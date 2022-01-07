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Казахстан (778) СБУ (19468)

СБУ начала проверки в Украине из-за беспорядков в Казахстане

СБУ начала проверки в Украине из-за беспорядков в Казахстане

Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мер на территории страны в связи с беспорядками в Казахстане.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам", - сообщили в СБУ.

"Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - добавили в спецслужбе.

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Таким образом в СБУ объяснили свой разговор с человеком, которого в сети представляют членом штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" - Заманбеком Тлеулиевым.

В СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана. Указано, что учитывая обеспокоенность последних, на место вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

В СБУ подчеркивают, что на данный момент никто из граждан Казахстана не задержан.

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"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - добавляют в СБУ.

Автор: 
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Топ комментарии
+79
Ермак получил указания от своего кремлёвского начальства.
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07.01.2022 01:55
+78
После назначения Баканова, эта служба уже не имеет права так называться.
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07.01.2022 01:52
+70
Зебила шевченко слабо привлечь.
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07.01.2022 02:02
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мацква розпорядилась?
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07.01.2022 11:11 Ответить
Из Украины хотят выгнать всех оппозиционеров, чтоб не злить моцкву. ((
Жалко, что зелень постепенно ведет Украину на восток.
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07.01.2022 11:17 Ответить
Создаётся впечатление, что СБУ у нас с другой планеты. Телевизор включите, придкрки!
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07.01.2022 11:28 Ответить
Идиоты
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07.01.2022 12:12 Ответить
"... іде звичайна робота в межах чинного законодавства та функціональних обов"язків...". Мабуть так, як перед анексією Криму?
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07.01.2022 12:30 Ответить
Найбільший процент зрадників в Криму і на Донбасі було саме співробітників СБУ.Ця служба повинна повністю реформуватись,бо користі від неї нульова в захисті держави.
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07.01.2022 13:21 Ответить
Киву и Шевченка уже привлекли? ОПЗЖ разогнали или уже в КПЗ все? ермака повесили?
Послушать СБУ так это Казахстан и казахи наши враги, а не обосранная московия и её агенты
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07.01.2022 14:21 Ответить
Видел я это видео. Мусора есть мусора. Сами снимают без разпешения, хотят толпой в квартиру "поговорить". После такого цен вещи и пропадают.
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07.01.2022 15:06 Ответить
У бакланов Баканова орнитоз приключился - жидко срать начали
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07.01.2022 15:54 Ответить
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