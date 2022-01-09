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Казахский оппозиционер Тлеулиев заявляет об избиении сотрудниками СБУ в Киеве. ВИДЕО

По словам оппозиционера, сотрудники Службы безопасности Украины избили его и угрожали выслать из страны.

Об этом Заманбек Тлеулиев заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне выбили дверью 4 зуба и серьезно повредили еще один зуб. Это случилось 6 января 2022 г., в предрождественский вечер примерно в 19 часов. В это же время сотрудники СБУ пришли с угрозами к моему соратнику Элдосу Насипбекову", - сказал он.

По словам Тлеулиева, еще до нападения он заметил, что за ним следят. Потом люди в гражданской одежде напали на него в подъезде и начали избивать, а когда он пытался сбежать – выбили зубы дверью. Избиение прекратилось, только когда из квартир вышли соседи, отметил оппозиционер.

Читайте также: СБУ проверяет отдельных граждан Казахстана, учитывая ситуацию в республике и российский фактор, - пресс-центр

"Сотрудники (СБУ. - Ред.) мне угрожали с матами, что депортируют меня в Казахстан как террориста, при свидетелях-соседях. Все их действия они снимали на видеокамеру, и мои слова легко подтвердить. Кроме того, мне Егор Косов (один из сотрудников СБУ.- ред.) лично угрожал и сказал: "Ты будешь свои слова сопротивления говорить в Казахстане, если останешься живым. Я здесь власть и не надо меня учить, как соблюдать твои права", - рассказывает Тлеулиев.

По его словам, сотрудники СБУ не скрывали, что пришли к нему, потому что он координирует протесты в Казахстане.

За это время на место прибыли два наряда полиции, добавил оппозиционер. Он говорит, что сотрудники СБУ давили на полицейских, чтобы те тоже угрожали ему депортацией.

Читайте также: СБУ начала проверки в Украине из-за беспорядков в Казахстане

"Второй важный аспект относительно моих документов, якобы я нелегально нахожусь в Украине. Я пересек границу официально. В Украине в октябре 2019 года я подал на политическое убежище. К сожалению, мне отказали, и сейчас я нахожусь в процедуре апелляции", - пояснил он.

Тлеулиев обратился к президенту Владимиру Зеленскому за помощью. Он просит выяснить, почему "сотрудники СБУ действовали практически в пользу режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции".

Напомним, ранее СБУ сообщила, что отрабатывает ряд мер на территории Украины в связи с беспорядками в Казахстане. В спецслужбе утверждают, что во время общения с Тлеулиевым их сотрудники вели себя вежливо и корректно.

