору, а не народу, підписали договір з дияволом…
З часом доведеться і за це відповідати…
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06.01.2022 18:00 Відповісти
Білорусів там мало.
В Білорусі, в сенсі.
Як і в Україні українців.
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06.01.2022 18:38 Відповісти
Далі - більше… доведеться і в Україну їхати і в Сирію…
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06.01.2022 20:25 Відповісти
Что самое смешное, дальше будет Армения
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06.01.2022 20:01 Відповісти
Вірменія була раніше - там вже є пашинян…
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06.01.2022 20:27 Відповісти
Пашинян при всей его лояльности Х...у прозападен, а потому опасен.
И Армения будет тогда, когда войска ОДКБ будут палить по протестующим в Ереване.
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06.01.2022 21:13 Відповісти
не смішить мої капці…
Пашинян такий само прозахідний, як зелена бєніна макака…
той Назарбаєв прозахідніше за цю ганчірку…
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06.01.2022 22:03 Відповісти
Хорошо. Давайте не так. Его Х...ло презирает, потому считает его прозападным и пришедшим к власти в результате переворота. Суть от этого не меняется. Пока в Армении не было расстрелов толпы срусскими. Я думаю будет. Назарбай не прозападен, он просто понял что Х...ло дальше пойдёт к нему. Некуда больше. И стал политику оказахстления населения вести. Или оказачивания )))
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06.01.2022 23:10 Відповісти
Той «переворот» влаштував путєн, як і цей у Казахстані… путєн і поставив того пашиняна…
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07.01.2022 21:35 Відповісти
Скільки путєн дойопував макарона жовтими жилєтками, були там і погроми, але у голову французам не прийшло вводити армію та розстрілювати демонстрантів… Таке можуть робити лише тоталітарні сєкти та узурпатори…
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06.01.2022 17:55 Відповісти
Казахи не відсікають голови. Не плутайте, кацапе. Це традиційна праця воїнів "світла"-вагнеровців. У них досвід світового масштабу.
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06.01.2022 18:32 Відповісти
по гиляке ты скучаешь...и думаю,все равно найдешь
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06.01.2022 18:03 Відповісти
фанаты игил-одкб подтянулись
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06.01.2022 20:55 Відповісти
я сегодня заплакал когда увидел видео с десятками трупов в морге Алматы....все почти молодёж,все пулевые...есть избитые с пулевыми в голову.
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06.01.2022 18:02 Відповісти
Серце болить так само як за украинцями.....😥
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06.01.2022 19:59 Відповісти
На РАБссии трупов сегодня валяется после боев под чЛенинградом в 1941 года больше чем краснопузого быдла подохшего 7 ноября 1917 года...,не я сказал,а Леонид Млечин типа журналист и пЫсатель о рюсскам быдле...
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06.01.2022 18:05 Відповісти
казахи не сдавайтесь, если вы сдадитесь, фашисты вас перебьют по одному, как а Беларуси..
украинцы желают вам победы!
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06.01.2022 18:06 Відповісти
падлюки кацапские,чтоб вы подохли!Молодых хлопцев загубили!За то,что хотели человеческой жизни!Убийцы!
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06.01.2022 18:07 Відповісти
значит кацапы уже приступили к работе, горите в аду.
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06.01.2022 18:07 Відповісти
Почерк козломордых. Свои бы не решились расстреливать так как х*** им дали бы там жить.
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06.01.2022 18:10 Відповісти
Буба, ти так само валятимешся з розкинутими мізками, або що там в тебе замість них! ШО, лячно, дебіл криворожескій ?! Так отож, начувайся!
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06.01.2022 18:10 Відповісти
с очень большой вероятностью стрелки те же, что и в Киеве...
Московия - недострана, поставляющая террор на экспорт, должна быть разрушена, если Планета хочет жить мирно
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06.01.2022 18:12 Відповісти
Диктаторов нужно не выгонять и не судить а разрывать на улице. К сожалению сейчас в Украине полно кацапских агентов даже не скрывающих что просят Рашку ввести в Украину войска.
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06.01.2022 18:12 Відповісти
Быдло рюсская просрало не только ССср СНГ и прочие Варшавские Договоры...РЮССКИЕ это ПАДАЛЬ Шариковская...
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06.01.2022 18:15 Відповісти
Знищений зате,що,жив в Своїй країні....
Хто,ще бажає вирощувати диктаторів,й вилиувати промежини кацапні
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06.01.2022 18:17 Відповісти
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06.01.2022 18:18 Відповісти
З кожною годиною все страшніше. Все більше нагадує грудень 2013-лютий 2014. З жахом очікую наступні новини. Встоять чи ні? Це мужній і рішучий народ, але ворог у них досвідчений і підступний. Мої співчуття.
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06.01.2022 18:19 Відповісти
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06.01.2022 18:20 Відповісти
Воля або Смерть!
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06.01.2022 18:21 Відповісти
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06.01.2022 18:27 Відповісти
каратели- кацапы с бульбашами, разве не они настоящие каратели!
сегодня весь мир видел фото и видео массовых расстрелов в Казахстане, карательной операции новых последователей нквд
эти гэбэшные совковые каратели снова ввязались в авантюру с печальным для их концом
казахи это не бульбаши их ненависть к кацапам и предавшим нацию пуесосам копилась и зрела с развала совка и ждала своего часа
страна, которая имеет газ , нефть и массу других природных ресурсов, в которой процветает лишь кучка присосавшихся к ним кланов, унизительно бросающих в толпу - мелочь
ниществующий народ - рано или поздно должен прозреть исам поменять свой уклад жизни ...
и кстати, все помнят чем закончился ввод войск в Афган, где в качестве "браццкой" помощи ввели ограниченный контингент... на 10 лет и что он изменил в этой стране кроме количества ... живых и здоровых
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06.01.2022 18:33 Відповісти
Засуджувати будь-яке насилля. Всією країною. Зброя проти мирного населення - це злочин. Сподіваюсь, що це робили заслані вагнерівці, а не самі казахські силовики. А військовим треба повернутись у казарми, або підтримати своїх батьків.
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06.01.2022 18:34 Відповісти
казахським війсковим треба виконувати Присягу !

