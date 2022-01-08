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Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

Вони були у чорній формі без розпізнавальних знаків та, на відміну від інших силовиків, зверталися до протестувальників лише російською.

Про це виданню "Сибір. Реалії" розказав один з неформальних лідерів протестувальників правозахисник Мейрхан Абдуманапов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 6 січня почав отримувати від знайомих інформацію про те, що до міста прибули російські війська та частини ОДКБ. Через ці повідомлення частина протестувальників пішла з площі в Алмати, але значна частина залишилися.

"Як стемніло, о 18:30 чи о 18:40, на площі справді з'явилися бронетранспортери з кулеметами. Спочатку зі східного, потім із західного боку. Стріляти вони почали на поразку без попередження. Люди кинулися врозтіч, я побачив, що дехто впав", - розказав Абдуманапов.

Дивіться: Убитих людей знаходять в автомбілях на вулицях Алмати, - Nexta. ВIДЕО 18+

Правозахисник каже, що на власні очі бачив, як були вбиті та поранені семеро людей.

"Солдати були всі без розпізнавальних знаків, у чорній з ніг до голови формі. Якщо вранці до нас зверталися лише по-казахськи, і на тому боці були наші, казахи, то через гучномовець ми чули тільки російську мову. ... солдати зверталися лише російською. І загрозливим тоном: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Ані слова казахською. З чого ми дійшли висновку, що це були російські війська. Як нас і попереджали вдень", - розказав правозахисник.

Раніше 6 січня генсек ОДКБ Станіслав Зась заявляв, що сили Організації не братимуть участі у розгоні демонстрацій у Казахстані.

Також дивіться: Силовики в Алматі стріляли під ноги російським журналістам. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) ОДКБ (102) протест (2397) росія (65129) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+62
Кто ещё сомневается, что на Майдане работали российские снайперы ?
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08.01.2022 21:33
+56
Що б там не було зараз, але казахам рано чи пізно доведеться воювати з кацапами, якщо вони хочуть відстояти свою незалежність.
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08.01.2022 21:18
+56
Це не новина- це закономірність. Нас розстрілювали кацапи 300 років. Чеченів - кацапи, прибалтів, грузинів к, молдаван, білорусів, чехів, словаків, румун мадярів, татар іт. д.
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08.01.2022 21:19
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Миротворцы несут мир.
А если военные несут смерть - это оккупанты, то есть враги.
Надо просить военной помощи Китая.
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08.01.2022 21:48 Відповісти
Почему Китая, а не Америки.
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08.01.2022 21:50 Відповісти
Тогда уж у Эрдогана.
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08.01.2022 21:52 Відповісти
Треба просити ні військової підтримки, а політичної, щоб провести нові вибори парламенту та Президента.
Після того, що наробили Токаев та кацапи, вони ці вибори програють.
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08.01.2022 21:53 Відповісти
Верно говорите, но боюсь, что кацапы добровольно уже не уйдут.
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08.01.2022 22:59 Відповісти
Як мені декілька днів тому написали - "даже маленький камінець змінює течію річки".

Не відразу. Алеж у початку 90-х вони з Казахстану війшли, це потім Назарбаєв їх туди сам покликав.
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08.01.2022 23:03 Відповісти
+++

Если в твоем доме оказались русские, бывает сложно заставить их уйти(с, Блинкен)
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10.01.2022 01:39 Відповісти
як наївно). а хто ці "вибори" буде проводити, не токаєв з московитами?
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09.01.2022 21:19 Відповісти
Вибори завжди проводить народ країни. Тому що члени ДВК, наглядачи...
А такаєви можуть лише купувати голоси та комісії.
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09.01.2022 21:57 Відповісти
прочитайте спочатку виборче законодавство, проясніть процедуру виборів, а тоді вже щось пишіть. Ваші фантазії щодо виборів лише ваші фантазії, а вибори не проводяться так насправді.
В Україні, до речі, члени виборчих комісій формуються клікою, яка перебуває при владі, вони ж (та кліка) ухвалюють виборчі правила (виборче законодавство), висувають кандидатів, проводять організацію виборів і підрахунок їх результатів, який до вашого відома проводять таємно під сукном протягом декількох тижнів зазвичай. Всі соцслужби, екзитполи у них на прикормі, спостерігачі лише на деяких одиничних дільницях наглядають лише за процесом голосування у день виборів, тобто перебувають там лише символічно. Вибори у країнах колишнього соцтабору, які не є членами євроспільноти є лише бутафорією демократії. Іншими словами, ви не впливаєте на результати виборів, хоча можете зробити підсунутий символічний вибір без вибору, як от між клоуном і мародером або зеком-рецидивістом.
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10.01.2022 13:33 Відповісти
Прочитав ваш текст і відразу зрозумів, що ви не знаєте виборчого кодексу. На відміну від мене.
Те що ви написали, не відповідає дійсності, що до України.

