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В Казахстан прибыли "миротворцы" из Беларуси

В Казахстан прибыли

Десантников из Витебска доставили в Казахстан на пяти самолетах Ил-76.

Об этом сообщил российский телеканал "Мир 24", передает Цензор.НЕТ.

"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы, подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота Витебских бойцов-десантников", - говорится в сообщении телеканала.

В состав входят только военнослужащие-контрактники, отметил телеканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане

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Топ комментарии
+42
Эти «миротворцы» у себя в Белоруси уже умиротворили до смерти своих протестующих - теперь приехали в другую страну поддерживать «форму».
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07.01.2022 00:24
+41
Ну вот ***** и повязал белорусов кровью. Теперь белорусы Казахам - враги.
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07.01.2022 00:25
+39
Круговая порука на уровне диктаторов.
Надеюсь, Украина вырвется из этого замкнутого круга.
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07.01.2022 00:23
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Страница 2 из 2
Горіти в пеклі будуть кацапські холуї бульбаші(бо вони не білоруси,а саме бульбаші),якщо віднімуть зброю на народ чужої країни.В велике свято Різдва ці покидьки поїхали вбивати.
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07.01.2022 00:50 Ответить
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07.01.2022 00:59 Ответить
Люди это всегда только люди...
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07.01.2022 01:14 Ответить
Это сколько их прилетело? Сотня? И еще рухлядь свою привезли, раз так много самолетов...
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07.01.2022 01:15 Ответить
один вже поїхав на концерт, вроді
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07.01.2022 01:24 Ответить
тараканье войско. Не встали на защиту Народа в августе - теперь будете воевать за маскалей везде и повсюду. Пеняйте на себя.
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07.01.2022 01:40 Ответить
Новий афган для дружков путлера.
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07.01.2022 01:58 Ответить
кто бы мог подумать что беларусы! карателями поедут в чужую страну мирных людей убивать?!!!..когда Крэпки Картошэк, руками мусоров своих мирных пацанят, детей беларусов убивал и калечил, где эти вицебские десантники были!?...как с этим дерьмом им потом жить?!..а их родителям, дети которых в палачи подались!?..жесть жестная!..позор несмываемый!
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07.01.2022 03:38 Ответить
А прикинь, если бы беларуские войска в Казахстане... встали на защиту протестующих. Вот это был бы фантастический поворот!
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07.01.2022 05:12 Ответить
беларусы в белых одеждах тоже верили пока их не избили. беспредельная наивность когда на тебя смотрит тренированный головорез с милым детским лицом. нахрена вы смотрите и надеетесь - вы должны знать что у них задача - задавить вас любой ценой
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07.01.2022 08:51 Ответить
О чем вы? Они даже свое народ не захотели защищать от кацапов. С какого им защищать казахов? Это более чем фантастика.
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07.01.2022 10:28 Ответить
Потому-то я написал, что это был бы фантастический поворот.
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07.01.2022 16:02 Ответить
Так вляпатися !
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07.01.2022 07:19 Ответить
хочется пожелать казахам одного - вырезайте "миротворцев" как свиней... всех до единого... откуда бы они ни приехали... земля будет удобрена, воздух станет чище, вони не будет...
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07.01.2022 07:40 Ответить
совковая десантура с саперньіми лопатами повторят рекорд - когда рубали грузин в
"Ночь саперных лопаток" 1989 года в Тбилиси.
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07.01.2022 08:47 Ответить
Миротварюки
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07.01.2022 09:45 Ответить
Сейчас беларусам и россиянам придется вспомнить давно забытое слово "басмачи".
Только будет одна разница по сравнению с 20-ми и 30-ми годами прошлого века: как правильно заметил один умный человек, воевать с басмачами теперь придется на своей территории, а не на южных окраинах советской империи.
Вся РФ наводнена саксаульным мигрантами, российскими властями абсолютно неконтролируемыми. Большинство тех мигрантов на русском только несколько матерных слов знают, их дети в российские школы не ходили, а обучались у имамов при домашних мечетях, и авторитетом для них являются арабы, а не Царь российский в телевизоре (да они его и не поймут, ибо, как я написала, рускким языком не владеют).
А сколько в РФ нелегальных саксаульных мигрантов, российкие власти и сами не знают.
А в Беларуси, по слухам, до сих пор имеется избыток "беженцев" из Ирака.

