Протестующие своими авто перекрыли колоннам силовиков въезд в Алматы. ВИДЕО

Протестующие в Казахстане с помощью своих автомобилей перекрыли въезд в Алматы колоннам силовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Nexta Live.

"На въезде в Алматы горят покрышки. Сообщается, что проводной интернет возобновил работу в столице, а иностранным гражданам приостановлен въезд в страну в связи с режимом ЧП", - говорится в сообщении.

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