Протестувальники в Казахстані проганяють силовиків. ВIДЕО

Російські телеграм-канали розповсюдили кадри протестів в Казахастані, на яких протестувальники проганяють силовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованому відео група мітингувальників проганяє силовиків.

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