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Комендантську годину продовжили в Казахстані, громадян закликають не підходити до вікон

Комендантську годину продовжили в Казахстані, громадян закликають не підходити до вікон

З гучномовців лунають прохання не підходити близько до вікон, адже в Алмати триває "антитерористична операція".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Громадян просять не підходити близько до вікон, оскільки в місті триває "антитерористична операція".

Також людей просять "не залишати будинки без необхідності".

Крім того, на виїзді і в'їзді в місто Талдикорган встановлено блокпости. Влада країни наголошує, що водії повинні мати з собою посвідчення особи та документи на авто.

Дивіться: Казахський опозиціонер Тлеулієв заявляє про побиття співробітниками СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) комендантська година (265) протест (2398)


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Топ коментарі
+18
Я вообще то поражаюсь откуда берутся такие президенты? Они прям с дуба падают. Одному мерещится целый организованный переворот, подготовленный! А потом а... переворота нету, поеду покатаюсь. Другому мерещится ДВЕ дивизии иностранных наемников, хоть кто то с цифрами дружит? 20 тысч подготовленных бойцов должны были одномоментно перейти границу Казахстана, который в середине Азии???? Это какая должна быть граница?
А теперь 70 самолетов еле еле привезли аж три полка ************, вместе с снайперами бурятами, которые будут валить казахов. А ну отойдите от окон!!!!!
И что ОДКБ просто так уйдет??? Так месторождения в Сибири истощены, они не могут поднять добычу. Нет нефти , нет и газа. Единственный выход забрать у казахов. Т.е. амеры с Шеврона ввалили в Тенгиз кучу бабосов, и не только в него. И самое время забрать у них контрольный пакет. А как, а просто, референдум о присоединении Казахстана к России. А ну отойдите от окон!!!! Что есть несогласные? Ищите по моргам.
Ну и что нарушения экологии были при разработке, были? Уступите , падвиньтесь, у нас тоже праблы в Сибири. А то, что мы насрали Байконуром не считается.
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09.01.2022 05:59
+12
Короче,понятно. С казахами закончилось. Как раньше с баларусами. Теперь опять основное внимание к Украине у ************. Ведь "союз нерушимый" в больных головах. А вот тут хрен в грызло свинособакам таёжным.
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09.01.2022 06:18
+10
зовсім як у нас у Криму
але у казахів хоч був час зрозуміти що до чого і підготується.














Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1479965236861935619 31 мин



Прямо сейчас мы наблюдаем государственную измену всей армии Республики Казахстан - измена присяге. Армия молчаливо не защищает народ и суверенитет республики Казахстан.

Министерство правды


@True_gov

· 36 мин

В Казахстане будет российская военная база. Перевозка в аэропорт Оренбурга для отправки в Казахстан подразделений 39-ой отдельной радиотехнической бригады ОсН.
видео
https://twitter.com/i/status/1479964101434654721
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09.01.2022 02:29
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It is good that Moscovia and her suckers has got engaged to this conflict in Kazakhstan. GreenSnot & kvartal95 has an extension, 73% of morons too.
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09.01.2022 02:27 Відповісти
зовсім як у нас у Криму
але у казахів хоч був час зрозуміти що до чого і підготується.














Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1479965236861935619 31 мин



Прямо сейчас мы наблюдаем государственную измену всей армии Республики Казахстан - измена присяге. Армия молчаливо не защищает народ и суверенитет республики Казахстан.

