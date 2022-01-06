Протестующие в Казахстане прогоняют силовиков. ВИДЕО

Российские телеграмм-каналы распространили кадры протестов в Казахстане, на которых протестующие прогоняют силовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованном видео группа митингующих прогоняет силовиков.

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