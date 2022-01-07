Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - написав він.

Речник Держдепу США Нед Прайс, пише "Голос Америки", прокоментував розмову так: "Державний секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем агресії, що триває, з боку Росії. Він обговорив потенційні відповіді США та союзників на накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та майбутні дипломатичні контакти з Росією. Державний секретар наголосив, що не буде "розмов щодо України без України".

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