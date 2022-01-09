Комендантську годину продовжили в Казахстані, громадян закликають не підходити до вікон
З гучномовців лунають прохання не підходити близько до вікон, адже в Алмати триває "антитерористична операція".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".
Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Громадян просять не підходити близько до вікон, оскільки в місті триває "антитерористична операція".
Також людей просять "не залишати будинки без необхідності".
Крім того, на виїзді і в'їзді в місто Талдикорган встановлено блокпости. Влада країни наголошує, що водії повинні мати з собою посвідчення особи та документи на авто.
Топ коментарі
+18 roadstar
показати весь коментар09.01.2022 05:59
+12 Garry Grant
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+10 Volodymyr Volodymyr #490180
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але у казахів хоч був час зрозуміти що до чого і підготується.
Nikolay Zhigalin
@_ZhN_
·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1479965236861935619 31 мин
Прямо сейчас мы наблюдаем государственную измену всей армии Республики Казахстан - измена присяге. Армия молчаливо не защищает народ и суверенитет республики Казахстан.
Министерство правды
@True_gov
· 36 мин
В Казахстане будет российская военная база. Перевозка в аэропорт Оренбурга для отправки в Казахстан подразделений 39-ой отдельной радиотехнической бригады ОсН.
видео
https://twitter.com/i/status/1479964101434654721
протестующих, этот народ заслуживает запрета даже подходить к окнам.
А теперь 70 самолетов еле еле привезли аж три полка ************, вместе с снайперами бурятами, которые будут валить казахов. А ну отойдите от окон!!!!!
И что ОДКБ просто так уйдет??? Так месторождения в Сибири истощены, они не могут поднять добычу. Нет нефти , нет и газа. Единственный выход забрать у казахов. Т.е. амеры с Шеврона ввалили в Тенгиз кучу бабосов, и не только в него. И самое время забрать у них контрольный пакет. А как, а просто, референдум о присоединении Казахстана к России. А ну отойдите от окон!!!! Что есть несогласные? Ищите по моргам.
Ну и что нарушения экологии были при разработке, были? Уступите , падвиньтесь, у нас тоже праблы в Сибири. А то, что мы насрали Байконуром не считается.
Это наймиты.
Елбасы был агентом Китая, его преемник - агент РФ.
На российских форумах пропагндисты даже не скрывают, что Кремль работает с Бубочкой, готовя Украину к сдаче, и что изгнание Порошенко - это их общее достижение, потому что лишь Порошенко (по мнению пропагандистов) препятствует сдаче Украины. Вот уберут Порошенко окончательно, то есть арестуют - и всё, Украина радостно вольется в семью народов российских.
І реальну кількість загиблих колись назвуть?