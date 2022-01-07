До Казахстану прибули "миротворці" з Білорусі

Десантників з Вітебська доправили до Казахстану на п’яти літаках Іл-76.

Про це повідомив російський телеканал "Мир 24", інформує Цензор.НЕТ.

"До Казахстану прибули білоруські миротворці, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76. У складі рота Вітебських бійців-десантників", - йдеться у повідомленні телеканалу.

До складу входять лише військовослужбовці-контрактники, зазначив телеканал.

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