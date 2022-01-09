Комендантську годину продовжили в Казахстані, громадян закликають не підходити до вікон

З гучномовців лунають прохання не підходити близько до вікон, адже в Алмати триває "антитерористична операція".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Громадян просять не підходити близько до вікон, оскільки в місті триває "антитерористична операція".

Також людей просять "не залишати будинки без необхідності".

Крім того, на виїзді і в'їзді в місто Талдикорган встановлено блокпости. Влада країни наголошує, що водії повинні мати з собою посвідчення особи та документи на авто.

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