Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник Абдуманапов
Они были в черной форме без опознавательных знаков и, в отличие от других силовиков, обращались к протестующим только по-русски.
Об этом изданию "Сибирь. Реалии" рассказал один из неформальных лидеров протестующих правозащитник Мейрхан Абдуманапов, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 6 января стал получать от знакомых информацию о том, что в город прибыли российские войска и части ОДКБ. Из-за этих сообщений часть протестующих ушла с площади в Алматы, но значительная часть осталась.
"Как стемнело, в 18:30 или в 18:40, на площади действительно появились бронетранспортеры с пулеметами. Сначала с восточной, потом с западной стороны. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали", - рассказал Абдуманапов.
Правозащитник говорит, что собственными глазами видел, как были убиты и ранены семь человек.
"Солдаты были все без опознавательных знаков, в черной с ног до головы форме. Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши, казахи, то тут через громкоговоритель мы слышали только русскую речь. ...Солдаты обращались только по-русски. И угрожающим тоном: "Освободите площадь, будем расстреливать". Ни слова по-казахски. Из чего мы пришли к выводу, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем", - рассказал правозащитник.
Ранее 6 января генсек ОДКБ Станислав Зась заявлял, что силы Организации не будут участвовать в разгоне демонстраций в Казахстане.
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А если военные несут смерть - это оккупанты, то есть враги.
Надо просить военной помощи Китая.
Після того, що наробили Токаев та кацапи, вони ці вибори програють.
Не відразу. Алеж у початку 90-х вони з Казахстану війшли, це потім Назарбаєв їх туди сам покликав.
Если в твоем доме оказались русские, бывает сложно заставить их уйти(с, Блинкен)
А такаєви можуть лише купувати голоси та комісії.
В Україні, до речі, члени виборчих комісій формуються клікою, яка перебуває при владі, вони ж (та кліка) ухвалюють виборчі правила (виборче законодавство), висувають кандидатів, проводять організацію виборів і підрахунок їх результатів, який до вашого відома проводять таємно під сукном протягом декількох тижнів зазвичай. Всі соцслужби, екзитполи у них на прикормі, спостерігачі лише на деяких одиничних дільницях наглядають лише за процесом голосування у день виборів, тобто перебувають там лише символічно. Вибори у країнах колишнього соцтабору, які не є членами євроспільноти є лише бутафорією демократії. Іншими словами, ви не впливаєте на результати виборів, хоча можете зробити підсунутий символічний вибір без вибору, як от між клоуном і мародером або зеком-рецидивістом.
Те що ви написали, не відповідає дійсності, що до України.
В нас декілька ворожих друг до друга партій, яки дуже ретельно, під час виборів слідкують за руками опонентів.
У Казахстані мінімум клан Назарбаєва не згоден з тім, що в них все хоче відібрати клан Такаева, як це сталося у їх сосідів після смерті Президента Карімова, коли в його родичів відібрали геть усе. І один клан немає довіри до другого клану, тому вибори пройдуть грязно, але достатньо чесно.
так що тут, як кажуть - як карта ляже.
Вбивці приїхали ? Приїхали. Люди розстріляні є ? Є.
Значить коцапи.
Крім того, в Казахстані тісні родові стосунки. Там існує кулька родів і коли зустрічаються казахи з різних кінців країни, вони зразу питають один одного до якого роду хто з них належать. Якщо до одного, то це вважається, що вони рідні. А коли хлопець з дівчиною збираються одружитись, то їхні батьки зустрічаються і вираховують чи не випливе так, що їх предки були з одного роду. Там вважається великим соромом і ганьбою коли вихідці з одного роду одружуються між собою. Тому силовики і відмовились стріляти, бо це як стріляти у своїх рідних. Але пишуть, що у них і стріляти не було чим. Набої військовим не видали, бо начебто влада боялась, що використають проти неї.
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані. Знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
Пропонуєте казахам піти на самопожертву московитам із сподіваннями що там більшість "адекватних"?)
Якби вони пішли до кінця, як українці, боролися не лише вночі, а й удень, не відступали, тоді за декілька днів силові структури посипалися б від пролитої крові. Маю на увазі адекватних силвиків, яких більшість. Зрозуміло, щ там є відморозки. Але про 100-відсоткову їх наявність у силових структурах вести мову - перебільшення.
отрабатывают
в академиях фсб
с учётом предыдущих ошибок
и приобретённого опыта...
тут и к гадалке не ходи.
все это знали.
Байконур тому причина.
кацапы "поумнели"...
теперь они сразу после начала протестов -
высылают беркут или черную роту т.е. ЧВК
и тупо расстреливают демонстрантов
а потом рассказывают сказку
о "миротворцах"
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw
которые
говорили
на арабском и фарси.
Подробнее: Читай пейсатый прессу КZ в реальном времени..
https://twitter.com/nHPoUmF6dROjz9v/status/1479848446731370503 4 ч
На выезде из Алматы в сторону Бишкека уже несколько часов идет бой. Режим не контролирует город за исключением нескольких ключевых государственных объектов.
- Да, предупредили нас из громкоговорителя по-русски. Но надо сказать, что казахские силовики тоже часто обращаются к гражданам на русском. Молодые солдаты, срочники с юга, пожалуй, русский язык знают не так хорошо, а тут была чистая русская речь. Но ведь это мог быть и казахский офицер. Я говорила с несколькими людьми, которые были на площади 7 января и присутствовали при разгоне лагеря. Никто из них не может точно сказать, чьи силовики это были - казахстанские или российские. Сегодня вот мы были на площади снова, и мой коллега видел, что там уже стояли войска ОДКБ, говорит, по нашивкам определил. Я бы не стала утверждать, что 7-го вечером лагерь разгоняли именно россияне.
у маскалей характерный писклявый акцент, как правило. поэтому ещё лет 10 назад прозвал их писклями)
у орков специфический акцент.
и специфические слова.
Помнишь про "отойдите за поребрик"?
она не может - другие могут отличить.
Это несложно.
Ещё помню боевика в маскхалате (когда в ДАП шли через блок ушлёпков, и те обыскивали грузовики), который ляпнул "поребрик". Тоже подумал, что он из Швабростана. Впоследствии выяснилось, что он всё-таки из Донецка, ещё фамилия у него немецкая... его потом ещё на подвал кинули))
Собсна, пока подтверждений участия вато-военства в расстрелах нема. Валили свои же...
Украинец будет говорить с акцентом.
Какой из этого вывод? Нужно мочить руских или мордву?
не зможуть Казахи згуртуватися і протидіяти ...., перетворяться в закриту зону..зону де побували валянки, чи то північна Корея, чи Абхазія, чи Придністров'я, чи Логодрон.., території які замерзли в просторі...
не можна варварів пускати в свій дім..