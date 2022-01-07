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Держдепартамент США (1584) США (21024) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1150)

Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори

Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - написав він.

Речник Держдепу США Нед Прайс, пише "Голос Америки", прокоментував розмову так: "Державний секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем агресії, що триває, з боку Росії. Він обговорив потенційні відповіді США та союзників на накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та майбутні дипломатичні контакти з Росією. Державний секретар наголосив, що не буде "розмов щодо України без України".

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Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 7, 2022

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Топ коментарі
+4
Чергове блаблабла ...
Кулєба вдовільнився тими розмовами ? Нічого не просив для держави ?
Не казав- а давайте ваші моральні потуги переведемо у щось матеріальне ?
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07.01.2022 19:49
+4
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07.01.2022 19:59
+4
Кулеба делает то, шо ему разрешает делать Дерьмак.
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07.01.2022 20:04
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Кулебяка, Антон Блинчик. Кто все эти люди?
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07.01.2022 19:46 Відповісти
по хмельницкому с роксоланой каждому...
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07.01.2022 19:47 Відповісти
Чергове блаблабла ...
Кулєба вдовільнився тими розмовами ? Нічого не просив для держави ?
Не казав- а давайте ваші моральні потуги переведемо у щось матеріальне ?
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07.01.2022 19:49 Відповісти
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07.01.2022 19:58 Відповісти
В що матеріальне? Ну сунуться далі калоцапи, вдарять по ним з предейторів та томагавками, саме для цього над харківщиною кружляє літаючий центр наведення та керування військами ВПС США, шо ще потрібно?
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07.01.2022 19:58 Відповісти
Можно ещё трайдентами с подлодок на глубину фронта.
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07.01.2022 20:00 Відповісти
Вдарять черговою озабоченністю. Замість того, щоб зібратися один раз, та дати показово кацапам 3,14-и, щоб нікому в подальшому не хотілося проявляти агресію. Світом правлять безмозглі придурки. Скрізь.
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07.01.2022 20:08 Відповісти
та нічого вже такого не буде як в 14му, рипнуться отримають по щам. Отримати по вашому, це вдарить по моркві ядерною бімбою? та ну... біля монітору все шо завгодно легко
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07.01.2022 20:14 Відповісти
По-моєму, це задавити, як Союз задавили. А не вигодовувати газом по 2000 баксів. А коли попруть, то нам, в усякому разі, буде пізнувато. На біса нам ще й повномасштабна війна, хай і дадуть потім кацам по сявалу? І так повна ОПА.
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07.01.2022 20:23 Відповісти
Думаю їх стримує одна думка, коли путінський шибзік зрозуміє що його росіся економічно та фізично доживає останні дні, то може і від безвиході шиманути бімбою не глядя.
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07.01.2022 20:30 Відповісти
Колективний Захід побудував своїм громадянам комфортне та безтурботне (у широкому сенсі) життя. Звісно, вони там, через цю безтурботність, самі вигадують собі "проблемки" на кшталт політкоректності, фемінізму, одностатевих збочень, веганства, тощо. Але ці "проблемки" настільки далекі від умов виживання навіть у далекому українському селі, не кажучи вже про ***** московитські.
До чого це я? А ось до чого, де ти бачив, щоб людина або спільнота, яка диве у достатку та заможності була агресивною? Її думки навпаки направлені на збереження такого способу життя.
Агресивними та злодійкуватими є люди та соціуми бідні але амбітні, вони прагнуть "простих рішень" підняття свого достатку.
Штатам та Європі менш за все потрібна войнушка з московією.
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07.01.2022 20:27 Відповісти
Та як би вони, безтурботні, не отримали 3 світову, бо занадто вже безтурботні. І куди та безтурботність і подінеться. А можна і далі жити безтурботно, задавивши одного бункерного придурка.
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07.01.2022 20:36 Відповісти
Могли, але замість цього вони виростили не одного. Ще є Китай.
І повір, китайський монстр їх турбує набагато більше, він набагато небезпечніший.
Але у будь-якому випадку, війна -- це найостанніше чого прагнуть на Заході.
Наразі їх стратегія -- це паттерн удава -- повільне економічне придушення до безпечного рівня.
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08.01.2022 11:02 Відповісти
Він жодного дня в житті не працював. Від слова "ніколи".
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07.01.2022 22:36 Відповісти
незнаю як хто а я Кулебу я поважаю,чувак працює
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07.01.2022 19:57 Відповісти
Балабол он никчёмный.
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07.01.2022 19:59 Відповісти
Єдиний міністр МЗС був - Огризко. Решта....
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07.01.2022 20:10 Відповісти
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07.01.2022 19:59 Відповісти
Кулеба -активно работает,непоколебимо защищает украинские интересы.
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07.01.2022 20:02 Відповісти
Кулеба делает то, шо ему разрешает делать Дерьмак.
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07.01.2022 20:04 Відповісти
Все знают что Андрей Елдак агент Кремля позывной козырь, так давайте поймаем его и дадим ему писты. Но нет. Мы выбрали зелупу демократическим путем. По этому подождем до следующих выборов. Если.
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07.01.2022 20:23 Відповісти
Куйло один чорт збирає бурятів біля нашого кордону.
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07.01.2022 20:04 Відповісти
Кулеба и Блинкен провели телефонные переговоры!!!!!!! Вот это таки да, успех ЗЕ-депломатии!!!!!!!!! С нами поговорили по-телефону!!!!! Теперь этот день войдет в историю "ЗЕквартального шапито"...
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07.01.2022 20:16 Відповісти
А зачем фюреру нападать, когда такие сцикуны при власти. Сами убегут и будет как после бегства Вити Ростовского. Бери не хочу Но терзают его смутные сомнения. А вдруг...... И шо..... ?
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07.01.2022 21:07 Відповісти
вот так.. Блинкен отчитывается перед кулебой... но здаёцца мине, шо Блинкен драл димона как сивого мерина...
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08.01.2022 07:03 Відповісти
 
 