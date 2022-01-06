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Протестувальники своїми авто перекрили колонам силовиків в'їзд до Алмати. ВIДЕО

Протестувальники в Казахстані за допомогою своїх автомобілей перекрили в'їзд до Алмати колонам силовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Nexta Live".

"На в'їзді до Алмати горять шини. Повідомляється, що провідний інтернет відновив роботу в столиці, а іноземним громадянам призупинено в'їзд у країну у зв'язку з режимом НП", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десятки тіл з вогнепальними пораненнями: У мережі оприлюднили відео із моргу в Алмати. ВІДЕО 18+

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398) Алмати (24)


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Топ коментарі
+51
Лучше бы в самой Рашке полыхнуло бы.
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06.01.2022 13:19
+42
Боротьба продовжується і це добре. Скоріше б вони зрозуміли що після сьогоднішньої ночі дорогу краще перекривати підбитою колоною.
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06.01.2022 13:23
+41
Раби ніколи не повстануть, раби попросять щоб їм тугіше прижали кандали. А повстання рабів в кіно - то просто кіно.
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06.01.2022 13:24
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чем? семью самолетами из оренбурга?
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06.01.2022 14:15 Відповісти
Ви не розумієте про що кажете.
Був свідком коли у 90-х беззбройні казахи приходили у готель що знаходиться на території военного містечка і належав дивізії, та збирали данину з військових коли їм получку видавали.
Росіян там чекає дуже багато розваг, їм це так не минеться.
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06.01.2022 14:56 Відповісти
В зв'язку з тим, що в головному каральні війська введені в Казахстан будуть складатися з росіян, білорусів та вірмен існує вірогідність набуття політичним конфліктом релігійного забарвлення.
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06.01.2022 14:12 Відповісти
В воду дивитесь!
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06.01.2022 14:14 Відповісти
Мене,трохи дивує,петворення,нашого бачення, на реалії наступних днів
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06.01.2022 14:16 Відповісти
Серед облич Героїв яких сьогодні показали вбитими у моргу лише лбличчя Казахів, не росіян... Отже вбивають в Казахстані лише за етнічною ознакою... Це геноцид росіян проти казахів...
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06.01.2022 14:25 Відповісти
Це геноцид проти казахів вчинений росіянами
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06.01.2022 15:00 Відповісти
Та ж помилка,що і в нас,толерантність,зачищать кацапів треба було зразу,як отримали самостійність!
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06.01.2022 14:27 Відповісти
То може треба підтримати казахів на закордонних ресурсах? Вся кремлядська рать зараз накинулася на них.
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06.01.2022 14:37 Відповісти
Схоже, пішла спека. Успіхів казахам у боротьбі. Алга Казахстан!
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06.01.2022 14:44 Відповісти
***** направил ВДВ в Казахстан, походу на референдум едут
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06.01.2022 14:58 Відповісти
Треба фури, трактори, автобуси класти а не легковики, і на смуги в аеропортах теж.
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06.01.2022 15:12 Відповісти
всю жизнь пугали казахов "НАТОвскими фашистами", а убивать их предсказуемо пришли "русские братья".
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06.01.2022 15:13 Відповісти
ничего не будет.... не видно много народа и огней пожаров и стрельбы... там уже вагнеровци русские и дисантники, и белорусские и другие ...уже вы сами читали сотни растреляных... назвали их терористами...а терористов только растреливают...вот как то так....(( хотя тут и радикально делают как бы .но не вся страна, и поэтому придушат.... в белоруси было много людей по стране .но ничего не делали наоборот, и также результат придушения ...вот и все две эти истории...((
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06.01.2022 15:17 Відповісти
Не мають поки що москалі переваги, йде перестрілка між десантурою і казахами.
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06.01.2022 15:19 Відповісти
Питання,чи здатні казахи влучно стріляти?
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06.01.2022 15:23 Відповісти
Мали б вміти з лука же вміли.
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06.01.2022 15:30 Відповісти
вы сами ответили на события.... что (поки що...)
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06.01.2022 15:23 Відповісти
Це залежить від того, скільки московіти готові там покласти своїх, ну і від ступіню спротиву казахів.
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06.01.2022 15:31 Відповісти
Казахи, це ваш вирішальний бій! Держіться , бо кайло хоче приєднати Казахстан до русні
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06.01.2022 15:38 Відповісти
Ти не укр, ти дурень, який допомагає росіянам.
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06.01.2022 15:40 Відповісти
ти чмо кацапське
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06.01.2022 17:20 Відповісти
від чма
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10.01.2022 11:07 Відповісти
Ну шо, перемогли твої казахи? Подякуйте СБУ, що вони поприжимали усілякі псевдоопозиційні осередки осіб з казахським громадянством. Вдома треба боротись за Батьківщіну.
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10.01.2022 11:07 Відповісти
а под гусеницы ложились?
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06.01.2022 17:59 Відповісти
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