избиение (9798) Казахстан (781) оппозиция (5335) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+82
Так Осел путинская шлюха Ни чего удивительного
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09.01.2022 01:04
+80
Это какой-то п..ц, товарищи. Такими темпами слива мы до 2024 не продержимся.
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09.01.2022 01:07
+75
По-ходу Баканова і всю Банкову ФСБ поставило раком.
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09.01.2022 01:33
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Страница 2 из 2
Если Казахстан сейчас возьмёт по тихому *************, ждите войны в Украине.
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09.01.2022 09:36 Ответить
И шо, ***** успокоилось?
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09.01.2022 09:42 Ответить
Дурачка включаешь ты, кремляди думают про свою протектуру в Украине.
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09.01.2022 09:52 Ответить
Это для всех уже секрет Полишинеля.
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09.01.2022 09:56 Ответить
За свои гражданские права, за индивидуумов только на расее мазу тянут, так и живут под гнётом тех кого себе на шею садят.
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09.01.2022 10:01 Ответить
Не надейся.
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09.01.2022 10:10 Ответить
Вокруг Украины крутится *****, без неё нет империи, а защищать Украину демократическую я буду любыми путями, потому как это мой дом, который я люблю.
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09.01.2022 10:21 Ответить
все верно! вместо Майдана намечается жесткое насаживание тебя на бутылку с последующим пересаживанием тебя на швабру, чмо лишнехромосомное
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09.01.2022 10:36 Ответить
стратег ты херов,за щеку бы взял х..йло в 14м, а не Украину, он попробовал это сделать, но по иплу отгреб и зарыл в землю, тех кто ноги унести не успел, и до сих пор сидят орки в окопах , хрюкают, но рыло высугуть боятся...подтянул фюа 3 армии уже,зольдатен в степи у порога яйки морозят, весь клей боевой отнюхали, тормозуху допили, но идти вперед боязно...шкатулки цинковые на болота московитские пойдут, что караваны не успевать отвозить будут....
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09.01.2022 15:01 Ответить
Одна справа те , що свиней затримали на Донбасі , а інша - коли бомби будуть по всій Україні падати , свині по нашим вулицям з автоматами будуть ходити .
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10.01.2022 06:38 Ответить
а как он определил что это сотрудники СБУ ? (ни на миг не собираюсь этих казлов выгораживать)
а может это были простые копы ? или миграционная служба ? или быки-титушки ? они ж навряд ли предъявили документы или были в парадной форме?
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09.01.2022 09:41 Ответить
тогда - капец....(и другие нецензурные слова)
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09.01.2022 09:49 Ответить
оціните мою позицію?
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09.01.2022 10:46 Ответить
Не сунули, а показали мельком. Да и поддельных ксив у них много.
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09.01.2022 21:19 Ответить
Ох Вася, подивіться як вся щойно народжена шушера на форумі, строчить в одному напрямку... Основне, щоб адекватні- їм не підспівували.
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09.01.2022 09:54 Ответить
так... багато якихось злих і пихатих, які починають заводити і чіплятися аби до кого, і розпочинають свої дописи з образ і не бачать відповіді (тобто лише своє накарябане - геніальне і правдиве)))
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09.01.2022 10:13 Ответить
ми, вже це проходили та не один раз...
Нічого суттєво не змінилось, писав вище для Ксенії, що у Дмитра Чекалкина є не одне інтерв'ю де він розжовує як навчають по книжкам, розвалювати держави (три д)...
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY Ця історія лише для дорослих!
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09.01.2022 10:31 Ответить
я дуже поважаю Чєкалкіна... за цого розум, здатність аналізувати, гумор і мову освідченої людини...
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09.01.2022 10:47 Ответить
його* (вибачте)... літери поруч ))))
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09.01.2022 10:56 Ответить
на майбутнє- не маєте за що... Тут не диктант для школярів і основне- думка, а вже потім- написання...
Я, підписаний на , так у нього такі шедеври із-за помилок (очепяток) виходять, що змінюють сенс написаного та змушують мене реготати та замислюватись як так та неумисно?? вийшло?
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09.01.2022 11:10 Ответить
хто часто чатує знає цю проблeму. знаючий прочитає. тормоз пeрeпитає )))
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09.01.2022 11:56 Ответить
СБУ на службі ФСБ? Таке вже було при Януковичі. Лейтенант загрався із зрадою України...
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09.01.2022 09:43 Ответить
