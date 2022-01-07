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Білорусь (7840) Казахстан (855) ОДКБ (102)

До Казахстану прибули "миротворці" з Білорусі

До Казахстану прибули

Десантників з Вітебська доправили до Казахстану на п’яти літаках Іл-76.

Про це повідомив російський телеканал "Мир 24", інформує Цензор.НЕТ.

"До Казахстану прибули білоруські миротворці, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76. У складі рота Вітебських бійців-десантників", - йдеться у повідомленні телеканалу.

До складу входять лише військовослужбовці-контрактники, зазначив телеканал.

Читайте: Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані

Автор: 
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Топ коментарі
+42
Эти «миротворцы» у себя в Белоруси уже умиротворили до смерти своих протестующих - теперь приехали в другую страну поддерживать «форму».
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07.01.2022 00:24
+41
Ну вот ***** и повязал белорусов кровью. Теперь белорусы Казахам - враги.
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07.01.2022 00:25
+39
Круговая порука на уровне диктаторов.
Надеюсь, Украина вырвется из этого замкнутого круга.
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07.01.2022 00:23
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Горіти в пеклі будуть кацапські холуї бульбаші(бо вони не білоруси,а саме бульбаші),якщо віднімуть зброю на народ чужої країни.В велике свято Різдва ці покидьки поїхали вбивати.
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07.01.2022 00:50 Відповісти
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07.01.2022 00:59 Відповісти
Люди это всегда только люди...
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07.01.2022 01:14 Відповісти
Это сколько их прилетело? Сотня? И еще рухлядь свою привезли, раз так много самолетов...
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07.01.2022 01:15 Відповісти
один вже поїхав на концерт, вроді
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07.01.2022 01:24 Відповісти
тараканье войско. Не встали на защиту Народа в августе - теперь будете воевать за маскалей везде и повсюду. Пеняйте на себя.
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07.01.2022 01:40 Відповісти
Новий афган для дружков путлера.
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07.01.2022 01:58 Відповісти
кто бы мог подумать что беларусы! карателями поедут в чужую страну мирных людей убивать?!!!..когда Крэпки Картошэк, руками мусоров своих мирных пацанят, детей беларусов убивал и калечил, где эти вицебские десантники были!?...как с этим дерьмом им потом жить?!..а их родителям, дети которых в палачи подались!?..жесть жестная!..позор несмываемый!
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07.01.2022 03:38 Відповісти
А прикинь, если бы беларуские войска в Казахстане... встали на защиту протестующих. Вот это был бы фантастический поворот!
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07.01.2022 05:12 Відповісти
беларусы в белых одеждах тоже верили пока их не избили. беспредельная наивность когда на тебя смотрит тренированный головорез с милым детским лицом. нахрена вы смотрите и надеетесь - вы должны знать что у них задача - задавить вас любой ценой
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07.01.2022 08:51 Відповісти
О чем вы? Они даже свое народ не захотели защищать от кацапов. С какого им защищать казахов? Это более чем фантастика.
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07.01.2022 10:28 Відповісти
Потому-то я написал, что это был бы фантастический поворот.
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07.01.2022 16:02 Відповісти
Так вляпатися !
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07.01.2022 07:19 Відповісти
хочется пожелать казахам одного - вырезайте "миротворцев" как свиней... всех до единого... откуда бы они ни приехали... земля будет удобрена, воздух станет чище, вони не будет...
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07.01.2022 07:40 Відповісти
совковая десантура с саперньіми лопатами повторят рекорд - когда рубали грузин в
"Ночь саперных лопаток" 1989 года в Тбилиси.
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07.01.2022 08:47 Відповісти
Миротварюки
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07.01.2022 09:45 Відповісти
Сейчас беларусам и россиянам придется вспомнить давно забытое слово "басмачи".
Только будет одна разница по сравнению с 20-ми и 30-ми годами прошлого века: как правильно заметил один умный человек, воевать с басмачами теперь придется на своей территории, а не на южных окраинах советской империи.
Вся РФ наводнена саксаульным мигрантами, российскими властями абсолютно неконтролируемыми. Большинство тех мигрантов на русском только несколько матерных слов знают, их дети в российские школы не ходили, а обучались у имамов при домашних мечетях, и авторитетом для них являются арабы, а не Царь российский в телевизоре (да они его и не поймут, ибо, как я написала, рускким языком не владеют).
А сколько в РФ нелегальных саксаульных мигрантов, российкие власти и сами не знают.
А в Беларуси, по слухам, до сих пор имеется избыток "беженцев" из Ирака.