В нас декілька ворожих друг до друга партій, яки дуже ретельно, під час виборів слідкують за руками опонентів.

У Казахстані мінімум клан Назарбаєва не згоден з тім, що в них все хоче відібрати клан Такаева, як це сталося у їх сосідів після смерті Президента Карімова, коли в його родичів відібрали геть усе. І один клан немає довіри до другого клану, тому вибори пройдуть грязно, але достатньо чесно.
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10.01.2022 17:25 Відповісти
ага, ворожих, тільки голосують за важливі для них рішення синхронно)
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12.01.2022 14:12 Відповісти
заявити таке що вибори проводить народ може лише наївна дитина)
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12.01.2022 14:13 Відповісти
Вони як у рашці намалюють колаборанти 101 відсоток а незгідних вб'ють.
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10.01.2022 09:55 Відповісти
Сільне протистоянне кланів. Намалювати спробували і в нас, у другому турі 2019-го року, але тоді Аваков дав команду поліції не допускати каруселе та і по дорозі до ЦВК протоколи охороняла поліція, вже по справжньому охороняла, на відміну від першого туру.

так що тут, як кажуть - як карта ляже.
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10.01.2022 17:18 Відповісти
Звичайно ж, без кацапів не обійшлося, як і в Білорусі, як і на Майдані. Але досвід Майдану показує, що протестувальники вбивали таки свої. Це і тітушки, і так звана "чорна рота" "Беркуту", і інші структури. Я розумію, що ксзазчм, як і білорусами зручно винними у власних поразка і про рахунках робити інших. Але це - неправильно. Якби вони пішли до кінця, як українці, боролися не лише вночі, а й удень, не відступали, тоді за декілька днів силові структури посипалися б від пролитої крові. Маю на увазі адекватних силвиків, яких більшість. Зрозуміло, щ там є відморозки. Але про 100-відсоткову їх наявність у силових структурах вести мову - перебільшення. Найбільше у будь якій поразці місце займає не сила суперника, а власні прорахунки і неготовність іти до кінця. Хоча можливо у казахів ще не все втрачено. Все-таки у них з рузьге не настільки багато спільного, як у бульбашів.
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08.01.2022 21:48 Відповісти
Нахер з поляни! Майдан розстрілювала кацапня. Від доументалки невідвертишся Писака
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08.01.2022 21:53 Відповісти
Цікааааво! А беркутні теж кацапська була? А який вам резон е бачит очевидних речей і відмовлятися від правди? А чоловік Верещучки, який безпосередньо причетний до розгону Майдану - теж кацап?
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09.01.2022 21:24 Відповісти
Популярно: в мене,те,лайно,що керує вторгненням в Казахстан на плівці в фас і профіль, на містку на Інстуцькій,й ...
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09.01.2022 21:41 Відповісти
Безперечно, що лайно всюди однакове. Але не надто розумно заперечувати, що це лайно є. І Україні пощастило, що у нас його таки менше, ніж в Казахстані. Але водночас потрібно визнати, що ці українські території, де його концентрація була критичною, потрапили під кацапську окупацію. Саме це я стараюся донести.
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09.01.2022 21:46 Відповісти
Останній,пост,без,аби,яких заперечень. А,фактаж,в,мене,й свій.
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09.01.2022 21:49 Відповісти
Поясню, чому я не сприймаю ідилії стосовно загальноукраїнського патріотизму. Бо це може бути небезпечним і приспати необхідність працювати і готуватися до боротьби. 72 відсотки "хужє нє будєт" і "какая разніца" мало сприяють оптимізму. Коли президентом і верховним головнокомандуючим обирають чувака, який 4 рази відкосив від призову, то тут варто задуматися.
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09.01.2022 21:57 Відповісти
З тим,й борюся,як можу
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09.01.2022 22:11 Відповісти
І щоб завершити тему. Татаров і Портнов - то антимайдан. Тому влада Зєлєнского - реванш антимайдану. В деякій мірі, звичайно.
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09.01.2022 22:15 Відповісти
Гірше
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09.01.2022 22:17 Відповісти
Сказали кацапы, значит кацапы. Кто вообще разрешил вам думать?
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08.01.2022 21:54 Відповісти
Так там не только руснявые каратели. Там убивают и белорашкинские оккупанты и каратели.
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08.01.2022 21:58 Відповісти
А на кого ще думать ?
Вбивці приїхали ? Приїхали. Люди розстріляні є ? Є.
Значить коцапи.
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08.01.2022 22:29 Відповісти
Хто ж сперечається? Тільки якби казахська армія і поліція не щапхала голови в пісок, а одні - закрили неб від кацапських ІЛів, а інші - виловлювали кацапських повокаторів, то інтервенція просто не відбулася б. Що, не правда?
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09.01.2022 21:28 Відповісти
Токаєв тому і звернувся за допомогою до ху*ла, бо казахські поліціянти і армія відмовились стріляти в народ, а в деяких містах навіть перейшли на бік протестувальників.
Крім того, в Казахстані тісні родові стосунки. Там існує кулька родів і коли зустрічаються казахи з різних кінців країни, вони зразу питають один одного до якого роду хто з них належать. Якщо до одного, то це вважається, що вони рідні. А коли хлопець з дівчиною збираються одружитись, то їхні батьки зустрічаються і вираховують чи не випливе так, що їх предки були з одного роду. Там вважається великим соромом і ганьбою коли вихідці з одного роду одружуються між собою. Тому силовики і відмовились стріляти, бо це як стріляти у своїх рідних. Але пишуть, що у них і стріляти не було чим. Набої військовим не видали, бо начебто влада боялась, що використають проти неї.
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09.01.2022 02:12 Відповісти
Ти не з Казахстану, а з мухосранська путінський ***********, прикриваєшся польським прапором, бо тобі соромно людям признатись що кацап і русская свиня.
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10.01.2022 11:28 Відповісти
https://hvylya.net/video/245132-socialnyy-vzryv-v-kazahstane-glazami-kazaha-klan-nazarbaeva-razorvut-a-rossiyu-postarayutsya-vygnat Социальный взрыв в Казахстане глазами казаха: клан Назарбаева разорвут, а Россию постараются выгнать

Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані. Знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».

Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
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11.01.2022 02:10 Відповісти
Українці українців за заплату з бюджету не вбивали б.
Пропонуєте казахам піти на самопожертву московитам із сподіваннями що там більшість "адекватних"?)
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09.01.2022 21:22 Відповісти
Цікаво, а Ходаковський з донецького СБУ не був українським спецслужб і том на українській зарплаті? Тим не менше зі своїх підлеглих в тому числі створив бандформування, так звану бригаду "Восток", яка і воювала з українцями, і вбивала українців.
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09.01.2022 21:31 Відповісти
ви ж запропонували ще більш абсурдну річ начебто московити, які приїхали окупувати Казахстан одумаються і не будуть вбивати казахів.
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10.01.2022 13:12 Відповісти
😲 Серйозно? Ви вмієте читати те, чого нема? Перечитайте уважно мій пост ще раз.
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10.01.2022 13:23 Відповісти
звичайно. а ви мієте, те що написали?
Якби вони пішли до кінця, як українці, боролися не лише вночі, а й удень, не відступали, тоді за декілька днів силові структури посипалися б від пролитої крові. Маю на увазі адекватних силвиків, яких більшість. Зрозуміло, щ там є відморозки. Але про 100-відсоткову їх наявність у силових структурах вести мову - перебільшення.
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10.01.2022 16:56 Відповісти
Ще раз - де тут про те, що "московити, які приїхали окупувати Казахстан одумаються і тперестануне будуть вбивати казахів"? Ви часто нафантазовае видаєте за реальність? Читайте уважно ще раз.
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10.01.2022 17:01 Відповісти
то виходить силовиками ви називаєте їхніх братів інших казахів, а москалі там взагалі не вбивали і не вбивають казахів?)
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10.01.2022 17:03 Відповісти
Ви впевнені, що володієте українською мовою? І щодо братів. То виходить, що українців на Майдані розстрілювали кацапські специ і "брати" з "чорної роти" беркутні? А президент Токсєв - то казахський брат протестуючих? У вас з логікою все гаразд? Ви хоч репортажі з Казахстану дивилися? Бачили, як такі ж казахи засуджували тих, хто протестував? Ви не зрозуміли головного з мого посту - якби кпщпзи були одностайні, то ніякі у кацапи туди б не зайшли. Так, спрощено зрозумієте, чи ні?
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10.01.2022 17:13 Відповісти
не повторіть нашої помилки, на палю всю шоблу...
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08.01.2022 21:51 Відповісти
Пізно, московити зайшли і тепер їх уже не викурити навіть малою кров'ю.
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09.01.2022 18:20 Відповісти
Рашики пропагандоны показывали сюжет как полицаи остановили авто с оружием, акцент был на оружии, но я обратил внимание на рязанские рожи полицаев.
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08.01.2022 22:06 Відповісти
сценарии этих провокаций -
отрабатывают
в академиях фсб
с учётом предыдущих ошибок
и приобретённого опыта...
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08.01.2022 22:16 Відповісти
Где-то два года назад эксперты активно предупреждали, что следующей страной, которую рашисты зальют кровью будет именно Казахстан.
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08.01.2022 22:06 Відповісти
такими экспертами стали все украинцы после весны 14 года.
тут и к гадалке не ходи.
все это знали.
Байконур тому причина.
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09.01.2022 19:29 Відповісти
пора й згадати слова Яніни Соколової про об'єднання колишніх республік та віддачею по є..нику *****, створенням коаліції- БелоУкрКазоГрузія-Бірь (забув як вірно, а кляте гугло- грає в амнезію).
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10.01.2022 14:05 Відповісти
после Майдана и Бульбашей
кацапы "поумнели"...
теперь они сразу после начала протестов -
высылают беркут или черную роту т.е. ЧВК
