Назарбаєв із сім'єю залишив Казахстан, - ЗМІ
Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан.
Про це повідомляє Orda.kz із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв", - йдеться в повідомленні.
Видання звернуло увагу, що з початку політичної кризи в Казахстані ні офіційна влада, ні державні телеканали і ЗМІ не згадують імені Нурсултана Назарбаєва та членів його сім'ї.
Нагадаємо, 5 січня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Ради безпеки Казахстану. Цей орган очолив нинішній президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Назарбаєв очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.
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От тебя вонючими лаптями , портянками и подгоревшей от возбуждения ватой через экран разит.
расейских пропагандонов под видом умалишенных типа Сенатора и пр.нечисти ()?
Вам от них не смердит?
В Крыму события тоже управлялись с одной стороны прокремлёвским крымским СБУ и - "зелёными человечками" под руководством всё того же Сердюкова. Казах Назарбаев в таком не участвует. А кто по маме Токаев, надо выяснить.
ps/ следующий казахский Майдан будет(через лет 5-7 где-то). И он будет совершенно другой- политический и антироссийский.
Кроме лысины и усов.