Это вам не бИндеры.
Так что операция в Казахстане подгтовлена на высшем стратегическом уровне, снимаю шляпу.
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07.01.2022 10:12 Відповісти
"Груз200"
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07.01.2022 10:12 Відповісти
Десантники прилетели по приказу убийцы лукашенко!!! Это не десантники - это бандиты!!!!
И ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ!!!!!! И ЭТО ЗНАЮТ ИХ ЖЕНЫ , МАТЕРИ И ОТЦЫ!!!
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07.01.2022 10:32 Відповісти
Желаю мамкам из Гродно получить своих сыночков по запчастям. Не хотите жить как Люди,будете жить как кацапы
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07.01.2022 10:32 Відповісти
С надписью - честно погиб за Назарбая!
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07.01.2022 14:40 Відповісти
Казахстан, красивая богатая страна с хорошими и честными людьми. Надеюсь, все у них наладится в лучшую сторону.
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07.01.2022 10:35 Відповісти
И поэтому ты поддерживаешь отправку своих ублюдков на убийство казахов???
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07.01.2022 14:21 Відповісти
Они там сами себя убивают. Надо как то их примирить.
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07.01.2022 14:38 Відповісти
Вот гнилая отмазка они там « сами себя убивают». Запомни конь - они убивают не себя а бая-рабовладельца и его режим. А тебе, желать ничего не буду, хотя страшно наверное получить гроб с близким человекомс надписью «честно погиб за Токаева». Как тебе такой вариант а мыслитель?
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07.01.2022 14:43 Відповісти
Баи,это олигархи по ихнему? Так они в каждой стране есть.
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07.01.2022 14:46 Відповісти
Да есть (у вас такой бай называется картофельным **************) - но ты ведь летишь воевать в тридевятое царство, за иностранного, тебе то до него с какого боку? Белорусский Солдат Иванко погиб в г.Шимкенте за миллиарды Назарбая и за процветание его деток в Монте Карло! Звучит да?
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07.01.2022 14:58 Відповісти
Жизневский погиб, неся вам свободу. А Зеленский на лыжах катается.
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07.01.2022 15:16 Відповісти
Жизневского не трожь он герой он воевал с режимом который мы победили! Зеленский мне по барабану, он не надолго…

