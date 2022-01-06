Протестующие в Казахстане прогоняют силовиков. ВИДЕО
Российские телеграмм-каналы распространили кадры протестов в Казахстане, на которых протестующие прогоняют силовиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На опубликованном видео группа митингующих прогоняет силовиков.
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Абырвалг Шариков
показать весь комментарий06.01.2022 19:48 Ответить Мне нравится 0
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