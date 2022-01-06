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Протестувальники в Казахстані проганяють силовиків. ВIДЕО

Російські телеграм-канали розповсюдили кадри протестів в Казахастані, на яких протестувальники проганяють силовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованому відео група мітингувальників проганяє силовиків.

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Автор: 

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+54
молодці- а кацапських десантників на палю посеред площі-не хай привикають-
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06.01.2022 15:54
+52
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!!
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06.01.2022 15:55
+35
свои силовики явно саботируют, а вот кацы откроют бойню, к гадалке не ходи. Для этого их и перекидывают.
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06.01.2022 15:56
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Ау редакторы!! Какого хрена вы вставляете ссылки с телеги. которые по определению на компе не открываются??
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06.01.2022 19:48 Відповісти
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