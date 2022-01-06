Протестувальники своїми авто перекрили колонам силовиків в'їзд до Алмати. ВIДЕО

Протестувальники в Казахстані за допомогою своїх автомобілей перекрили в'їзд до Алмати колонам силовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Nexta Live".

"На в'їзді до Алмати горять шини. Повідомляється, що провідний інтернет відновив роботу в столиці, а іноземним громадянам призупинено в'їзд у країну у зв'язку з режимом НП", - йдеться в повідомленні.

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