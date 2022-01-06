РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9529 посетителей онлайн
Новости Видео
41 140 126

Протестующие своими авто перекрыли колоннам силовиков въезд в Алматы. ВИДЕО

Протестующие в Казахстане с помощью своих автомобилей перекрыли въезд в Алматы колоннам силовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Nexta Live.

"На въезде в Алматы горят покрышки. Сообщается, что проводной интернет возобновил работу в столице, а иностранным гражданам приостановлен въезд в страну в связи с режимом ЧП", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Десятки тел с огнестрельными ранениями: В сети обнародовали видео из морга в Алматы. ВИДЕО 18+

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858) Алматы (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
Лучше бы в самой Рашке полыхнуло бы.
показать весь комментарий
06.01.2022 13:19
+42
Боротьба продовжується і це добре. Скоріше б вони зрозуміли що після сьогоднішньої ночі дорогу краще перекривати підбитою колоною.
показать весь комментарий
06.01.2022 13:23
+41
Раби ніколи не повстануть, раби попросять щоб їм тугіше прижали кандали. А повстання рабів в кіно - то просто кіно.
показать весь комментарий
06.01.2022 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чем? семью самолетами из оренбурга?
показать весь комментарий
06.01.2022 14:15 Ответить
Ви не розумієте про що кажете.
Був свідком коли у 90-х беззбройні казахи приходили у готель що знаходиться на території военного містечка і належав дивізії, та збирали данину з військових коли їм получку видавали.
Росіян там чекає дуже багато розваг, їм це так не минеться.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:56 Ответить
В зв'язку з тим, що в головному каральні війська введені в Казахстан будуть складатися з росіян, білорусів та вірмен існує вірогідність набуття політичним конфліктом релігійного забарвлення.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:12 Ответить
В воду дивитесь!
показать весь комментарий
06.01.2022 14:14 Ответить
Мене,трохи дивує,петворення,нашого бачення, на реалії наступних днів
показать весь комментарий
06.01.2022 14:16 Ответить
Серед облич Героїв яких сьогодні показали вбитими у моргу лише лбличчя Казахів, не росіян... Отже вбивають в Казахстані лише за етнічною ознакою... Це геноцид росіян проти казахів...
показать весь комментарий
06.01.2022 14:25 Ответить
Це геноцид проти казахів вчинений росіянами
показать весь комментарий
06.01.2022 15:00 Ответить
Та ж помилка,що і в нас,толерантність,зачищать кацапів треба було зразу,як отримали самостійність!
показать весь комментарий
06.01.2022 14:27 Ответить
То може треба підтримати казахів на закордонних ресурсах? Вся кремлядська рать зараз накинулася на них.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:37 Ответить
Схоже, пішла спека. Успіхів казахам у боротьбі. Алга Казахстан!
показать весь комментарий
06.01.2022 14:44 Ответить
***** направил ВДВ в Казахстан, походу на референдум едут
показать весь комментарий
06.01.2022 14:58 Ответить
Треба фури, трактори, автобуси класти а не легковики, і на смуги в аеропортах теж.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:12 Ответить
всю жизнь пугали казахов "НАТОвскими фашистами", а убивать их предсказуемо пришли "русские братья".
показать весь комментарий
06.01.2022 15:13 Ответить
ничего не будет.... не видно много народа и огней пожаров и стрельбы... там уже вагнеровци русские и дисантники, и белорусские и другие ...уже вы сами читали сотни растреляных... назвали их терористами...а терористов только растреливают...вот как то так....(( хотя тут и радикально делают как бы .но не вся страна, и поэтому придушат.... в белоруси было много людей по стране .но ничего не делали наоборот, и также результат придушения ...вот и все две эти истории...((
показать весь комментарий
06.01.2022 15:17 Ответить
Не мають поки що москалі переваги, йде перестрілка між десантурою і казахами.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:19 Ответить
Питання,чи здатні казахи влучно стріляти?
показать весь комментарий
06.01.2022 15:23 Ответить
Мали б вміти з лука же вміли.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:30 Ответить
вы сами ответили на события.... что (поки що...)
показать весь комментарий
06.01.2022 15:23 Ответить
Це залежить від того, скільки московіти готові там покласти своїх, ну і від ступіню спротиву казахів.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:31 Ответить
Казахи, це ваш вирішальний бій! Держіться , бо кайло хоче приєднати Казахстан до русні
показать весь комментарий
06.01.2022 15:38 Ответить
Ти не укр, ти дурень, який допомагає росіянам.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:40 Ответить
ти чмо кацапське
показать весь комментарий
06.01.2022 17:20 Ответить
від чма
показать весь комментарий
10.01.2022 11:07 Ответить
Ну шо, перемогли твої казахи? Подякуйте СБУ, що вони поприжимали усілякі псевдоопозиційні осередки осіб з казахським громадянством. Вдома треба боротись за Батьківщіну.
показать весь комментарий
10.01.2022 11:07 Ответить
а под гусеницы ложились?
показать весь комментарий
06.01.2022 17:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 