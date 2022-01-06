Протестувальники в Казахстані проганяють силовиків. ВIДЕО
Російські телеграм-канали розповсюдили кадри протестів в Казахастані, на яких протестувальники проганяють силовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На опублікованому відео група мітингувальників проганяє силовиків.
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Абырвалг Шариков
показати весь коментар06.01.2022 19:48 Відповісти Мені подобається 0
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