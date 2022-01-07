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Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан, - ЗМІ

Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан, - ЗМІ

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан.

Про це повідомляє Orda.kz із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв", - йдеться в повідомленні.

Видання звернуло увагу, що з початку політичної кризи в Казахстані ні офіційна влада, ні державні телеканали і ЗМІ не згадують імені Нурсултана Назарбаєва та членів його сім'ї.

Нагадаємо, 5 січня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Ради безпеки Казахстану. Цей орган очолив нинішній президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Назарбаєв очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Також читайте: Два літаки родини Назарбаєва прилетіли до Киргизстану, - ЗМІ

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Топ коментарі
+23
ты ипанутый?
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07.01.2022 15:07
+17
Треба спитати у Вітька Ростовського, він тепер там комендант гуртожитку.
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07.01.2022 14:56
+14
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07.01.2022 15:10
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Порох улетел, Назарбаев улетел...совпадение?
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07.01.2022 15:42 Відповісти
Гав-гав на Порошенко. Язык еще не натерли зебилы?
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07.01.2022 15:56 Відповісти
Сенатор, не воняй руссокозлищем, иди отсюда.
От тебя вонючими лаптями , портянками и подгоревшей от возбуждения ватой через экран разит.
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07.01.2022 15:42 Відповісти
не вірю 3е владі не для украінців воно брешуть більше від кпрс і найогидніше і плескають під час тупоі промови більше ніz генеральним секретарям
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07.01.2022 15:46 Відповісти
Народ, не кажется ли вам, что тут сейчас забагато лаптеногих скачет,

расейских пропагандонов под видом умалишенных типа Сенатора и пр.нечисти ()?

Вам от них не смердит?
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07.01.2022 15:48 Відповісти
Сенатор вроде не лаптеногий. Если его зобанить, то некому будет сюда патриотические картиночки с Одноглазников постить. А отот второй - обычный троль. Поскачет и уйдёт. ПОка ведёт себя культурно вроде как незачто банить.
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07.01.2022 15:53 Відповісти
На канале ДНК появилась беседа с казашкой, которая говорит, что всё это сильно похоже на организованную постановку. Пару полезных идиотов пришлось пристрелить. Но они на то и идиоты, чтобы не понимать, что их используют вслепую. Остальные будут послушно "разогнаны" "миротворцами". В кремле любят постановочные "конфликты" управляемые с обеих сторон. "Бунтари" и "миротворцы" взаимодействуют по плану.
В Крыму события тоже управлялись с одной стороны прокремлёвским крымским СБУ и - "зелёными человечками" под руководством всё того же Сердюкова. Казах Назарбаев в таком не участвует. А кто по маме Токаев, надо выяснить.
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07.01.2022 16:08 Відповісти
Все так и есть! Управляемый хаос с целью ввода войск РФ, затем выдача паспортов "русским", "защита русскоговорящего населения" (в свете перехода Казахстана на латиницу), далее #путенввидивайска, заканчивается #казахстаннаш.
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07.01.2022 17:42 Відповісти
Позавчера была решающая ночь. Входе которой, прибегнув к оружию и совершив преступление против человечности, победил токаев (теперь протест пошёл на спад, а окончательная зачистка дело недолгого времени). Позвонив перед этим в кремль, и взяв разрешение на массовые убийства своих сограждан, а также обещание укрытия в случае неудачи, Токаев победил и Назарбаева, и свой народ. Ему пришлось отдать часть суверенитета Казахстана (очень существенную- самостоятельное развитие и свободу действий), а самому стать послушной шлюшкой в руках кремля.

ps/ следующий казахский Майдан будет(через лет 5-7 где-то). И он будет совершенно другой- политический и антироссийский.
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07.01.2022 16:31 Відповісти
Токаев ничем не отличается от Лукашенка.
Кроме лысины и усов.
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07.01.2022 16:50 Відповісти
Так сообщили, шо усы ему очень идут. Скоро отрастит
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07.01.2022 17:35 Відповісти
И старый мудрец подумал, да пошли вы все к шайтану. Сколько не делай добра, все равно нет шаны. А он за 30 лет больше сделал, чем шестеро наших вместе взятых.
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07.01.2022 17:28 Відповісти
Лапоть, а ты знаешь сколько награбил этот старый комуняка Назарбай? Знаешь про состояния его дочек и зятьев? Знаешь про среднюю зарплату в Казахстане?
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07.01.2022 18:01 Відповісти
А какое он добро сделал, кроме памятников себе и городов в свою честь?)))
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07.01.2022 19:07 Відповісти
с дубая прислал мыло "Неподкупные мои, вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (С) ))
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07.01.2022 17:45 Відповісти
щур обісраний!
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07.01.2022 17:46 Відповісти
никуда он не уехал. он в боровом
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07.01.2022 19:27 Відповісти
Влада для того і існує,щоб збагачуватись на населенні,а потім тікати.
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07.01.2022 21:08 Відповісти
Назарбаев находится в Эмиратах,там у него и его троих дочерей нехилая недвижимость...
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07.01.2022 21:31 Відповісти
Ростов?)
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07.01.2022 21:58 Відповісти
отож... клан переїхав....
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07.01.2022 22:30 Відповісти
ТАК ОН В КОСМОС ПОЛЕТЕЛ ИЛИ КУДА !!!???
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08.01.2022 03:49 Відповісти
талибы на низком старте
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08.01.2022 09:23 Відповісти
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