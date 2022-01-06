Труп застреленного демонстранта лежит посреди улицы в Алматы. ФОТО 18+

В интернете опубликовали фото с телом убитого демонстранта, лежащего посреди улицы в Алматы. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.

Такие кадры опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

"Труп застреленного демонстранта лежит посреди улицы в Алматы", - говорится в подписи под фото.

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