Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник Абдуманапов

Они были в черной форме без опознавательных знаков и, в отличие от других силовиков, обращались к протестующим только по-русски.

Об этом изданию "Сибирь. Реалии" рассказал один из неформальных лидеров протестующих правозащитник Мейрхан Абдуманапов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 6 января стал получать от знакомых информацию о том, что в город прибыли российские войска и части ОДКБ. Из-за этих сообщений часть протестующих ушла с площади в Алматы, но значительная часть осталась.

"Как стемнело, в 18:30 или в 18:40, на площади действительно появились бронетранспортеры с пулеметами. Сначала с восточной, потом с западной стороны. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали", - рассказал Абдуманапов.

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Правозащитник говорит, что собственными глазами видел, как были убиты и ранены семь человек.

"Солдаты были все без опознавательных знаков, в черной с ног до головы форме. Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши, казахи, то тут через громкоговоритель мы слышали только русскую речь. ...Солдаты обращались только по-русски. И угрожающим тоном: "Освободите площадь, будем расстреливать". Ни слова по-казахски. Из чего мы пришли к выводу, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем", - рассказал правозащитник.

Ранее 6 января генсек ОДКБ Станислав Зась заявлял, что силы Организации не будут участвовать в разгоне демонстраций в Казахстане.

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