Какое-такое ФСБ? Надо уточнять. В 1975-м году была создана весьма популярная среди меня болгарская поп-рок-группа "ФСБ" (Фармация Студио Балкантон).
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09.01.2022 11:19 Ответить
Співробітник СБУ Єгор Косов - в СБУ мабуть етнічних кацапів понабирали
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09.01.2022 09:45 Ответить
Це просто пздц! Пане Зеленський, або це свідома провокація проти президента, підстава, і потрібна реакція. Або це ваша свідома політика, і ви розвернете проти себе весь демократичний електорат, який є, відвертої вати "путенпамаги" у вас небагато. Ну тобто в оточенні багато, а в електораті ні. Якщо збираєтесь налаштувати проти себе ті самі 73%, то готуйтесь пакувати речи на Ростов, Україна це не Казахстан, тут такої херні не буде.
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09.01.2022 09:46 Ответить
мавпа вєніков нє вяжєт....невже не ясно?
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09.01.2022 13:07 Ответить
Найшов до кого звертатися... Бубочка зараз відпочиває, а потім буде ще. Йому ніколи займатися таким.
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09.01.2022 09:49 Ответить
СБУ завдяки баканову-звичайна озброєна шайка,яка виконує забаганки людини що виконує роль президента.А поліція так та давно вернулась на мусорські позиції.Країна вже декілька років прямує в часи януковщини,народ стрімко бідніє,плюс маємо злиття військових операцій на користь пуйла.Побиття казахських опозиціонерів,на жаль із цього негативного ряду,а це доказує те що влада розуміє як розвивається ситуація-в бік НОВОГО МАЙДАНУ,тому і здають нерви.
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09.01.2022 09:50 Ответить
Та нікого вони(ФСБ) раком чи боком не ставили,йде спецоперація по знищенню України,відразу не могли перейти на бік рашки,а поступовими діями вони це роблять. Вже і на Заході це говорять прямим текстом,слідуючий крок слід очікувати,звернення Зе до карлика по допомогу,бо **бандеровці** захоплюють владу!!! Ну що тут сказати---ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ ВСІМ 73% І **аби не Порох**!!! СУКИ,думали жопою,а тепер кому вигрібати,так хоч-би вже покаялись і визнали що лохонулись,навіть Гордон з Комариком визнали,а інші УПОРОТІ,щей досі носяться з цим клоуном!!! ГАНЬБА!!!!! І не слід визнавати,що такі МРАЗІ як Лещенко,Іванов,Петров,Мураєв з командою і багато хто ще----НА ПРЯМУ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ,як Держави!!!!!!!!
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09.01.2022 10:01 Ответить
ФСБу на своєму місці, вони виконують волю ЗЕзрадника України. Токаев зорганізував ці заворушення по команді путлера, бо Назарбаев вів політику до повного відриву від московії: вводив латиницю, усе переводив на казахську мову. зміцнював зв'язки з заходом інш. Тепер в Казахстані панують московити, арештовують прибічників Назарбаєва та розстрілюють націоналістів-казахів. Гарна відмазачка "терорист"- розстрілюють без попередження.
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09.01.2022 10:05 Ответить
СБУшные твари,ОПЗЖсники,это первые кандидаты ,кого нужно растрелять при первом же переходе границу кацапами...
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09.01.2022 10:05 Ответить
Я і досі,НІЯК не можу збагнутичим керувались оці 73%,коли голосували за людину,яка ЖОДНОГО дня не працювала на виробництві,жодного дня не займалась політикую,яка ввесь час сміялась над УКРАЇНОЮ і її народом---Я НЕ РОЗУМІЮ!!! Ну повелись----ВИЗНАЙТЕ,що ЛОХО!!!! так ні,в мене рідний брат і сьогодні такої ж думки,якби не Порох,питаю,що він тобі зробив,в штани насрав чи що,все одно,якби не Порох!!!! Це кошмар,ось що робить пропоганда!!!!
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09.01.2022 10:19 Ответить
В мене от питання. Нафіга воювати проти України, якщо вона і так під владою кремля?
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09.01.2022 10:20 Ответить
Это война против народа, а не против государства. Государство они уже сколько раз захватывали, им НАРОД мешает ("несмотря на тех козлов, что мешают нам жить" Янукович)
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09.01.2022 23:04 Ответить
Чем ответит зе, к нему же обращение. Если как обычно замылит историю, то выводы понятны. Вот ваи и уволили главу разыедки. Главу МВС. Везде ставят специально обученных
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09.01.2022 10:20 Ответить
Это вопрос не к ЗЕ. Это информация для тебя, дурня, чтобы ты "искренне и возмущался".
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09.01.2022 10:27 Ответить
Тобі подобається така ситуація, коли шпана, що окопалась в силових структурах вважає себе владою, вищою за закон ?
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09.01.2022 10:51 Ответить
"Я здесь власть" - это ж знаменитый ФСБ-шный слоган!
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09.01.2022 10:29 Ответить
"В Україні в жовтні 2019 року я подав на політичний притулок. На жаль, мені відмовили, і зараз я перебуваю в процедурі апеляції"

