СБУ начала проверки в Украине из-за беспорядков в Казахстане

Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мер на территории страны в связи с беспорядками в Казахстане.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам", - сообщили в СБУ.

"Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - добавили в спецслужбе.

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Таким образом в СБУ объяснили свой разговор с человеком, которого в сети представляют членом штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" - Заманбеком Тлеулиевым.

В СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана. Указано, что учитывая обеспокоенность последних, на место вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

В СБУ подчеркивают, что на данный момент никто из граждан Казахстана не задержан.

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"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - добавляют в СБУ.