Коренные народы РФ выступили в поддержку протестующих в Казахстане
Представители коренных народов России выражают солидарность с народом Казахстана и призывают своих соотечественников не участвовать в операции в этой стране.
Заявление они направили в редакцию "Idel.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим его полный текст.
"Народы Российской Федерации солидарны с народом Казахстана!
С первых дней 2022 года драматические события в Казахстане всколыхнули весь мир. Терпеливый и мудрый казахский народ довели до состояния, когда он вынужден был выйти на протест, движимый стремлением к социальной справедливости. Власть испугалась масштабов всенародного выступления, власть пошатнулась.
"Полупрезидент" Касым-Жормат Токаев, являющийся лишь политической тенью Нурсултана Назарбаева, призвал государства-участников Организации Договора о коллективной безопасности "помочь навести порядок в стране". За этими словами скрывается страх и нежелание режима прислушаться к собственному народу. Токаев готов распрощаться с суверенитетом Республики Казахстан, но не со своим креслом. Он надеется заставить казахов замолкнуть с помощью русских пуль.
Империя всегда подавляла свободу одних народов руками других порабощенных. Такова ее суть. И теперь интервентами с российской пропиской могут стать татары, чеченцы, буряты, удмурты. Нельзя допустить такого позора!
Обращаемся к верным сыновьям народов, исконно живущих на своей земле:
1. Вопросы цены на газ, отставки правительства, проведения досрочных выборов и т.п. – это внутренние дела Республики Казахстан. Только казахстанцам решать как жить в своей стране.
2. Какими бы заявлениями не прикрывался г-н Токаев, введение иностранных войск в Казахстан – это не помощь, а карательная акция. Интервентам предстоит убивать гражданское население другой страны во имя геополитических интересов империи. Когда-нибудь эта империя пошлет Росгвардию, ФСБ и армию убивать и ваших родителей, жен и детей.
3. Призываем военнообязанных и офицеров Российской Федерации саботировать под любым предлогом отправку в Казахстан. Если вы все же окажетесь на казахской земле – переходите на сторону восставшего народа с оружием и военной техникой.
Обращаемся к восставшему народу Казахстана. Казахи! Свобода и независимость республики зависит от вашей решительности и сплоченности. Требуйте от командного состава, офицеров и солдат вооруженных сил публичной присяги защищать независимость государства от агрессии. Да поможет вам Всевышний!"
Под обращением подписались:
- Рафис Кашапов, соучредитель общественного движения "Свободный Идель-Урал".
- Руслан Габбасов, основатель Башкирского национального политического центра.
- Сыресь Боляень, Инязор эрзянского народа. - Руслан Кантаев, председатель Финско-чеченского культурного центра "Вайнах".
- Магомед Муцольгов, российский правозащитник и журналист.
- Фаузия Байрамова, Председатель Милли Меджлиса татарского народа, председатель татарской партии национальный независимости "Иттифак".
- Нафис Кашапов, представитель общественного движения "Свободный Идель-Урал" в Польше.
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в панике Токаев обратился в ОДКБ, но хитрожопый путлер пытается повязать Токаева кровью и выторговать у него фактическую сдачу суверенитета страны
основные события - впереди, назарбаевцы могут спровоцировать резню русскоязычных, или поднять флаг исламизма - всё это подорвёт усилия кремля и позицию самого путлера внутри российской верхушки
поэтому наблюдаем и чистим стволы