Коренные народы РФ выступили в поддержку протестующих в Казахстане

Представители коренных народов России выражают солидарность с народом Казахстана и призывают своих соотечественников не участвовать в операции в этой стране.

Заявление они направили в редакцию "Idel.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его полный текст.

"Народы Российской Федерации солидарны с народом Казахстана!

С первых дней 2022 года драматические события в Казахстане всколыхнули весь мир. Терпеливый и мудрый казахский народ довели до состояния, когда он вынужден был выйти на протест, движимый стремлением к социальной справедливости. Власть испугалась масштабов всенародного выступления, власть пошатнулась.

"Полупрезидент" Касым-Жормат Токаев, являющийся лишь политической тенью Нурсултана Назарбаева, призвал государства-участников Организации Договора о коллективной безопасности "помочь навести порядок в стране". За этими словами скрывается страх и нежелание режима прислушаться к собственному народу. Токаев готов распрощаться с суверенитетом Республики Казахстан, но не со своим креслом. Он надеется заставить казахов замолкнуть с помощью русских пуль.

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Империя всегда подавляла свободу одних народов руками других порабощенных. Такова ее суть. И теперь интервентами с российской пропиской могут стать татары, чеченцы, буряты, удмурты. Нельзя допустить такого позора!

Обращаемся к верным сыновьям народов, исконно живущих на своей земле:

1. Вопросы цены на газ, отставки правительства, проведения досрочных выборов и т.п. – это внутренние дела Республики Казахстан. Только казахстанцам решать как жить в своей стране.

2. Какими бы заявлениями не прикрывался г-н Токаев, введение иностранных войск в Казахстан – это не помощь, а карательная акция. Интервентам предстоит убивать гражданское население другой страны во имя геополитических интересов империи. Когда-нибудь эта империя пошлет Росгвардию, ФСБ и армию убивать и ваших родителей, жен и детей.

3. Призываем военнообязанных и офицеров Российской Федерации саботировать под любым предлогом отправку в Казахстан. Если вы все же окажетесь на казахской земле – переходите на сторону восставшего народа с оружием и военной техникой.

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Обращаемся к восставшему народу Казахстана. Казахи! Свобода и независимость республики зависит от вашей решительности и сплоченности. Требуйте от командного состава, офицеров и солдат вооруженных сил публичной присяги защищать независимость государства от агрессии. Да поможет вам Всевышний!"

Под обращением подписались:

- Рафис Кашапов, соучредитель общественного движения "Свободный Идель-Урал".

- Руслан Габбасов, основатель Башкирского национального политического центра.

- Сыресь Боляень, Инязор эрзянского народа. - Руслан Кантаев, председатель Финско-чеченского культурного центра "Вайнах".

- Магомед Муцольгов, российский правозащитник и журналист.

- Фаузия Байрамова, Председатель Милли Меджлиса татарского народа, председатель татарской партии национальный независимости "Иттифак".

- Нафис Кашапов, представитель общественного движения "Свободный Идель-Урал" в Польше.