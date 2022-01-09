Казахський опозиціонер Тлеулієв заявляє про побиття співробітниками СБУ в Києві. ВIДЕО
За словами опозиціонера, співробітники Служби безпеки України побили його та погрожували вислати з країни.
Про це Заманбек Тлеулієв заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені вибили дверима 4 зуби та серйозно пошкодили ще один зуб. Це трапилося 6 січня 2022 р, в передріздвяний вечір приблизно о 19 годині. У цей же час співробітники СБУ прийшли із погрозами до мого соратника Елдоса Насіпбекова", - сказав він.
За словами Тлеулієва, ще до нападу він помітив, що за ним стежать. Потім люди в цивільному одязі напали на нього в під’їзді та почали бити, а коли він намагався втекти - вибили зуби дверима. Побиття припинилося, лише коли з квартир вийшли сусіди, зазначив опозиціонер.
"Співробітники (СБУ. - Ред.) мені погрожували з матами, що депортують мене до Казахстану як терориста, при свідках-сусідах. Всі їхні дії вони знімали на відеокамеру, і мої слова легко підтвердити. Крім того, мені Єгор Косов (один зі співробітників СБУ. - Ред.) особисто погрожував і сказав: "Ти будеш свої слова опору говорити в Казахстані, якщо залишишся живим. Я тут влада і не треба мене вчити, як дотримуватися твоїх прав", - розповідає Тлеулієв.
За його словами, співробітники СБУ не приховували, що прийшли до нього, бо він координує протести в Казахстані.
За цей час на місце приїхали два наряди поліції, додав опозиціонер. Він каже, що співробітники СБУ тиснули на поліцейських, щоб ті теж погрожували йому депортацією.
"Другий важливий аспект щодо моїх документів, що нібито я нелегально перебуваю в Україні. Я перетнув кордон офіційно. В Україні в жовтні 2019 року я подав на політичний притулок. На жаль, мені відмовили, і зараз я перебуваю в процедурі апеляції", - пояснив він.
Тлеулієв звернувся до президента Володимира Зеленського по допомогою. Він просить з’ясувати, чому "співробітники СБУ діяли фактично на користь режиму Казахстану та Росії для політичного переслідування опозиції".
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що відпрацьовує низку заходів на території України у зв'язку із заворушеннями в Казахстані. У спецслужбі твердять, що під час спілування з Тлеулієвим їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно.
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а может это были простые копы ? или миграционная служба ? или быки-титушки ? они ж навряд ли предъявили документы или были в парадной форме?
Нічого суттєво не змінилось, писав вище для Ксенії, що у Дмитра Чекалкина є не одне інтерв'ю де він розжовує як навчають по книжкам, розвалювати держави (три д)...
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY Ця історія лише для дорослих!
Я, підписаний на , так у нього такі шедеври із-за помилок (очепяток) виходять, що змінюють сенс написаного та змушують мене реготати та замислюватись як так та неумисно?? вийшло?
08.11.19
"За політичних біженців часто видають себе злодії, педофіли, шахраї з інших держав. Україна має контролювати, кого пускає до себе, - заступниця голови Держміграції Наталія Науменко"
04.01.22 "нас звинувачують у тому, що ми нібито хочемо задушити волонтерські організації. Та не хочемо ми їх задушити! Ми хочемо, щоб заявлена мета волонтерства не спотворювалася" Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
Це вже повний пи@дец.
@prelatSimon
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https://twitter.com/prelatSimon/status/1480125706805858310 5 ч
нічо нового, а що до держтаємниці то все впорядку і якщо Баканов щось бовкне на сповіді мосоквському попові то не зрада ...
Ukrmilitary Pages
@ukrmilitary
СБУ «доїло» оборонні компанії через благодійний фонд Посадовці Департаменту охорони держтаємниці і ліцензування https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #СБУ організували систематичне вимагання та одержання «данини» від українських компаній за нестворення перешкод у режимно-секретній діяльності
9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Господин Баканов один стоит всего «95-квартала». Потому что он всю СБУ превратил в сборище смешных умалишенных. Ситуация просто идиотская.
Об этом https://ord-ua.com/2022/01/08/zvernennja-kazahskogo-opozicionera-zamanbeka-tleuliieva-do-ukrainciv/ говорится в сегодняшней публикации «ОРД».
Несколько дней конторские следили за штаб-квартирой ДВК, причем следили так, что это было весьма заметно. Затем тупо подстерегли объект в доме, начали бить, дали убежать с 4 го этаже до первого, с криками. На первом тупо выбили дверью зубы, а дальше … вообще полная *****.
Засветили конторские ксивы, но так и не сказали, чего хотели. Дали возможность объекту два раза вызвать ментов и в конце концов тупо уехали. Что это было??? Запугивание? Как-то слабо. И шума много получилось. Идиотизм полнейший. Причем, мы не исключаем, что ДВК и ******* - агентура РФ(страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
И само присутсвие их в Киеве - это провокация против Украины. Но блин, к чему были эти действия? Неужели нельзя было тихо депортировать? Не в Казахстан, естественно. В Молдову в конце концов вывезти, как Чауса)). Но нет. Баканов легких путей не ищет. В очередной раз засветил СБУ в какой-то идиотской ситуации, которую, естественно, будут использовать против Зеленского. С такими блин друзьями-одноклассниками и врагов не нужно. Ну и о ситуации.
