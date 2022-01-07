В Казахстан прибыли "миротворцы" из Беларуси
Десантников из Витебска доставили в Казахстан на пяти самолетах Ил-76.
Об этом сообщил российский телеканал "Мир 24", передает Цензор.НЕТ.
"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы, подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота Витебских бойцов-десантников", - говорится в сообщении телеканала.
В состав входят только военнослужащие-контрактники, отметил телеканал.
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"Ночь саперных лопаток" 1989 года в Тбилиси.
Только будет одна разница по сравнению с 20-ми и 30-ми годами прошлого века: как правильно заметил один умный человек, воевать с басмачами теперь придется на своей территории, а не на южных окраинах советской империи.
Вся РФ наводнена саксаульным мигрантами, российскими властями абсолютно неконтролируемыми. Большинство тех мигрантов на русском только несколько матерных слов знают, их дети в российские школы не ходили, а обучались у имамов при домашних мечетях, и авторитетом для них являются арабы, а не Царь российский в телевизоре (да они его и не поймут, ибо, как я написала, рускким языком не владеют).
А сколько в РФ нелегальных саксаульных мигрантов, российкие власти и сами не знают.
А в Беларуси, по слухам, до сих пор имеется избыток "беженцев" из Ирака.
Это вам не бИндеры.
Так что операция в Казахстане подгтовлена на высшем стратегическом уровне, снимаю шляпу.
И ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ!!!!!! И ЭТО ЗНАЮТ ИХ ЖЕНЫ , МАТЕРИ И ОТЦЫ!!!
Так ты хочешь сказать что витебские десантники несут свободу народу Казахстана? Сам то понял что сейчас написал?
я ни по чьим указам не живу, кроме Божьих.
вот и вскрылся, петушок.
Ну хоть взлётные полосы повзрывать ...
Теперь их надо аннигилировать.