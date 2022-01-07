До Казахстану прибули "миротворці" з Білорусі
Десантників з Вітебська доправили до Казахстану на п’яти літаках Іл-76.
Про це повідомив російський телеканал "Мир 24", інформує Цензор.НЕТ.
"До Казахстану прибули білоруські миротворці, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76. У складі рота Вітебських бійців-десантників", - йдеться у повідомленні телеканалу.
До складу входять лише військовослужбовці-контрактники, зазначив телеканал.
Топ коментарі
+42 Ostap Bender c683cd52
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+41 Maxim Ak-Murza
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+39 Adrew Warko
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"Ночь саперных лопаток" 1989 года в Тбилиси.
Только будет одна разница по сравнению с 20-ми и 30-ми годами прошлого века: как правильно заметил один умный человек, воевать с басмачами теперь придется на своей территории, а не на южных окраинах советской империи.
Вся РФ наводнена саксаульным мигрантами, российскими властями абсолютно неконтролируемыми. Большинство тех мигрантов на русском только несколько матерных слов знают, их дети в российские школы не ходили, а обучались у имамов при домашних мечетях, и авторитетом для них являются арабы, а не Царь российский в телевизоре (да они его и не поймут, ибо, как я написала, рускким языком не владеют).
А сколько в РФ нелегальных саксаульных мигрантов, российкие власти и сами не знают.
А в Беларуси, по слухам, до сих пор имеется избыток "беженцев" из Ирака.
Это вам не бИндеры.
Так что операция в Казахстане подгтовлена на высшем стратегическом уровне, снимаю шляпу.
И ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ!!!!!! И ЭТО ЗНАЮТ ИХ ЖЕНЫ , МАТЕРИ И ОТЦЫ!!!
Так ты хочешь сказать что витебские десантники несут свободу народу Казахстана? Сам то понял что сейчас написал?
я ни по чьим указам не живу, кроме Божьих.
вот и вскрылся, петушок.
Ну хоть взлётные полосы повзрывать ...
Теперь их надо аннигилировать.