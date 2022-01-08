Убитих людей знаходять в автомобілях на вулицях Алмати, - Nexta. ВIДЕО 18+
Ці люди потрапили під обстріл у своїх автівках.
Відео страшної знахідки опублікував телеграм-канал NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+101 Victoriya Zabella
показати весь коментар08.01.2022 19:43
+66 Andriy Kalnyshevsky
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+54 Rulya Kosh
показати весь коментар08.01.2022 19:50
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Одним генієм менше стане.
Дєрзай Панас.
А вот призвание каждого мужчины защитить свой дом, своих близких и уничтожить как можно больше этих нелюдей, живущих принципами типичных ордынцев.
Нагадаю,що руського командира руського батальйону СС,німці розстріляли за "невиправдану жорстокість до населеня".
" Деды воевали!".
пока оно тебе непереломало конечности !
Вони тільки вбивати вміють,несуть людству загрозу!
раненому водителю удалось выжить и сбежать ...
даже нацисты Второй мировой -такого не делали с безоружными людьми...
ну и кто ещё желает прихода "руSSкого"мира ?