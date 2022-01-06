Протестующие своими авто перекрыли колоннам силовиков въезд в Алматы. ВИДЕО
Протестующие в Казахстане с помощью своих автомобилей перекрыли въезд в Алматы колоннам силовиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Nexta Live.
"На въезде в Алматы горят покрышки. Сообщается, что проводной интернет возобновил работу в столице, а иностранным гражданам приостановлен въезд в страну в связи с режимом ЧП", - говорится в сообщении.
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+51 Алексей Рябов #486332
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Був свідком коли у 90-х беззбройні казахи приходили у готель що знаходиться на території военного містечка і належав дивізії, та збирали данину з військових коли їм получку видавали.
Росіян там чекає дуже багато розваг, їм це так не минеться.