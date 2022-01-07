В Казахстан прибыли "миротворцы" из Беларуси

Десантников из Витебска доставили в Казахстан на пяти самолетах Ил-76.

Об этом сообщил российский телеканал "Мир 24", передает Цензор.НЕТ.

"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы, подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота Витебских бойцов-десантников", - говорится в сообщении телеканала.

В состав входят только военнослужащие-контрактники, отметил телеканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане