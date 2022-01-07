Тіло підлітка, який зник під час паводку, знайшли на Закарпатті
13-річний хлопець зник два дні тому. Його тіло знайшли за 10 км від місця зникнення.
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.
Підліток впав у річку 5 січня. "24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді", - розказали в поліції.
Підлітка розшукували місцеві мешканці, рятувальники та поліцейські. Сьгодні його тіло виявили за 10 км від місця зникнення.
"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини загибелі підлітка", - додали в поліції.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар07.01.2022 22:07 Відповісти Мені подобається 0
Підлога Маккартні
показати весь коментар07.01.2022 22:09 Відповісти Мені подобається 7
Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар07.01.2022 22:17 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар08.01.2022 00:33 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...