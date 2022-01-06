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Корінні народи РФ виступили на підтримку протестувальників у Казахстані

Корінні народи РФ виступили на підтримку протестувальників у Казахстані

Представники корінніх народів Росії висловлюють солідарність з народом Казахстану та закликають своїх співвітчизників не брати участі в операції у цій країні.

Текст заяви вони скерували до редакції "Idel.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю.

"Народи Російської Федерації солідарні з народом Казахстану!

З перших днів 2022 року драматичні події в Казахстані сколихнули весь світ. Терплячий і мудрий казахський народ довели до стану, коли він змушений був вийти на протест, керований прагненням соціальної справедливості. Влада злякалася масштабів всенародного виступу, влада похитнулася.

"Напівпрезидент" Касим-Жормат Токаєв, який є лише політичною тінню Нурсултана Назарбаєва, закликав держави-учасниці Організації Договору про колективну безпеку "допомогти навести лад у країні". За цими словами ховається страх та небажання режиму прислухатися до власного народу. Токаєв готовий попрощатися із суверенітетом Республіки Казахстан, але не зі своїм кріслом. Він сподівається змусити казахів замовкнути за допомогою російських куль.

Дивіться: Українці висловили підтримку протестувальникам Казахстану біля посольства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Імперія завжди придушувала свободу одних народів руками інших поневолених. Така її суть. І тепер інтервентами з російською пропискою можуть стати татари, чеченці, буряти, удмурти. Не можна допустити такої ганьби!

Звертаємось до вірних синів народів, що споконвічно живуть на своїй землі:

1. Питання ціни на газ, відставки уряду, проведення дострокових виборів тощо – це внутрішні справи Республіки Казахстан. Лише казахстанцям вирішувати, як жити у своїй країні.

2. Якими б заявами не прикривався пан Токаєв, введення іноземних військ до Казахстану – це не допомога, а каральна акція. Інтервенти мають вбивати громадянське населення іншої країни заради геополітичних інтересів імперії. Колись ця імперія пошле Росгвардію, ФСБ та армію вбивати і ваших батьків, дружин та дітей.

3. Закликаємо військовозобов'язаних та офіцерів Російської Федерації саботувати під будь-яким приводом відправлення до Казахстану. Якщо ви все ж таки опинитеся на казахській землі – переходьте на бік повсталого народу зі зброєю та військовою технікою.

Дивіться: Силовики проводять "зачистку" Алмати від протестувальників: затримано близько 2 тисяч мітингувальників. ВIДЕО

Звертаємось до повсталого народу Казахстану. Казахи! Свобода та незалежність республіки залежить від вашої рішучості та згуртованості. Вимагайте від командного складу, офіцерів та солдатів збройних сил публічної присяги захищати незалежність держави від агресії. Хай допоможе вам Всевишній!"

Під зверненням підписалися

– Рафіс Кашапов, співзасновник громадського руху "Вільний Ідель-Урал".

– Руслан Габбасов, засновник Башкирського національного політичного центру.

– Сиресь Боляєнь, Інязор ерзянського народу.

– Руслан Кантаєв, голова Фінсько-чеченського культурного центру "Вайнах".

– Магомед Муцольгов, російський правозахисник та журналіст.

– Фаузія Байрамова, Голова Міллі Меджлісу татарського народу, голова татарської партії національної незалежності "Іттіфак".

– Нафіс Кашапов, представник громадського руху "Вільний Ідель-Урал" у Польщі.

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Топ коментарі
+63
а БІЙЦІ АРМІЇ КАЗАХСТАНУ дивляться як солдати АРМІЇ РеФії вбивають їх родичів і друзів !
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06.01.2022 21:11
+60
Резюме внешней политики Кремля на Востоке: талибы - вменяемые люди, казахи - террористы.
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06.01.2022 21:12
+57
Вообще то Украина Молдова Грузия должны выступить с заявой- протестом против убийств казахов
А ЗЕ БУХАЕТ В БУКАВЕЛИ - его спаивает агент фсб ермак
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06.01.2022 21:21
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Щось не дуже віриться в слова "корінних народів РФ"...якутських "шахтарів" ми вже бачили...
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07.01.2022 07:27 Відповісти
Швидше за все їхній осередок не в росії.
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07.01.2022 07:47 Відповісти
Иногда казалось что эти комментарии про "обгоревших бурятов" распостраняют русские, чтобы показать как выгодно русские отличаются от украинцев, для своих националистично настроенных меньшинств.
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07.01.2022 10:33 Відповісти
Карателі - краще не охарактеризувати.
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07.01.2022 07:46 Відповісти
В Украине , на Майдане не было зафиксировано ни одного случая грабежа и мародерства. Люди отстаивающие достойные идеи , добивающиеся лучшей жизни себе и своим детям вряд ли пойдут мародерничать, даже в отчаянии. В этих событиях много подлой политики- просматривается след уголовников- титушни , задействованных в событиях. Из 18 млн населения - очень мало людей принимало участие в событиях. Скорее в выигрыше будет Раша. Нужно время , чтобы понять.
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07.01.2022 08:30 Відповісти
СПЕКТАКЛЬ!! Путин перед переговорами демонстрирует, что он за три дня может захватить Казахстан. Путину нужна сильная "карта" на переговорах о Украине и о северном потоке.
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07.01.2022 09:13 Відповісти
да всё проще на самом деле: в Казахстане была попытка свергнуть клан Назарбаева, но родственники престарелого бая оказали сопротивление и силовики разделились по клановому признаку
в панике Токаев обратился в ОДКБ, но хитрожопый путлер пытается повязать Токаева кровью и выторговать у него фактическую сдачу суверенитета страны
основные события - впереди, назарбаевцы могут спровоцировать резню русскоязычных, или поднять флаг исламизма - всё это подорвёт усилия кремля и позицию самого путлера внутри российской верхушки
поэтому наблюдаем и чистим стволы
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07.01.2022 11:41 Відповісти
Кто ці підписанти, кого не запитую, ніхто про них не чув! Так можна й безхатько на літру дати, так він ще й не тоє напише!
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07.01.2022 18:31 Відповісти
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