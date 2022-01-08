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Убитых людей находят в автомбилях на улицах Алматы, - Nexta. ВИДЕО 18+

Эти люди попали под обстрелы в своих автомобилях.

Видео ужасной находки опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Казахстан (781) смерть (9223) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+101
МОРДОР -ПАРАША- розважається на Різдво. Нехай горять у пеклі Вбивці!! Казахи - НЕВЖЕ ви їм пробачите таке???
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08.01.2022 19:43
+66
руссий мир пришел....
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08.01.2022 19:46
+54
Прокляття на голови кацапів до кінця віків!!!
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08.01.2022 19:50
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Страница 2 из 2
Для тебе порада у місті їхати на своєму авто прямо на вибухи і автоматні черги - не помилишся.
Одним генієм менше стане.
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08.01.2022 21:32 Ответить
психологія раба міцно замішана на страсі й сцикливості... і це, як показує практика, не лікується.
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08.01.2022 21:44 Ответить
Психологія дебіла це перевірити заряджена рушниця чи ні, заглянувши у дуло і натиснувши курок.
Дєрзай Панас.
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08.01.2022 21:57 Ответить
ти давно це провыряв? мозги чим тобы выдновлювали, по "лозіці" твойого ущербного мислення відчуваю, що собачим лайном.
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09.01.2022 00:08 Ответить
Що Панас, одним оком таки перевірив рушницю, за премію Дарвіна зайди, не забудь.
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09.01.2022 00:42 Ответить
убогая тварь, убившая миллионы, не равняй людей к себе, мавпоидному примату и не похабь великое имя нашего Героя. иди лижи дупу угро-фину - ху...йлу, сифилитику из мавзолея, людоеду сралину, и кровожадному бездаре и мародеру жукову.... там, в Орде, подобного мусора много.... лижи и смокчи... наслаждайся.
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09.01.2022 10:51 Ответить
Лахта, іди стєкломоєм опохмелися, твоє місце пожиттєво жити в твоєму Мордорі.
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09.01.2022 17:31 Ответить
Русня по другому не умеет.
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08.01.2022 21:22 Ответить
кацап прийшов убивати... це його призвання.
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08.01.2022 21:29 Ответить
Призвание цапа сдохнуть в канаве!
А вот призвание каждого мужчины защитить свой дом, своих близких и уничтожить как можно больше этих нелюдей, живущих принципами типичных ордынцев.
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09.01.2022 00:09 Ответить
Рускаязичних в Україні з нами-українцями ''асвабаждалі'', а тепер і за казахів взялись. Що за прокляте Богом і людьми диявольське, кровожерливе, людиноненависницьке кацапське кодло!
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08.01.2022 21:31 Ответить
Ужас. Это как они в 2014 на Майдане расстреливали. Тоже все были в черном и без опознавательных знаков. Как жалко людей. Убийцы.
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08.01.2022 21:53 Ответить
Помочь может только Китай с его армией и техникой.
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08.01.2022 21:56 Ответить
Кому помочь Токаеву дозахватить власть или Хутину в анексиии Сев. Казахстана? Не пишите глупостей
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09.01.2022 03:18 Ответить
цікаво, чому президент Казахстану спілкується кацапською за протест - розстріл, не завелика ціна цікаво народ підніметься чи терпіли як білоруси...
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08.01.2022 21:57 Ответить
Похоже казахи следующие, кто в десяти поколениях будет проклинать парашию и ее "братскую" дружбу.
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08.01.2022 22:02 Ответить
что самое интересное убийства начались на Рождество самой большой христианский праздник, это как жертвоприношение какоето
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08.01.2022 22:05 Ответить
Так называемая "руская православная церковь" уже более 100 лет фактически отдел спецслужб, не имеющий к Христианству никакого отношения. А после предоставления Томоса УПЦ они официально пошли на раскол. Тоесть сейчас они официально раскольники, неверные. И лечить их огнем и топором - святое дело.
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09.01.2022 22:04 Ответить
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08.01.2022 22:29 Ответить
А що ви ще чекали від рашистських карателів?!!
Нагадаю,що руського командира руського батальйону СС,німці розстріляли за "невиправдану жорстокість до населеня".
" Деды воевали!".
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08.01.2022 22:43 Ответить
А тим часом китайці руки потирають...
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08.01.2022 22:54 Ответить
Возможно Назарбаев поднимет Китай на борьбу с Россией?
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08.01.2022 23:19 Ответить
Зачем Китаю вмешиваться на прямую в Казахстан, когда росия и так вся прогнулась под Китай.
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08.01.2022 23:30 Ответить
Пришло время всем украинцам внимательно прослушать интервью Протасевича о финансировании NEXTA, о Тихановской, о куйле - чтобы лучше понять воздействие NEXTA на протесты в РБ , а потом в Казахстане. NEXTA под спецслужбами и кукловодами...(с)
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09.01.2022 00:08 Ответить
Уже появилось заявление Осечкина (гулагу.нет) что зеков выпустили из тюрем Казахстана для дискредитации протестов, и это делали по задумке и под руководствои ФСБ РФ ..т.е. Что касается Некста, то это один из проверенных инстументов в этой "Игре".
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09.01.2022 03:24 Ответить
"борцуны с фашистами" пришли....
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09.01.2022 00:15 Ответить
раша будет стрелять и по своим, не только по украинцам, молдованах, грузинах, сирийцах, и так далее. Это рузьге мир, во всей его красе!!!!!!!!
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09.01.2022 10:20 Ответить
раша, это в смысле Россия или РФ? Я знаю реальную женщину по имени Раша и советовал бы не поминать её имя в суе, хотя у неё есть и второе имя - Срака. Стрелять она, конечно, не будет, но переломать руки и ноги, наверное, сможет
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09.01.2022 15:22 Ответить
так удавись,
пока оно тебе непереломало конечности !
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09.01.2022 21:54 Ответить
Орда кацапська прийшла!
Вони тільки вбивати вміють,несуть людству загрозу!
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10.01.2022 04:37 Ответить
ГЛАВНОЕ ОТРУБИТЬ ГОЛОВУ ХЙЛУ И ТОГДА ВСЁ БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТСЯ !!!
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10.01.2022 05:09 Ответить
видно что кацапские каратели убивали всех без разбора
раненому водителю удалось выжить и сбежать ...
даже нацисты Второй мировой -такого не делали с безоружными людьми...
ну и кто ещё желает прихода "руSSкого"мира ?
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10.01.2022 10:36 Ответить
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