Протестувальники своїми авто перекрили колонам силовиків в'їзд до Алмати. ВIДЕО
Протестувальники в Казахстані за допомогою своїх автомобілей перекрили в'їзд до Алмати колонам силовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Nexta Live".
"На в'їзді до Алмати горять шини. Повідомляється, що провідний інтернет відновив роботу в столиці, а іноземним громадянам призупинено в'їзд у країну у зв'язку з режимом НП", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+51 Алексей Рябов #486332
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+42 Орест Орест
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+41 Анатолий К #427424
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Був свідком коли у 90-х беззбройні казахи приходили у готель що знаходиться на території военного містечка і належав дивізії, та збирали данину з військових коли їм получку видавали.
Росіян там чекає дуже багато розваг, їм це так не минеться.