Комендантский час продлили в Казахстане, граждан призывают не подходить к окнам

Из громкоговорителей раздаются просьбы не подходить близко к окнам, ведь в Алматы продолжается "антитеррористическая операция".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Комендантский час в Алматинской области продлили с 20 вечера до 7 утра. Граждан просят не подходить близко к окнам, поскольку в городе продолжается "антитеррористическая операция".

Также людей просят "не покидать дома без необходимости".

Кроме того, на выезде и въезде в город Талдыкорган установлены блокпосты. Власти страны подчеркивают, что водители должны иметь с собой удостоверение личности и документы на авто.

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