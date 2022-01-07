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Казахстан (855) СБУ (12510)

СБУ розпочала перевірки в Україні через заворушення в Казахстані

СБУ розпочала перевірки в Україні через заворушення в Казахстані

Служба безпеки України відпрацьовує низку заходів на території країни у зв'язку із заворушеннями в Казахстані.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, зокрема й оперативних, для того аби ефективно захищати безпеку громадян України. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам", - повідомили в СБУ.

"Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби", - додали у спецслужбі.

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Таким чином в СБУ пояснили свою розмову з особою, яку в мережі представляють членом штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану" - Заманбеком Тлеулієвим.

В СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Вказано, що зважаючи на занепокоєння останніх, на місце викликали Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

В СБУ наголошують, що наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

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"Однак, оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу", - додають в СБУ.

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Топ коментарі
+79
Ермак получил указания от своего кремлёвского начальства.
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07.01.2022 01:55
+78
После назначения Баканова, эта служба уже не имеет права так называться.
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07.01.2022 01:52
+70
Зебила шевченко слабо привлечь.
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07.01.2022 02:02
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мацква розпорядилась?
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07.01.2022 11:11 Відповісти
Из Украины хотят выгнать всех оппозиционеров, чтоб не злить моцкву. ((
Жалко, что зелень постепенно ведет Украину на восток.
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07.01.2022 11:17 Відповісти
Создаётся впечатление, что СБУ у нас с другой планеты. Телевизор включите, придкрки!
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07.01.2022 11:28 Відповісти
Идиоты
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07.01.2022 12:12 Відповісти
"... іде звичайна робота в межах чинного законодавства та функціональних обов"язків...". Мабуть так, як перед анексією Криму?
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07.01.2022 12:30 Відповісти
Найбільший процент зрадників в Криму і на Донбасі було саме співробітників СБУ.Ця служба повинна повністю реформуватись,бо користі від неї нульова в захисті держави.
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07.01.2022 13:21 Відповісти
Киву и Шевченка уже привлекли? ОПЗЖ разогнали или уже в КПЗ все? ермака повесили?
Послушать СБУ так это Казахстан и казахи наши враги, а не обосранная московия и её агенты
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07.01.2022 14:21 Відповісти
Видел я это видео. Мусора есть мусора. Сами снимают без разпешения, хотят толпой в квартиру "поговорить". После такого цен вещи и пропадают.
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07.01.2022 15:06 Відповісти
У бакланов Баканова орнитоз приключился - жидко срать начали
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07.01.2022 15:54 Відповісти
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