08.11.19
"За політичних біженців часто видають себе злодії, педофіли, шахраї з інших держав. Україна має контролювати, кого пускає до себе, - заступниця голови Держміграції Наталія Науменко"


04.01.22 "нас звинувачують у тому, що ми нібито хочемо задушити волонтерські організації. Та не хочемо ми їх задушити! Ми хочемо, щоб заявлена мета волонтерства не спотворювалася" Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
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09.01.2022 10:37 Ответить
Как там роман Коломойского с американской Фемидой ?
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09.01.2022 10:38 Ответить
В Криму на сторону ворога, ще до окупендума, перейшло 90% працівників СБУ. Думаю, що це системне явище. Не чув, щоб після 2014 були зроблені висновки і 90% сбушників по всій країні переатестовано. В 1991 р. українське відділення КГБ не було розпущено, а просто перейменоване в СБУ. Мабуть, трудові традиції і дружба із колегами із раші залишилися і передаються новим поколінням.
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09.01.2022 11:01 Ответить
тут ещё и семейные традиции
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09.01.2022 11:09 Ответить
После этого , я уже не уверен , что ВСУ получит приказ стрелеть по русне, в случае дальнейшего, вторжения кремлёвских войск , с мышебратьями из минска
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09.01.2022 11:17 Ответить
Пора понять что СБУ не существует. Есть филиал ФСБ в Украине. ФСБУ больше подходит для названия. Нормальные люди там уже не работают.
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09.01.2022 11:26 Ответить
Этих колаборантов и скрытых врагов надо всех брать на карандаш,что бы потом,в час Х,безжалостно их уничтожить,так же как и с списком миротворца,ни один такой егор и иже с ними ,что бы не смог убежать...
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09.01.2022 11:32 Ответить
СБУ такая же часть х**лового кгб , как и бацьковое кгб... Это просто ещё один факт того, что зеля давно уже сдал УКраину путину..просто стесняется об этом сказать вслух..Но все его действия и действия его служб однозначно говорят об этом... ПОтому ему и война не война и недопоставки в армию его не волнуют... и сбу действует в рамках ОДКБ против казахских патриотов...что до косова - он здесь не власть а мразь.... как и его говнокомандующий...
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09.01.2022 11:37 Ответить
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09.01.2022 11:50 Ответить
Це давно вже не СБУ, а СБР. Як і вся ця чмошна жидівська влада
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09.01.2022 12:02 Ответить
Тільки не треба сюди "жидів" тулити, це саме українська влада, бо якщо в Україні 73% "жидів" серед виборців, то час її перейменовувати.
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09.01.2022 14:54 Ответить
Що тут не ясно.... Прибічники ху#ла заполонили всі гілки влади і кабінети контори ... Саме за це загинула Небесна Сотня? Саме за це гинули у 2014 році добровольці на передовій, щоб зараз 73% ідіотів поставили на державні посади Орків Мордора?
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09.01.2022 12:02 Ответить
зелупа открыто работает на кремль! «спасибо» дебилам за это!