Это вам не бИндеры.
Так что операция в Казахстане подгтовлена на высшем стратегическом уровне, снимаю шляпу.
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07.01.2022 10:12 Ответить
"Груз200"
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07.01.2022 10:12 Ответить
Десантники прилетели по приказу убийцы лукашенко!!! Это не десантники - это бандиты!!!!
И ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ!!!!!! И ЭТО ЗНАЮТ ИХ ЖЕНЫ , МАТЕРИ И ОТЦЫ!!!
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07.01.2022 10:32 Ответить
Желаю мамкам из Гродно получить своих сыночков по запчастям. Не хотите жить как Люди,будете жить как кацапы
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07.01.2022 10:32 Ответить
С надписью - честно погиб за Назарбая!
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07.01.2022 14:40 Ответить
Казахстан, красивая богатая страна с хорошими и честными людьми. Надеюсь, все у них наладится в лучшую сторону.
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07.01.2022 10:35 Ответить
И поэтому ты поддерживаешь отправку своих ублюдков на убийство казахов???
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07.01.2022 14:21 Ответить
Они там сами себя убивают. Надо как то их примирить.
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07.01.2022 14:38 Ответить
Вот гнилая отмазка они там « сами себя убивают». Запомни конь - они убивают не себя а бая-рабовладельца и его режим. А тебе, желать ничего не буду, хотя страшно наверное получить гроб с близким человекомс надписью «честно погиб за Токаева». Как тебе такой вариант а мыслитель?
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07.01.2022 14:43 Ответить
Баи,это олигархи по ихнему? Так они в каждой стране есть.
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07.01.2022 14:46 Ответить
Да есть (у вас такой бай называется картофельным **************) - но ты ведь летишь воевать в тридевятое царство, за иностранного, тебе то до него с какого боку? Белорусский Солдат Иванко погиб в г.Шимкенте за миллиарды Назарбая и за процветание его деток в Монте Карло! Звучит да?
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07.01.2022 14:58 Ответить
Жизневский погиб, неся вам свободу. А Зеленский на лыжах катается.
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07.01.2022 15:16 Ответить
Жизневского не трожь он герой он воевал с режимом который мы победили! Зеленский мне по барабану, он не надолго…