и тупо расстреливают демонстрантов
а потом рассказывают сказку
о "миротворцах"
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08.01.2022 22:07 Відповісти
Смерть рашистським загарбникам!
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08.01.2022 22:14 Відповісти
Якщо вже росіяни у вас вдома, буває важко змусити їх піти.
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08.01.2022 22:16 Відповісти
Можна лише їх трупи викидати!
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08.01.2022 22:19 Відповісти
поховайте москаля край дороги ...
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw
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08.01.2022 22:39 Відповісти
Російські бандити і вбивці!
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08.01.2022 22:18 Відповісти
русский,охлажденные тушки твоих братух уже поехали в свою родную страну-помойку в мешках из Казахстана.
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08.01.2022 22:31 Відповісти
Саме так, офіційним а не державним.
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08.01.2022 22:43 Відповісти
Есть же видео наступающих на площадь солдат, где он там черную форму увидел? А вообще в черном работают бойцы спецподразделений.
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08.01.2022 22:29 Відповісти
Угу, в черном - русские каратели.
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08.01.2022 22:32 Відповісти
...ув чорних зечих робах
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08.01.2022 22:32 Відповісти
Есть куча видео загрузки и выгрузки солдат в самолеты, ни на одном нет черной формы спецуры.
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08.01.2022 22:43 Відповісти
И шо? Верить дикой русне может только полный идиот.
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08.01.2022 22:44 Відповісти
А кто будет там в красной форме ? Лондонские слуги, сотники елбасы Назарбаева. Основные капиталы этого елбасы , за 30 лет на***работнные на посту хранителя нации лежат в Швейцарских и Англицких банках!Yfdthyzrf cjnybrb cjhjcf /
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08.01.2022 23:23 Відповісти
Ты опять бояры обожралась?
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09.01.2022 20:00 Відповісти
"""в Алматинской области накрыли группу в сто человек,
которые
говорили
на арабском и фарси.
Подробнее: Читай пейсатый прессу КZ в реальном времени..
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09.01.2022 21:16 Відповісти
Аслан@nHPoUmF6dROjz9v

https://twitter.com/nHPoUmF6dROjz9v/status/1479848446731370503 4 ч



На выезде из Алматы в сторону Бишкека уже несколько часов идет бой. Режим не контролирует город за исключением нескольких ключевых государственных объектов.
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08.01.2022 23:06 Відповісти
Братский народ...,суки позорные,херачте их Казахи....
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08.01.2022 23:11 Відповісти
Бажаю перемоги казахським ЗС над кацапськими військовими

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08.01.2022 23:45 Відповісти
карателей от бухла оторвали, лютовать будут дико....
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09.01.2022 00:04 Відповісти
Там же

- Да, предупредили нас из громкоговорителя по-русски. Но надо сказать, что казахские силовики тоже часто обращаются к гражданам на русском. Молодые солдаты, срочники с юга, пожалуй, русский язык знают не так хорошо, а тут была чистая русская речь. Но ведь это мог быть и казахский офицер. Я говорила с несколькими людьми, которые были на площади 7 января и присутствовали при разгоне лагеря. Никто из них не может точно сказать, чьи силовики это были - казахстанские или российские. Сегодня вот мы были на площади снова, и мой коллега видел, что там уже стояли войска ОДКБ, говорит, по нашивкам определил. Я бы не стала утверждать, что 7-го вечером лагерь разгоняли именно россияне.
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09.01.2022 00:55 Відповісти
От себя добавлю, что по опыту общения с казахами, большинство из них говорит с небольшим специфическим акцентом. Но есть и те, кто говорит на чистом русском. Если разговариваешь по телефону, фиг определишь, с кем именно.