Министерство правды


@True_gov

· 36 мин

В Казахстане будет российская военная база. Перевозка в аэропорт Оренбурга для отправки в Казахстан подразделений 39-ой отдельной радиотехнической бригады ОсН.
видео
https://twitter.com/i/status/1479964101434654721
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09.01.2022 02:29 Відповісти
Всё правильно - если народ Казахстана не вышел и не поддержал
протестующих, этот народ заслуживает запрета даже подходить к окнам.
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09.01.2022 02:59 Відповісти
Це добре! Значить казахи ще бьются за свою незалежність! Страшно подумати про що ми дізнаємося, коли на півдні включать інтернет.
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09.01.2022 03:26 Відповісти
Я вообще то поражаюсь откуда берутся такие президенты? Они прям с дуба падают. Одному мерещится целый организованный переворот, подготовленный! А потом а... переворота нету, поеду покатаюсь. Другому мерещится ДВЕ дивизии иностранных наемников, хоть кто то с цифрами дружит? 20 тысч подготовленных бойцов должны были одномоментно перейти границу Казахстана, который в середине Азии???? Это какая должна быть граница?
А теперь 70 самолетов еле еле привезли аж три полка ************, вместе с снайперами бурятами, которые будут валить казахов. А ну отойдите от окон!!!!!
И что ОДКБ просто так уйдет??? Так месторождения в Сибири истощены, они не могут поднять добычу. Нет нефти , нет и газа. Единственный выход забрать у казахов. Т.е. амеры с Шеврона ввалили в Тенгиз кучу бабосов, и не только в него. И самое время забрать у них контрольный пакет. А как, а просто, референдум о присоединении Казахстана к России. А ну отойдите от окон!!!! Что есть несогласные? Ищите по моргам.
Ну и что нарушения экологии были при разработке, были? Уступите , падвиньтесь, у нас тоже праблы в Сибири. А то, что мы насрали Байконуром не считается.
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09.01.2022 05:59 Відповісти
а еще 40% мировой добычи урана в мире!
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09.01.2022 10:04 Відповісти
"Я вообще то поражаюсь откуда берутся такие президенты? "

Это наймиты.
Елбасы был агентом Китая, его преемник - агент РФ.

На российских форумах пропагндисты даже не скрывают, что Кремль работает с Бубочкой, готовя Украину к сдаче, и что изгнание Порошенко - это их общее достижение, потому что лишь Порошенко (по мнению пропагандистов) препятствует сдаче Украины. Вот уберут Порошенко окончательно, то есть арестуют - и всё, Украина радостно вольется в семью народов российских.
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09.01.2022 10:13 Відповісти
Короче,понятно. С казахами закончилось. Как раньше с баларусами. Теперь опять основное внимание к Украине у ************. Ведь "союз нерушимый" в больных головах. А вот тут хрен в грызло свинособакам таёжным.
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09.01.2022 06:18 Відповісти
Как так получилось,переворот готовили у нас,а случился он в Казахстане,переворотчики переместились,как их вернуть?
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09.01.2022 06:49 Відповісти
Дебил кацапский.🤦
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09.01.2022 08:17 Відповісти
ты за газ сколько плотишь в кацапстане где он бесплатным должен быть для народа, придурок?
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09.01.2022 08:24 Відповісти
Та не платит оно за газ! Говном топит, им же и харчуется!
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09.01.2022 09:58 Відповісти
Казахи, теперь ходите строем и по команде! Рашка обосновалась у вас насовсем. Мои соболезнования вашей утрате. И надежда, что вы не ляжете под рашку
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09.01.2022 08:45 Відповісти
Коменданский час вводит только ОКУПАНТ против окупированного населения. Если казахи не проглотят, рашу ждут горы гробов,а они НЕ проглотят.
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09.01.2022 09:03 Відповісти
Бо, Карателі пристрелять
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09.01.2022 09:23 Відповісти
Кацапчьким карателям зайнятись нічим? Спочатку заборонялось виходити на вулицю - стріляли без попереджень, видно усіх пішоходів розстріляли, тепер вже й до вікон підходити. Цікаво , що буде далі?
І реальну кількість загиблих колись назвуть?
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09.01.2022 09:40 Відповісти
помянем. там кацапи захватили без боя.
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09.01.2022 10:10 Відповісти
Калавур! Этих "террористов" в НАТО обучали к окнам подходить! И их гораздо больше 20 тысяч, их миллионы!
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09.01.2022 10:36 Відповісти
Не подходить в окнам и не слазить с горшка
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09.01.2022 10:39 Відповісти
ты с бутылки слезь...чмо обрыганое.
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09.01.2022 10:46 Відповісти
де стільки агресії до незнйомих людей?
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09.01.2022 10:56 Відповісти
Та наверное пан Радек ему выходной на кирпичном заводе не дал, вот сидит теперь злой такой и обиженный.
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09.01.2022 11:11 Відповісти
Можливо, кацапське прізвище дописувача викликало у чоловіка еротичне збудження.
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09.01.2022 11:58 Відповісти
 
 