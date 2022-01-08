Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

Вони були у чорній формі без розпізнавальних знаків та, на відміну від інших силовиків, зверталися до протестувальників лише російською.

Про це виданню "Сибір. Реалії" розказав один з неформальних лідерів протестувальників правозахисник Мейрхан Абдуманапов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 6 січня почав отримувати від знайомих інформацію про те, що до міста прибули російські війська та частини ОДКБ. Через ці повідомлення частина протестувальників пішла з площі в Алмати, але значна частина залишилися.

"Як стемніло, о 18:30 чи о 18:40, на площі справді з'явилися бронетранспортери з кулеметами. Спочатку зі східного, потім із західного боку. Стріляти вони почали на поразку без попередження. Люди кинулися врозтіч, я побачив, що дехто впав", - розказав Абдуманапов.

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Правозахисник каже, що на власні очі бачив, як були вбиті та поранені семеро людей.

"Солдати були всі без розпізнавальних знаків, у чорній з ніг до голови формі. Якщо вранці до нас зверталися лише по-казахськи, і на тому боці були наші, казахи, то через гучномовець ми чули тільки російську мову. ... солдати зверталися лише російською. І загрозливим тоном: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Ані слова казахською. З чого ми дійшли висновку, що це були російські війська. Як нас і попереджали вдень", - розказав правозахисник.

Раніше 6 січня генсек ОДКБ Станіслав Зась заявляв, що сили Організації не братимуть участі у розгоні демонстрацій у Казахстані.

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