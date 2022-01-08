Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади
Будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.
"Канада та наші союзники по НАТО єдині у підтримці України та її народу. Росія повинна зменшити напруження та долучитися до сутнісного діалогу", - йдеться в повідомленні.
Міністерка додала, що будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, зокрема, координовані санкції.
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Нужны действия, которые принудят его это сделать!
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.