Так ты хочешь сказать что витебские десантники несут свободу народу Казахстана? Сам то понял что сейчас написал?
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07.01.2022 15:21 Ответить
Токаев, законно избранный президент. Признанный всеми, в том числе и Украиной. Имеет право обратиться за помощью, в том числе и к вам.
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07.01.2022 15:30 Ответить
лукашенко избран законно? да или нет?
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07.01.2022 17:03 Ответить
Я голосовал.
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07.01.2022 17:09 Ответить
ты не ответил на вопрос. лукашенко является легитимным или нет?
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07.01.2022 17:44 Ответить
А ты по чьим указам живешь?
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07.01.2022 17:48 Ответить
Успокойся, главное что не по рашистским указам, как вы белорусы. Что несомненно путлера очень нервирует , бесит и просто выводит из себя. Как же так мышеодиннарот и вдруг украинцы не сидят по горло в месте с ними в одном гавняном болоте и не квакают? Как же так? Обидно да? Теперь ребята хоть с чёртом только не с вами…. Раньше надо было думать и головой а не ж.пой!!!
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07.01.2022 18:26 Ответить
тебе задан вопрос: лукашенко легитимный или нет?
я ни по чьим указам не живу, кроме Божьих.
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07.01.2022 23:45 Ответить
На куй пошёл со своим Токаевым! Оказывается мы путиноидам должны помогать? Ты не ошибся дядя? А чего ж он сразу к нам не обратился а сразу к путлеру? Представь как бы классно было - строили бы новое биндеровское государство в Центральной Азии! Мы не в СНГ ни в ОДКБ ни в ШОС ни в Тс ни в ЕАЭС! Мы только народу можем помочь но никак не Назарбаеву с Токаевым… ты может ещё скажешь что твой ************ обратится к Украине за помощью? Ну какие же вы дятлы…
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07.01.2022 18:20 Ответить
Токаев с Зеленским встречался и договорились о сотрудничестве на гос уровне.
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07.01.2022 18:24 Ответить
Этот госуровень не предполагал во-первых военного сотрудничества а только топливно- енергитическое , во-вторых он не предполагал того что токаев (как и наш бывший гарант зэк) будет просить путлера вводить войска чтобы убивать казахский народ который клан Назарбая сделали своими рабами….
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07.01.2022 18:31 Ответить
То есть уголь добытый рабами вас устраивает?
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07.01.2022 18:46 Ответить
Не передёргивай не в храп на деньги играем. За уголь добытый казахскими шахтерами мы платим в казну Казахстана денежку которую ханы/баи вместо того чтобы делить на всех забирают себе. Что и делает рабочий народ страны - рабами. Вроде и полезных ископаемых завались (даже уран) и львиная доля продаётся за кордон а народ всё беднеет и беднеет. А баи всё богатеют и всё более наглеют. Вот казахи и возмутились…. Все просто и почти по ленину.
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07.01.2022 19:09 Ответить
А когда вы зерно за границу продаете, деньги на всех поровну делите?
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07.01.2022 19:13 Ответить
Нет львиную долю твоему ************* отправляем. Ты про Казахстан начинал говорить или про Украину? У нас протестов нет и говорить можно все что о руководстве думаешь… а у вас?
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07.01.2022 19:31 Ответить
И у нас протестов нет и говорить можно.
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07.01.2022 19:44 Ответить
Ну тогда напиши специально для украинцев следующее - Лукашенко гандон а Путин х у й ло. Можешь такое а Литвин? Хочу удовольствие получить. Я потом это от твоего имени Азарёнку пошлю. Ну смелее…
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07.01.2022 19:49 Ответить
Хотелки у тебя странные. Меня родители не учили ругаться. Я ко всем отношусь ровно. Только кота иногда ругаю, когда он ночью спать не дает.
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07.01.2022 19:55 Ответить
****** лукашистская, в Беларуси за коммент в интернете бросают за решётку или пытают людей, пока те не оговорят себя на камеру.
вот и вскрылся, петушок.
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07.01.2022 23:46 Ответить
убей и ты себя сам, не тяни!
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07.01.2022 14:56 Ответить
...а потом мы тебя примирим на 2 метра вглубь
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07.01.2022 14:57 Ответить
Знакомая песня... У вас тоже сами себя убивали председатели избирательных комиссий, УБИЙСТВО которых ты тут оправдывал... Теперь оправдываешь отправку своих головорезов на оккупацию Казахстана... В Украину сам пойдешь, или сына отправишь???
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07.01.2022 15:04 Ответить
Наемники КОЗЛОМОРДОГО.
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07.01.2022 10:50 Ответить
это не белорусы, а псковская десантура под видом белорусов
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07.01.2022 11:07 Ответить
"Десантура" тоже не кевларовая - вместо того, чтобы бухать на Новый Год, решили раскинуть мозгами в степи ? Орлы будут срывать лапами звёздочки и клевать тупые мозги.
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07.01.2022 11:23 Ответить
Выше гляньте на белоруса, который оправдывает отправку своих солдат в Казахстан) Поспорьте с ним про ихтамнет, я думаю найдете общий язык)
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07.01.2022 15:06 Ответить
Как можно было не завалить 5 штук Ил-76 с таким отборным мясом ?
Ну хоть взлётные полосы повзрывать ...
Теперь их надо аннигилировать.
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07.01.2022 11:21 Ответить
Белорашкиным солдатам тоже (как и рашистским) наверное в кайф умереть за нефтегазовых миллиардеров Назарбая и Токаева и их детей в Ницах и сентТропезах? Ох и дурачьё!!! На кресте так и напишут Ваня из деревни Гадюкино честно умер за Токаева и его сына миллионера из Цюриха…
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07.01.2022 14:39 Ответить
картошки навезли прям бульбобровкины на целине
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07.01.2022 16:43 Ответить
Солдат Ваня бульбобровкин на цылине
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07.01.2022 17:52 Ответить
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