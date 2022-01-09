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Комендантский час продлили в Казахстане, граждан призывают не подходить к окнам

Комендантский час продлили в Казахстане, граждан призывают не подходить к окнам

Из громкоговорителей раздаются просьбы не подходить близко к окнам, ведь в Алматы продолжается "антитеррористическая операция".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Комендантский час в Алматинской области продлили с 20 вечера до 7 утра. Граждан просят не подходить близко к окнам, поскольку в городе продолжается "антитеррористическая операция".

Также людей просят "не покидать дома без необходимости".

Кроме того, на выезде и въезде в город Талдыкорган установлены блокпосты. Власти страны подчеркивают, что водители должны иметь с собой удостоверение личности и документы на авто.

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Казахстан (781) комендантский час (167) протест (5858)


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Топ комментарии
+18
Я вообще то поражаюсь откуда берутся такие президенты? Они прям с дуба падают. Одному мерещится целый организованный переворот, подготовленный! А потом а... переворота нету, поеду покатаюсь. Другому мерещится ДВЕ дивизии иностранных наемников, хоть кто то с цифрами дружит? 20 тысч подготовленных бойцов должны были одномоментно перейти границу Казахстана, который в середине Азии???? Это какая должна быть граница?
А теперь 70 самолетов еле еле привезли аж три полка ************, вместе с снайперами бурятами, которые будут валить казахов. А ну отойдите от окон!!!!!
И что ОДКБ просто так уйдет??? Так месторождения в Сибири истощены, они не могут поднять добычу. Нет нефти , нет и газа. Единственный выход забрать у казахов. Т.е. амеры с Шеврона ввалили в Тенгиз кучу бабосов, и не только в него. И самое время забрать у них контрольный пакет. А как, а просто, референдум о присоединении Казахстана к России. А ну отойдите от окон!!!! Что есть несогласные? Ищите по моргам.
Ну и что нарушения экологии были при разработке, были? Уступите , падвиньтесь, у нас тоже праблы в Сибири. А то, что мы насрали Байконуром не считается.
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09.01.2022 05:59
+12
Короче,понятно. С казахами закончилось. Как раньше с баларусами. Теперь опять основное внимание к Украине у ************. Ведь "союз нерушимый" в больных головах. А вот тут хрен в грызло свинособакам таёжным.
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09.01.2022 06:18
+10
зовсім як у нас у Криму
але у казахів хоч був час зрозуміти що до чого і підготується.














Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1479965236861935619 31 мин



Прямо сейчас мы наблюдаем государственную измену всей армии Республики Казахстан - измена присяге. Армия молчаливо не защищает народ и суверенитет республики Казахстан.

Министерство правды


@True_gov

· 36 мин

В Казахстане будет российская военная база. Перевозка в аэропорт Оренбурга для отправки в Казахстан подразделений 39-ой отдельной радиотехнической бригады ОсН.
видео
https://twitter.com/i/status/1479964101434654721
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09.01.2022 02:29
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It is good that Moscovia and her suckers has got engaged to this conflict in Kazakhstan. GreenSnot & kvartal95 has an extension, 73% of morons too.
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09.01.2022 02:27 Ответить
зовсім як у нас у Криму
але у казахів хоч був час зрозуміти що до чого і підготується.














Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1479965236861935619 31 мин



Прямо сейчас мы наблюдаем государственную измену всей армии Республики Казахстан - измена присяге. Армия молчаливо не защищает народ и суверенитет республики Казахстан.