у маскалей характерный писклявый акцент, как правило. поэтому ещё лет 10 назад прозвал их писклями)
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09.01.2022 00:56 Відповісти
Можешь начинать расстраиваться, коренной житель Харькова, владеющий "руским" в совершенстве, легко определяет откуда кац понаехал - масквабад, расчленинград, воронеж, минск, ереван. Казахи тоже кацев по акценту выявляю сразу.
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09.01.2022 01:21 Відповісти
Чего мне расстраиваться? Казашка сама говорит, что не может ручаться, что это были маскали.
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09.01.2022 02:42 Відповісти
на Донбассе местные - и то отличали - кто орк а кто местный.
у орков специфический акцент.
и специфические слова.
Помнишь про "отойдите за поребрик"?
она не может - другие могут отличить.
Это несложно.
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09.01.2022 19:31 Відповісти
Помню.

Ещё помню боевика в маскхалате (когда в ДАП шли через блок ушлёпков, и те обыскивали грузовики), который ляпнул "поребрик". Тоже подумал, что он из Швабростана. Впоследствии выяснилось, что он всё-таки из Донецка, ещё фамилия у него немецкая... его потом ещё на подвал кинули))

Собсна, пока подтверждений участия вато-военства в расстрелах нема. Валили свои же...
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09.01.2022 21:12 Відповісти
І я це помітив. Казахи і узбеки з хорошою освітою та вихованням говорять російською краще ніж українці, і навіть краще ніж рускоязичєскіє укрАінци.
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09.01.2022 02:22 Відповісти
потому что говорят на нем как на чудом языке.
Украинец будет говорить с акцентом.
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09.01.2022 19:32 Відповісти
Особенно четко знают фразу "Моя не понимать"))))
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09.01.2022 20:26 Відповісти
Не буду сперечатись. У кожного своє коло спілкування. Я писав про тих у кого хороша освіта і виховання.
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09.01.2022 20:42 Відповісти
опричники Короля ПЫни Царя ибн фон ***** 1 го Эмира ***** бада северного рейха удмурского каганата-касаб живодер
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09.01.2022 02:22 Відповісти
Звичайно, НАТО напало на Казахстан, і чисто англійською говорили.
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09.01.2022 06:32 Відповісти
Мокшане, говорящие на русском.
Какой из этого вывод? Нужно мочить руских или мордву?
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09.01.2022 09:28 Відповісти
Их заявления - собачий лай...
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09.01.2022 11:28 Відповісти
А что здесь удивительного, Путин везде сунет свой нос, это у него заложено со дня рождения, а иначе он-ну никак.
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09.01.2022 12:18 Відповісти
Военным пулю предателям веревка.
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09.01.2022 13:13 Відповісти
Еще все впереди.
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09.01.2022 16:49 Відповісти
раз уряд покликав до себе іноземних інтервентів,то очевидно що своєї армії і правоохоронців не вистачало🤔.а отже якась їх частина(і схоже частина немаленька) відмовлялась стріляти по співвітчизникам 🤔.
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09.01.2022 15:55 Відповісти
Зато не солдаты НАТО☹️
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09.01.2022 16:25 Відповісти
Кто бы сомневался, что это были лукашевцы и москали.
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09.01.2022 16:30 Відповісти
Єти же су... в черном і стреляли по майдановцам. Мокшанские кльІки повсюду видньІ.
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09.01.2022 16:48 Відповісти
Під час корейськоі Війни руські косили під корейців, що їм зкосити під казахів?}}}
не зможуть Казахи згуртуватися і протидіяти ...., перетворяться в закриту зону..зону де побували валянки, чи то північна Корея, чи Абхазія, чи Придністров'я, чи Логодрон.., території які замерзли в просторі...
не можна варварів пускати в свій дім..
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09.01.2022 16:56 Відповісти
Проблема тих країн ,в тормозах ,які заразилися так званим руським миром,..і які замість розвиватися .., відкрили двері варварам.
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09.01.2022 16:58 Відповісти
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09.01.2022 17:46 Відповісти
Это настолько очевидно что даже неинтересно обсуждать.
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09.01.2022 20:18 Відповісти
Если это правда то мало КАЛБИТОВ и зерят оралмановских вальнули
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10.01.2022 07:47 Відповісти
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