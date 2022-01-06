РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5766 посетителей онлайн
Новости
51 758 311
Казахстан (778) ОДКБ (131) протест (5834) россия (93003)

Коренные народы РФ выступили в поддержку протестующих в Казахстане

Коренные народы РФ выступили в поддержку протестующих в Казахстане

Представители коренных народов России выражают солидарность с народом Казахстана и призывают своих соотечественников не участвовать в операции в этой стране.

Заявление они направили в редакцию "Idel.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его полный текст.

"Народы Российской Федерации солидарны с народом Казахстана!

С первых дней 2022 года драматические события в Казахстане всколыхнули весь мир. Терпеливый и мудрый казахский народ довели до состояния, когда он вынужден был выйти на протест, движимый стремлением к социальной справедливости. Власть испугалась масштабов всенародного выступления, власть пошатнулась.

"Полупрезидент" Касым-Жормат Токаев, являющийся лишь политической тенью Нурсултана Назарбаева, призвал государства-участников Организации Договора о коллективной безопасности "помочь навести порядок в стране". За этими словами скрывается страх и нежелание режима прислушаться к собственному народу. Токаев готов распрощаться с суверенитетом Республики Казахстан, но не со своим креслом. Он надеется заставить казахов замолкнуть с помощью русских пуль.

Также смотрите: Силовики проводят "зачистку" Алматы от протестующих: задержаны около 2 тысяч демонстрантов. ВИДЕО

Империя всегда подавляла свободу одних народов руками других порабощенных. Такова ее суть. И теперь интервентами с российской пропиской могут стать татары, чеченцы, буряты, удмурты. Нельзя допустить такого позора!

Обращаемся к верным сыновьям народов, исконно живущих на своей земле:

1. Вопросы цены на газ, отставки правительства, проведения досрочных выборов и т.п. – это внутренние дела Республики Казахстан. Только казахстанцам решать как жить в своей стране.

2. Какими бы заявлениями не прикрывался г-н Токаев, введение иностранных войск в Казахстан – это не помощь, а карательная акция. Интервентам предстоит убивать гражданское население другой страны во имя геополитических интересов империи. Когда-нибудь эта империя пошлет Росгвардию, ФСБ и армию убивать и ваших родителей, жен и детей.

3. Призываем военнообязанных и офицеров Российской Федерации саботировать под любым предлогом отправку в Казахстан. Если вы все же окажетесь на казахской земле – переходите на сторону восставшего народа с оружием и военной техникой.

Также смотрите: Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обращаемся к восставшему народу Казахстана. Казахи! Свобода и независимость республики зависит от вашей решительности и сплоченности. Требуйте от командного состава, офицеров и солдат вооруженных сил публичной присяги защищать независимость государства от агрессии. Да поможет вам Всевышний!"

Под обращением подписались:

- Рафис Кашапов, соучредитель общественного движения "Свободный Идель-Урал".

- Руслан Габбасов, основатель Башкирского национального политического центра.

- Сыресь Боляень, Инязор эрзянского народа. - Руслан Кантаев, председатель Финско-чеченского культурного центра "Вайнах".

- Магомед Муцольгов, российский правозащитник и журналист.

- Фаузия Байрамова, Председатель Милли Меджлиса татарского народа, председатель татарской партии национальный независимости "Иттифак".

- Нафис Кашапов, представитель общественного движения "Свободный Идель-Урал" в Польше.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
а БІЙЦІ АРМІЇ КАЗАХСТАНУ дивляться як солдати АРМІЇ РеФії вбивають їх родичів і друзів !
показать весь комментарий
06.01.2022 21:11
+60
Резюме внешней политики Кремля на Востоке: талибы - вменяемые люди, казахи - террористы.
показать весь комментарий
06.01.2022 21:12
+57
Вообще то Украина Молдова Грузия должны выступить с заявой- протестом против убийств казахов
А ЗЕ БУХАЕТ В БУКАВЕЛИ - его спаивает агент фсб ермак
показать весь комментарий
06.01.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Щось не дуже віриться в слова "корінних народів РФ"...якутських "шахтарів" ми вже бачили...
показать весь комментарий
07.01.2022 07:27 Ответить
Швидше за все їхній осередок не в росії.
показать весь комментарий
07.01.2022 07:47 Ответить
Иногда казалось что эти комментарии про "обгоревших бурятов" распостраняют русские, чтобы показать как выгодно русские отличаются от украинцев, для своих националистично настроенных меньшинств.
показать весь комментарий
07.01.2022 10:33 Ответить
Карателі - краще не охарактеризувати.
показать весь комментарий
07.01.2022 07:46 Ответить
В Украине , на Майдане не было зафиксировано ни одного случая грабежа и мародерства. Люди отстаивающие достойные идеи , добивающиеся лучшей жизни себе и своим детям вряд ли пойдут мародерничать, даже в отчаянии. В этих событиях много подлой политики- просматривается след уголовников- титушни , задействованных в событиях. Из 18 млн населения - очень мало людей принимало участие в событиях. Скорее в выигрыше будет Раша. Нужно время , чтобы понять.
показать весь комментарий
07.01.2022 08:30 Ответить
СПЕКТАКЛЬ!! Путин перед переговорами демонстрирует, что он за три дня может захватить Казахстан. Путину нужна сильная "карта" на переговорах о Украине и о северном потоке.
показать весь комментарий
07.01.2022 09:13 Ответить
да всё проще на самом деле: в Казахстане была попытка свергнуть клан Назарбаева, но родственники престарелого бая оказали сопротивление и силовики разделились по клановому признаку
в панике Токаев обратился в ОДКБ, но хитрожопый путлер пытается повязать Токаева кровью и выторговать у него фактическую сдачу суверенитета страны
основные события - впереди, назарбаевцы могут спровоцировать резню русскоязычных, или поднять флаг исламизма - всё это подорвёт усилия кремля и позицию самого путлера внутри российской верхушки
поэтому наблюдаем и чистим стволы
показать весь комментарий
07.01.2022 11:41 Ответить
Кто ці підписанти, кого не запитую, ніхто про них не чув! Так можна й безхатько на літру дати, так він ще й не тоє напише!
показать весь комментарий
07.01.2022 18:31 Ответить
Страница 4 из 4
 
 