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09.01.2022 12:08 Ответить
придурок доживает последние денечки, - пусть потешиться. В гости к Богу не бывает опозданий.
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09.01.2022 22:21 Ответить
Chelovek, Kazah redka doju soveti, no jedj v Latviju, mi prinimajem teh kto protiv rashki, prijezjdjai, budesh v bezopasnosti.
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09.01.2022 12:56 Ответить
Опять же ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !
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09.01.2022 14:06 Ответить
Це можна розглядати як офіційну позицію зеленої української влади на події в Казахстані.
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09.01.2022 14:50 Ответить
100%
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09.01.2022 15:47 Ответить
Суки не СБУ, а філіал ФСБ.
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09.01.2022 15:45 Ответить
Виходить що бубочкині СБУшники працюють на аутсортингу у ФСБ та казахського КГБ.
Це вже повний пи@дец.
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09.01.2022 15:49 Ответить
Вони такі свавільні бо їх захищає діючий Договір про співробітництво та обмін інформацією між СБУ та ФСБ. Тому, що би вони не зробили, яку б інформацію ворогові не здали чи кого б не віддали в руки ФСБ - все це буде законно і навіть справедливий суд їх за це не засудить. Отака правда про нашу владу, як теперішню так і попередню владу Порошенка.
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09.01.2022 16:01 Ответить
и отняли кадушку с кумысом и тюбитейка шляпа
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09.01.2022 16:39 Ответить
Укриїнські кгбісти активувались .за свої шкури сцуть
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09.01.2022 17:22 Ответить
ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ - з приходом Зе клоуна на президента Україна стала підпорядковуватись Кремлю у зовнішній політиці
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09.01.2022 17:26 Ответить
а что ему набили? за яцо щипнули? синяков не видно
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09.01.2022 17:28 Ответить
он і по тобі не видно, що тебе трахнули
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09.01.2022 17:45 Ответить
нічого дивного. Як і при янеку зараз СБУ і керується, і наповнюється з ФСБ
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09.01.2022 17:44 Ответить
Кардинал Simon


@prelatSimon

·
https://twitter.com/prelatSimon/status/1480125706805858310 5 ч



нічо нового, а що до держтаємниці то все впорядку і якщо Баканов щось бовкне на сповіді мосоквському попові то не зрада ...

Ukrmilitary Pages


@ukrmilitary



СБУ «доїло» оборонні компанії через благодійний фонд Посадовці Департаменту охорони держтаємниці і ліцензування https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #СБУ організували систематичне вимагання та одержання «данини» від українських компаній за нестворення перешкод у режимно-секретній діяльності
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09.01.2022 17:47 Ответить
Беда конечно, но для человека с 4 выбитыми дверью зубами он хорошо выглядит.
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09.01.2022 17:49 Ответить
Идиот Баканов и «казахский вопрос»
9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81.html#respond Комментарии: 0



Господин Баканов один стоит всего «95-квартала». Потому что он всю СБУ превратил в сборище смешных умалишенных. Ситуация просто идиотская.


Об этом https://ord-ua.com/2022/01/08/zvernennja-kazahskogo-opozicionera-zamanbeka-tleuliieva-do-ukrainciv/ говорится в сегодняшней публикации «ОРД».

Несколько дней конторские следили за штаб-квартирой ДВК, причем следили так, что это было весьма заметно. Затем тупо подстерегли объект в доме, начали бить, дали убежать с 4 го этаже до первого, с криками. На первом тупо выбили дверью зубы, а дальше … вообще полная *****.

Засветили конторские ксивы, но так и не сказали, чего хотели. Дали возможность объекту два раза вызвать ментов и в конце концов тупо уехали. Что это было??? Запугивание? Как-то слабо. И шума много получилось. Идиотизм полнейший. Причем, мы не исключаем, что ДВК и ******* - агентура РФ(страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

И само присутсвие их в Киеве - это провокация против Украины. Но блин, к чему были эти действия? Неужели нельзя было тихо депортировать? Не в Казахстан, естественно. В Молдову в конце концов вывезти, как Чауса)). Но нет. Баканов легких путей не ищет. В очередной раз засветил СБУ в какой-то идиотской ситуации, которую, естественно, будут использовать против Зеленского. С такими блин друзьями-одноклассниками и врагов не нужно. Ну и о ситуации.

