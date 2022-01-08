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Канада (2115) НАТО (6215) Жолі Мелані (74)

Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади

Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади

Будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Канада та наші союзники по НАТО єдині у підтримці України та її народу. Росія повинна зменшити напруження та долучитися до сутнісного діалогу", - йдеться в повідомленні.

Міністерка додала, що будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, зокрема, координовані санкції.

Також читайте: Канада завжди підтримуватиме Україну, - глава МЗС Джолі

Усі члени НАТО єдині у підтримці України, Росія повинна зменшити напруження, - МЗС Канади 01

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Топ коментарі
+3
Долго придется ждать, пока ***** соизволит снизить напряжение.
Нужны действия, которые принудят его это сделать!
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08.01.2022 09:04
+2
Росія повинна зникнути. Де там ядерна війна, збрехали що вона може бути?
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08.01.2022 08:32
+1
явно переважна, навіть кваліфікована більшість країн членів НАТО проти касапів. Хоча четверо-п'ятеро - так чи інакше будуть "за обеспокоенность". Яка консолідована позиція НАТО буде зафіксована на нараді в понеділок 10 січня? Оце питання...
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08.01.2022 08:37
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Росія повинна зникнути. Де там ядерна війна, збрехали що вона може бути?
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08.01.2022 08:32 Відповісти
явно переважна, навіть кваліфікована більшість країн членів НАТО проти касапів. Хоча четверо-п'ятеро - так чи інакше будуть "за обеспокоенность". Яка консолідована позиція НАТО буде зафіксована на нараді в понеділок 10 січня? Оце питання...
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08.01.2022 08:37 Відповісти
Долго придется ждать, пока ***** соизволит снизить напряжение.
Нужны действия, которые принудят его это сделать!
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08.01.2022 09:04 Відповісти
А всего-то не надо с ху__м общаться
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08.01.2022 10:41 Відповісти
ЖИРНЫЕ КОТЫ! БРОСАЙТЕ АТОМНУЮ БОМБУ НА КРЕМЛЬ! И В РАЙ!
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08.01.2022 12:59 Відповісти
а почему МИД Украины молчит по этому поводу, почему не благодарит союзников, подчеркивая, что расия - враг человечества? или Рождество в МИДе еще не закончилось?
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08.01.2022 09:18 Відповісти
Потому что наркоман в наркотическом угаре с Нового года, а вчера Рождество было. Дозу добавил.
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08.01.2022 09:54 Відповісти
Украине нужно отказаться от оккупированных территорий и вступить в НАТО свободной Украиной, предварительно обговорив согласие, если они согласятся. Если Украина будет свободной Украиной в НАТО, то РФ не сможет напасть больше. А те территории вернутся позже, никуда они не денутся! И Германия вернет свой Кёнигсберг и Финляндия свою Карелию и Япония - Курильские острова и все вернут свое и Украина в том числе вернет свое. Нам нужно сохранить то, что у нас есть! Или нужно быстрее строить Армию, как в Швейцарии из всех граждан. Если у всех будет оружие, то РФ не будет нападать точно ибо это будет затяжная война и она не приведет к победе. Нужно копировать военную стратегию Швейцарии по вооружению всех граждан! Или еще вариант - это вернуть ядерное оружие для своей защиты. А вообще все стратегии нужно разом применять! Улучшаться и собирать лучший опыт - подходящий нам.
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08.01.2022 09:31 Відповісти
Какое нахрен вторжение??? Невыдающийся с другом детства за cчет народа отдыхает в Буковели!
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08.01.2022 09:53 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/08/poroshenko-peredumovoyu-dlya-serjoznogo-dialogu-zahodu-z-putinym-maye-buty-deokupacziya-donbasu-i-krymu/ Порошенко: передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.
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08.01.2022 11:25 Відповісти
 
 