боронити країну та народ
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06.01.2022 20:21 Відповісти
Запросити в країну таку шоблу,щоб як на сафарі розстрілювали твій народ,який тебе годує, навіть дуже гарно годує,і від споглядання здійснення цього злочину отримувати задоволення може тільки останній виродок,якому місце тільки в буцигарні.
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06.01.2022 18:58 Відповісти
казахи-не рабы .Их невозможно поработить.
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06.01.2022 19:01 Відповісти
Раша з картопляним фюрером почали "зачистку", тепер і казахи відчують "русскій мір", загиблому царство небесне.
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06.01.2022 19:14 Відповісти
😰🙏🙏🙏
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06.01.2022 20:06 Відповісти
Народу Казахстану бажаю вистояти і свою владу під зад коліном. Це ж треба було покликати "защітніков", виродки.
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06.01.2022 19:17 Відповісти
Тепер народ Казахстану має право на самозахист.Погано що лідерів нема.
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06.01.2022 19:48 Відповісти
Вот потолок "деятельности" Лукашенко, Путина, Токаева и Зеленского! На что то большее, чем убить человека, всех запугать, закатать все под себя и грабить, они не способны.
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06.01.2022 20:03 Відповісти
Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою. Джерело:

Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим. Источник:

..... Как тебе такое, Гугл? ..... "Не рекомендуется к просмотру слабослышащим" - это какой-то шедевральный 3,14здецкий 3,14здец
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06.01.2022 22:20 Відповісти
А теперь с такими доказательствами - надо ставить вопрос в ООН,
не важно где ещё - везде, что надо вводить НОРМАЛЬНЫХ миротворцев !
Надо остановить эту рашистскую бойню.
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06.01.2022 22:29 Відповісти
І що дасть ООН???
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06.01.2022 22:39 Відповісти
Це не важливо - головне звернутись і діяти за своїм планом.
Ввести китайців і наваляти московітам.
Отаке от ОДКБ, ООН, ЄСПЛ, ВЦПС, і ЦК ВЛКСМ.
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06.01.2022 23:46 Відповісти
 
 