Убитых людей находят в автомбилях на улицах Алматы, - Nexta. ВИДЕО 18+
Эти люди попали под обстрелы в своих автомобилях.
Видео ужасной находки опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+101 Victoriya Zabella
показать весь комментарий08.01.2022 19:43
+66 Andriy Kalnyshevsky
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+54 Rulya Kosh
показать весь комментарий08.01.2022 19:50
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Одним генієм менше стане.
Дєрзай Панас.
А вот призвание каждого мужчины защитить свой дом, своих близких и уничтожить как можно больше этих нелюдей, живущих принципами типичных ордынцев.
Нагадаю,що руського командира руського батальйону СС,німці розстріляли за "невиправдану жорстокість до населеня".
" Деды воевали!".
пока оно тебе непереломало конечности !
Вони тільки вбивати вміють,несуть людству загрозу!
раненому водителю удалось выжить и сбежать ...
даже нацисты Второй мировой -такого не делали с безоружными людьми...
ну и кто ещё желает прихода "руSSкого"мира ?