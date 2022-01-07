УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12542 відвідувача онлайн
Новини
3 026 4
Закарпаття (1999) паводок (233) підтоплення (196) Нацполіція (14881) смерть (6709)

Тіло підлітка, який зник під час паводку, знайшли на Закарпатті

Тіло підлітка, який зник під час паводку, знайшли на Закарпатті

13-річний хлопець зник два дні тому. Його тіло знайшли за 10 км від місця зникнення.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Підліток впав у річку 5 січня. "24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді", - розказали в поліції.

Підлітка розшукували місцеві мешканці, рятувальники та поліцейські. Сьгодні його тіло виявили за 10 км від місця зникнення.

"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини загибелі підлітка", - додали в поліції.

Дивіться: У Закарпатській області через сильні опади сталися підтоплення будинків, доріг і зсуви ґрунту. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ща буба лыжню потеряет от такой новости...
показати весь коментар
07.01.2022 22:07 Відповісти
У людей горе, а ты сюда зелупу приплетаешь... от несчасного случая никто не застрахован, к сожалению
показати весь коментар
07.01.2022 22:09 Відповісти
бо мені шкода,що на тій підводі не сидів нелох зі своїм виводком у повному складі...
показати весь коментар
07.01.2022 22:17 Відповісти
Зелоха оберігає ціла армія охорони , за наші з вами гроші !
показати весь коментар
08.01.2022 00:33 Відповісти
 
 