Так ты хочешь сказать что витебские десантники несут свободу народу Казахстана? Сам то понял что сейчас написал?
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07.01.2022 15:21 Відповісти
Токаев, законно избранный президент. Признанный всеми, в том числе и Украиной. Имеет право обратиться за помощью, в том числе и к вам.
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07.01.2022 15:30 Відповісти
лукашенко избран законно? да или нет?
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07.01.2022 17:03 Відповісти
Я голосовал.
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07.01.2022 17:09 Відповісти
ты не ответил на вопрос. лукашенко является легитимным или нет?
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07.01.2022 17:44 Відповісти
А ты по чьим указам живешь?
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07.01.2022 17:48 Відповісти
Успокойся, главное что не по рашистским указам, как вы белорусы. Что несомненно путлера очень нервирует , бесит и просто выводит из себя. Как же так мышеодиннарот и вдруг украинцы не сидят по горло в месте с ними в одном гавняном болоте и не квакают? Как же так? Обидно да? Теперь ребята хоть с чёртом только не с вами…. Раньше надо было думать и головой а не ж.пой!!!
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07.01.2022 18:26 Відповісти
тебе задан вопрос: лукашенко легитимный или нет?
я ни по чьим указам не живу, кроме Божьих.
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07.01.2022 23:45 Відповісти
На куй пошёл со своим Токаевым! Оказывается мы путиноидам должны помогать? Ты не ошибся дядя? А чего ж он сразу к нам не обратился а сразу к путлеру? Представь как бы классно было - строили бы новое биндеровское государство в Центральной Азии! Мы не в СНГ ни в ОДКБ ни в ШОС ни в Тс ни в ЕАЭС! Мы только народу можем помочь но никак не Назарбаеву с Токаевым… ты может ещё скажешь что твой ************ обратится к Украине за помощью? Ну какие же вы дятлы…
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07.01.2022 18:20 Відповісти
Токаев с Зеленским встречался и договорились о сотрудничестве на гос уровне.
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07.01.2022 18:24 Відповісти
Этот госуровень не предполагал во-первых военного сотрудничества а только топливно- енергитическое , во-вторых он не предполагал того что токаев (как и наш бывший гарант зэк) будет просить путлера вводить войска чтобы убивать казахский народ который клан Назарбая сделали своими рабами….
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07.01.2022 18:31 Відповісти
То есть уголь добытый рабами вас устраивает?
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07.01.2022 18:46 Відповісти
Не передёргивай не в храп на деньги играем. За уголь добытый казахскими шахтерами мы платим в казну Казахстана денежку которую ханы/баи вместо того чтобы делить на всех забирают себе. Что и делает рабочий народ страны - рабами. Вроде и полезных ископаемых завались (даже уран) и львиная доля продаётся за кордон а народ всё беднеет и беднеет. А баи всё богатеют и всё более наглеют. Вот казахи и возмутились…. Все просто и почти по ленину.
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07.01.2022 19:09 Відповісти
А когда вы зерно за границу продаете, деньги на всех поровну делите?
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07.01.2022 19:13 Відповісти
Нет львиную долю твоему ************* отправляем. Ты про Казахстан начинал говорить или про Украину? У нас протестов нет и говорить можно все что о руководстве думаешь… а у вас?
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07.01.2022 19:31 Відповісти
И у нас протестов нет и говорить можно.
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07.01.2022 19:44 Відповісти
Ну тогда напиши специально для украинцев следующее - Лукашенко гандон а Путин х у й ло. Можешь такое а Литвин? Хочу удовольствие получить. Я потом это от твоего имени Азарёнку пошлю. Ну смелее…
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07.01.2022 19:49 Відповісти
Хотелки у тебя странные. Меня родители не учили ругаться. Я ко всем отношусь ровно. Только кота иногда ругаю, когда он ночью спать не дает.
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07.01.2022 19:55 Відповісти
****** лукашистская, в Беларуси за коммент в интернете бросают за решётку или пытают людей, пока те не оговорят себя на камеру.
вот и вскрылся, петушок.
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07.01.2022 23:46 Відповісти
убей и ты себя сам, не тяни!
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07.01.2022 14:56 Відповісти
...а потом мы тебя примирим на 2 метра вглубь
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07.01.2022 14:57 Відповісти
Знакомая песня... У вас тоже сами себя убивали председатели избирательных комиссий, УБИЙСТВО которых ты тут оправдывал... Теперь оправдываешь отправку своих головорезов на оккупацию Казахстана... В Украину сам пойдешь, или сына отправишь???
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07.01.2022 15:04 Відповісти
Наемники КОЗЛОМОРДОГО.
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07.01.2022 10:50 Відповісти
это не белорусы, а псковская десантура под видом белорусов
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07.01.2022 11:07 Відповісти
"Десантура" тоже не кевларовая - вместо того, чтобы бухать на Новый Год, решили раскинуть мозгами в степи ? Орлы будут срывать лапами звёздочки и клевать тупые мозги.
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07.01.2022 11:23 Відповісти
Выше гляньте на белоруса, который оправдывает отправку своих солдат в Казахстан) Поспорьте с ним про ихтамнет, я думаю найдете общий язык)
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07.01.2022 15:06 Відповісти
Как можно было не завалить 5 штук Ил-76 с таким отборным мясом ?
Ну хоть взлётные полосы повзрывать ...
Теперь их надо аннигилировать.
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07.01.2022 11:21 Відповісти
Белорашкиным солдатам тоже (как и рашистским) наверное в кайф умереть за нефтегазовых миллиардеров Назарбая и Токаева и их детей в Ницах и сентТропезах? Ох и дурачьё!!! На кресте так и напишут Ваня из деревни Гадюкино честно умер за Токаева и его сына миллионера из Цюриха…
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07.01.2022 14:39 Відповісти
картошки навезли прям бульбобровкины на целине
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07.01.2022 16:43 Відповісти
Солдат Ваня бульбобровкин на цылине
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07.01.2022 17:52 Відповісти
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