Заманбек Тлеулиев: Здравствуйте уважаемые друзья! Я Заманбек Тлеулиев, координатор Штаба оппозиционого движения «Демократический Выбор Казахстана». Хочу поблагодарить украинцев и международных правозащитников, журналистов за помощь.

Благодаря вашей огласке СБУ вынуждено было оправдываться за нападение на меня вечером 6 января и за содействие режиму Назарбаева в политическом оппозиции.

Пресс-служба сделала заявление, и в своем видео обращении я хочу остановиться на 2-х опровержениях:

- Первое, что сотрудники действовали «вежливо, корректно» и «в рамках закона». Избивать и угрожать депортацией за оппозиционную деятельность в Казахстане это точно не соответствует законам и международным обязательствам Украины.

- Второе, СБУ утверждает, что «определенные лица (Казахстана) имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу». То есть СБУ по факту утверждает, что я и Елдос находимся нелегально в Украине.

Опровержение о вежливости и корректности, видно прямо на моем лице. Меня избили сотрудники СБУ при подходе домой. Я сейчас живу в Районе Bишнёвое близ Киева. Вот мой дом. Мне выбили дверью 4 зуба и серьезно повредили еще один зуб. Это случилось, 6 января 2022, в предрождественский вечер приблизительныо в 19 часов. В это же время сотрудники СБУ пришли с угрозами к моему соратнику Елдосу Насипбекову.

Что важно, еще до нападения, я замечал слежку за собой: у моего дома какие-то новые подозрительные машины и люди появились. Видел слежку, когда выходил мусор выбрасывать или в магазин. Но все же, считал, что я нахожусь в относительной безопасности в Украине. От части потому, что президент Зеленский сказал «мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов».

В момент нападения на меня сотрудниками СБУ я возвращался из магазина домой. Параллельно разговаривал с Елдосом Насипбековым по телефону.

Живу я на четвёртым этаже. Я поднялся по лестнице, там дальше чтобы попасть в квартиру есть проход (метров 5-6) где нет света, и вечером на проходе темно.. и вот здесь сорудники СБУ как раз поджидали меня… и набросились избивать.

Я старался убежать от них, хотел выйти к людям, чтобы защититься! Тогда я не знал, что это сотрудники СБУ. Они были в гражданской одежде и не представились.

Я смог добежать до первого этажа… и на бегу пытался открыть входную дверь, чтоб выбежать на улицу. Однако снаружи сильно захлопнули дверь, заблокировав меня таким образом. Этим ударом двери выбили мне 4 зуба и смогли заблокировать, чтобы я не смог убежать на улицу.

Меня избивали ударами по телу и я стал звать на помощь соседей. Когда вышли из квартир соседи избиения от сотрудников СБУ остановились. Они пытались представить меня неадекватным и агрессивным. Но я пояснил кто я и почему на меня совершили нападение. Стал требовать показать удостоверениие СБУ.

При свидетелях-соседях мне показали мельком удостоверение одного из трех СБУшников - Егора Косова, остальные сотрудники, которых я видел - молчали и были в масках. Егор Косов на протяжении всего времени кому-то звонил и отчитывался как я себя веду и что говорю.

Сотрудники мне угрожали с матами, что депортируют меня в Казахстан, как террориста при свидетелях-соседях. Все действия их они снимали на видео камеру и мои слова легко подтвердить. Кроме того, мне Егор Косов лично угрожал и сказал: «Ты будешь свои слова сопротивления говорить в Казахстане, если останешься в живых. Я тут власть и не надо меня учить как соблюдать твои права».

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html СБУ пришла к казахским активистам в Украине

При избиении и угрозах сотрудники СБУ, мне четко сказали: ко мне пришли потому, что я занимаюсь координацией мирных митингов в Казахстане и им приказали захватить меня для депортации в Казахстан! Считаю это прямой политической угрозой сотрудников СБУ и превышением полномочий!