Министерство правды


@True_gov

· 36 мин

В Казахстане будет российская военная база. Перевозка в аэропорт Оренбурга для отправки в Казахстан подразделений 39-ой отдельной радиотехнической бригады ОсН.
видео
https://twitter.com/i/status/1479964101434654721
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09.01.2022 02:29 Ответить
Всё правильно - если народ Казахстана не вышел и не поддержал
протестующих, этот народ заслуживает запрета даже подходить к окнам.
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09.01.2022 02:59 Ответить
Це добре! Значить казахи ще бьются за свою незалежність! Страшно подумати про що ми дізнаємося, коли на півдні включать інтернет.
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09.01.2022 03:26 Ответить
Я вообще то поражаюсь откуда берутся такие президенты? Они прям с дуба падают. Одному мерещится целый организованный переворот, подготовленный! А потом а... переворота нету, поеду покатаюсь. Другому мерещится ДВЕ дивизии иностранных наемников, хоть кто то с цифрами дружит? 20 тысч подготовленных бойцов должны были одномоментно перейти границу Казахстана, который в середине Азии???? Это какая должна быть граница?
А теперь 70 самолетов еле еле привезли аж три полка ************, вместе с снайперами бурятами, которые будут валить казахов. А ну отойдите от окон!!!!!
И что ОДКБ просто так уйдет??? Так месторождения в Сибири истощены, они не могут поднять добычу. Нет нефти , нет и газа. Единственный выход забрать у казахов. Т.е. амеры с Шеврона ввалили в Тенгиз кучу бабосов, и не только в него. И самое время забрать у них контрольный пакет. А как, а просто, референдум о присоединении Казахстана к России. А ну отойдите от окон!!!! Что есть несогласные? Ищите по моргам.
Ну и что нарушения экологии были при разработке, были? Уступите , падвиньтесь, у нас тоже праблы в Сибири. А то, что мы насрали Байконуром не считается.
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09.01.2022 05:59 Ответить
а еще 40% мировой добычи урана в мире!
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09.01.2022 10:04 Ответить
"Я вообще то поражаюсь откуда берутся такие президенты? "

Это наймиты.
Елбасы был агентом Китая, его преемник - агент РФ.

На российских форумах пропагндисты даже не скрывают, что Кремль работает с Бубочкой, готовя Украину к сдаче, и что изгнание Порошенко - это их общее достижение, потому что лишь Порошенко (по мнению пропагандистов) препятствует сдаче Украины. Вот уберут Порошенко окончательно, то есть арестуют - и всё, Украина радостно вольется в семью народов российских.
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09.01.2022 10:13 Ответить
Короче,понятно. С казахами закончилось. Как раньше с баларусами. Теперь опять основное внимание к Украине у ************. Ведь "союз нерушимый" в больных головах. А вот тут хрен в грызло свинособакам таёжным.
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09.01.2022 06:18 Ответить
Как так получилось,переворот готовили у нас,а случился он в Казахстане,переворотчики переместились,как их вернуть?
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09.01.2022 06:49 Ответить
Дебил кацапский.🤦
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09.01.2022 08:17 Ответить
ты за газ сколько плотишь в кацапстане где он бесплатным должен быть для народа, придурок?
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09.01.2022 08:24 Ответить
Та не платит оно за газ! Говном топит, им же и харчуется!
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09.01.2022 09:58 Ответить
Казахи, теперь ходите строем и по команде! Рашка обосновалась у вас насовсем. Мои соболезнования вашей утрате. И надежда, что вы не ляжете под рашку
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09.01.2022 08:45 Ответить
Коменданский час вводит только ОКУПАНТ против окупированного населения. Если казахи не проглотят, рашу ждут горы гробов,а они НЕ проглотят.
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09.01.2022 09:03 Ответить
Бо, Карателі пристрелять
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09.01.2022 09:23 Ответить
Кацапчьким карателям зайнятись нічим? Спочатку заборонялось виходити на вулицю - стріляли без попереджень, видно усіх пішоходів розстріляли, тепер вже й до вікон підходити. Цікаво , що буде далі?
І реальну кількість загиблих колись назвуть?
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09.01.2022 09:40 Ответить
помянем. там кацапи захватили без боя.
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09.01.2022 10:10 Ответить
Калавур! Этих "террористов" в НАТО обучали к окнам подходить! И их гораздо больше 20 тысяч, их миллионы!
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09.01.2022 10:36 Ответить
Не подходить в окнам и не слазить с горшка
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09.01.2022 10:39 Ответить
ты с бутылки слезь...чмо обрыганое.
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09.01.2022 10:46 Ответить
де стільки агресії до незнйомих людей?
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09.01.2022 10:56 Ответить
Та наверное пан Радек ему выходной на кирпичном заводе не дал, вот сидит теперь злой такой и обиженный.
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09.01.2022 11:11 Ответить
Можливо, кацапське прізвище дописувача викликало у чоловіка еротичне збудження.
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09.01.2022 11:58 Ответить
 
 