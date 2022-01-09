Казахский оппозиционер Тлеулиев заявляет об избиении сотрудниками СБУ в Киеве. ВИДЕО

По словам оппозиционера, сотрудники Службы безопасности Украины избили его и угрожали выслать из страны.

Об этом Заманбек Тлеулиев заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне выбили дверью 4 зуба и серьезно повредили еще один зуб. Это случилось 6 января 2022 г., в предрождественский вечер примерно в 19 часов. В это же время сотрудники СБУ пришли с угрозами к моему соратнику Элдосу Насипбекову", - сказал он.

По словам Тлеулиева, еще до нападения он заметил, что за ним следят. Потом люди в гражданской одежде напали на него в подъезде и начали избивать, а когда он пытался сбежать – выбили зубы дверью. Избиение прекратилось, только когда из квартир вышли соседи, отметил оппозиционер.

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"Сотрудники (СБУ. - Ред.) мне угрожали с матами, что депортируют меня в Казахстан как террориста, при свидетелях-соседях. Все их действия они снимали на видеокамеру, и мои слова легко подтвердить. Кроме того, мне Егор Косов (один из сотрудников СБУ.- ред.) лично угрожал и сказал: "Ты будешь свои слова сопротивления говорить в Казахстане, если останешься живым. Я здесь власть и не надо меня учить, как соблюдать твои права", - рассказывает Тлеулиев.

По его словам, сотрудники СБУ не скрывали, что пришли к нему, потому что он координирует протесты в Казахстане.

За это время на место прибыли два наряда полиции, добавил оппозиционер. Он говорит, что сотрудники СБУ давили на полицейских, чтобы те тоже угрожали ему депортацией.

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"Второй важный аспект относительно моих документов, якобы я нелегально нахожусь в Украине. Я пересек границу официально. В Украине в октябре 2019 года я подал на политическое убежище. К сожалению, мне отказали, и сейчас я нахожусь в процедуре апелляции", - пояснил он.

Тлеулиев обратился к президенту Владимиру Зеленскому за помощью. Он просит выяснить, почему "сотрудники СБУ действовали практически в пользу режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции".

Напомним, ранее СБУ сообщила, что отрабатывает ряд мер на территории Украины в связи с беспорядками в Казахстане. В спецслужбе утверждают, что во время общения с Тлеулиевым их сотрудники вели себя вежливо и корректно.