Более того, я им говорил что они сейчас сотрудничают с такими диктаторами, как Путин и Назарбаев, содействуют им в преследовании меня! Сказал что Путин аннексировал Крым, что Путин - *****! На что он ответил:

- не выражаться нецензурными словами, что они за эти слова, меня в наручниках отвезут в отделение полиции и арестуют. На что я ответил:

- что вся Украина кричит Путин-*****! А он в ответ говорит, что он поддерживает Путина, и я сразу понял, дальше нет смысла с ними разговаривать без адвоката.

Я потребовал адвоката, вызвать наряд полиции, и сказал что только после этого буду с ними говорить и они нарушают мои права.

Так выглядело «вежливое и корректное» общение сотрудников СБУ.

Мало того, за время нападения на место события приехало 2 наряда полиции. Я требовал у Косова, чтобы вызвали полицию. На каждый из нарядов полиции Косов оказывал давление, чтобы они со мной говорили на ты, угрожали, что меня арестуют и депортируют. Первый наряд после общения с Косовым, потому что - цитата «у них нет времени заниматься такими как я». Второй наряд полиции также угрожал арестом и депортацией. Когда приехали адвокаты полиция стала сразу вежливой, а сотрудники СБУ просто испарились. Вместе с адвокатами я подал заявление о совершении преступления сотрудниками СБУ второму наряду полиции.

Второй важный аспект по моим документам, что якобы я не легально нахожусь в Украине. Я пересек границу официально. В Украине в октябре 2019 я подал на политическое убежище. К сожалению, мне отказали и сейчас я нахожусь в процедуре апелляции. Каждые несколько месяцев мне продливают довидку на проживание в Украине. Я не прячусь, веду публичную деятельность, выступаю прямо против оккупации Россией и Украины, и Казахстана.

Поэтому обращаюсь лично к президенту Зеленскому за помощью и просьбой выяснить, почему сотрудники СБУ действовали фактически в интересах режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции.

Опасаюсь, что эти лица будут злоупотреблять своим служебным положением в СБУ, чтобы оказать давление на миграционную службу, чтобы лишить меня и моего соратника Елдоса права для нахождения в Украине. Поэтому мне как никогда нужна будет еще помощь правозащитников, журналистов.

Прошу также взять это дело под контроль омбудсмена, депутатов украинского парламента. Казахстанцы сейчас борются за нашу и вашу свободу с оккупантами Путина.»
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09.01.2022 17:49 Ответить
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09.01.2022 18:15 Ответить
Какие честные организаторы! А ты не врёшь? Видимо, у организаторов терактов был свой пресс-центр и спикер!))))
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09.01.2022 23:15 Ответить
Панду геть!
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09.01.2022 20:30 Ответить
Чомусь сайт Цензора на компі не відкривається. Тільки в смартфоні. Хтось там банить?
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09.01.2022 21:21 Ответить
Дивний казахський фюрер. Керує з закордону.
Тобто "опозиціонер" сидить за тисячі км в теплі, зручно примостивши сраку до крісла, а прості люди бігають, воюють на морозі. Де таке було?
Точно в білораші. точно така "диванна жанна дАрк". З закордону призивала не сдаватись. Розуміла ж ****, що люди по тюрмам сідатимуть, але то таке. Краще ж освоювати гранти, отримати притулок, бабло та піар чим ризикувати цінною опозиційною шкуркою. Чим далі від країни тим сильніший опозиціонер та його шкурка. А люди прості, що ? шкура проста.
Може не потрібно з щурів робити героїв?
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10.01.2022 07:00 Ответить
Калбит давай домой вали все равно разговариваешь на кацапском языке ,вонючка калбитская.
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10.01.2022 07:50 Ответить
ще один у трісіках
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10.01.2022 08:42 Ответить
Достаточно серьезное обвинение в отношении СБУ. Я так думаю, что внутренняя безопасность сразу сделает проверку и найдет виновников.
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10.01.2022 13:47 Ответить
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