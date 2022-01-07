Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - написав він.
Речник Держдепу США Нед Прайс, пише "Голос Америки", прокоментував розмову так: "Державний секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем агресії, що триває, з боку Росії. Він обговорив потенційні відповіді США та союзників на накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та майбутні дипломатичні контакти з Росією. Державний секретар наголосив, що не буде "розмов щодо України без України".
Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 7, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Кулєба вдовільнився тими розмовами ? Нічого не просив для держави ?
Не казав- а давайте ваші моральні потуги переведемо у щось матеріальне ?
До чого це я? А ось до чого, де ти бачив, щоб людина або спільнота, яка диве у достатку та заможності була агресивною? Її думки навпаки направлені на збереження такого способу життя.
Агресивними та злодійкуватими є люди та соціуми бідні але амбітні, вони прагнуть "простих рішень" підняття свого достатку.
Штатам та Європі менш за все потрібна войнушка з московією.
І повір, китайський монстр їх турбує набагато більше, він набагато небезпечніший.
Але у будь-якому випадку, війна -- це найостанніше чого прагнуть на Заході.
Наразі їх стратегія -- це паттерн удава -- повільне економічне придушення до безпечного рівня.