Заманбек Тлеулиев: Здравствуйте уважаемые друзья! Я Заманбек Тлеулиев, координатор Штаба оппозиционого движения «Демократический Выбор Казахстана». Хочу поблагодарить украинцев и международных правозащитников, журналистов за помощь.
Благодаря вашей огласке СБУ вынуждено было оправдываться за нападение на меня вечером 6 января и за содействие режиму Назарбаева в политическом оппозиции.
Пресс-служба сделала заявление, и в своем видео обращении я хочу остановиться на 2-х опровержениях:
- Первое, что сотрудники действовали «вежливо, корректно» и «в рамках закона». Избивать и угрожать депортацией за оппозиционную деятельность в Казахстане это точно не соответствует законам и международным обязательствам Украины.
- Второе, СБУ утверждает, что «определенные лица (Казахстана) имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу». То есть СБУ по факту утверждает, что я и Елдос находимся нелегально в Украине.
Опровержение о вежливости и корректности, видно прямо на моем лице. Меня избили сотрудники СБУ при подходе домой. Я сейчас живу в Районе Bишнёвое близ Киева. Вот мой дом. Мне выбили дверью 4 зуба и серьезно повредили еще один зуб. Это случилось, 6 января 2022, в предрождественский вечер приблизительныо в 19 часов. В это же время сотрудники СБУ пришли с угрозами к моему соратнику Елдосу Насипбекову.
Что важно, еще до нападения, я замечал слежку за собой: у моего дома какие-то новые подозрительные машины и люди появились. Видел слежку, когда выходил мусор выбрасывать или в магазин. Но все же, считал, что я нахожусь в относительной безопасности в Украине. От части потому, что президент Зеленский сказал «мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов».
В момент нападения на меня сотрудниками СБУ я возвращался из магазина домой. Параллельно разговаривал с Елдосом Насипбековым по телефону.
Живу я на четвёртым этаже. Я поднялся по лестнице, там дальше чтобы попасть в квартиру есть проход (метров 5-6) где нет света, и вечером на проходе темно.. и вот здесь сорудники СБУ как раз поджидали меня… и набросились избивать.
Я старался убежать от них, хотел выйти к людям, чтобы защититься! Тогда я не знал, что это сотрудники СБУ. Они были в гражданской одежде и не представились.
Я смог добежать до первого этажа… и на бегу пытался открыть входную дверь, чтоб выбежать на улицу. Однако снаружи сильно захлопнули дверь, заблокировав меня таким образом. Этим ударом двери выбили мне 4 зуба и смогли заблокировать, чтобы я не смог убежать на улицу.
Меня избивали ударами по телу и я стал звать на помощь соседей. Когда вышли из квартир соседи избиения от сотрудников СБУ остановились. Они пытались представить меня неадекватным и агрессивным. Но я пояснил кто я и почему на меня совершили нападение. Стал требовать показать удостоверениие СБУ.
При свидетелях-соседях мне показали мельком удостоверение одного из трех СБУшников - Егора Косова, остальные сотрудники, которых я видел - молчали и были в масках. Егор Косов на протяжении всего времени кому-то звонил и отчитывался как я себя веду и что говорю.
Сотрудники мне угрожали с матами, что депортируют меня в Казахстан, как террориста при свидетелях-соседях. Все действия их они снимали на видео камеру и мои слова легко подтвердить. Кроме того, мне Егор Косов лично угрожал и сказал: «Ты будешь свои слова сопротивления говорить в Казахстане, если останешься в живых. Я тут власть и не надо меня учить как соблюдать твои права».
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html СБУ пришла к казахским активистам в Украине
При избиении и угрозах сотрудники СБУ, мне четко сказали: ко мне пришли потому, что я занимаюсь координацией мирных митингов в Казахстане и им приказали захватить меня для депортации в Казахстан! Считаю это прямой политической угрозой сотрудников СБУ и превышением полномочий!
Более того, я им говорил что они сейчас сотрудничают с такими диктаторами, как Путин и Назарбаев, содействуют им в преследовании меня! Сказал что Путин аннексировал Крым, что Путин - *****! На что он ответил:
- не выражаться нецензурными словами, что они за эти слова, меня в наручниках отвезут в отделение полиции и арестуют. На что я ответил:
- что вся Украина кричит Путин-*****! А он в ответ говорит, что он поддерживает Путина, и я сразу понял, дальше нет смысла с ними разговаривать без адвоката.
Я потребовал адвоката, вызвать наряд полиции, и сказал что только после этого буду с ними говорить и они нарушают мои права.
Так выглядело «вежливое и корректное» общение сотрудников СБУ.
Мало того, за время нападения на место события приехало 2 наряда полиции. Я требовал у Косова, чтобы вызвали полицию. На каждый из нарядов полиции Косов оказывал давление, чтобы они со мной говорили на ты, угрожали, что меня арестуют и депортируют. Первый наряд после общения с Косовым, потому что - цитата «у них нет времени заниматься такими как я». Второй наряд полиции также угрожал арестом и депортацией. Когда приехали адвокаты полиция стала сразу вежливой, а сотрудники СБУ просто испарились. Вместе с адвокатами я подал заявление о совершении преступления сотрудниками СБУ второму наряду полиции.
Второй важный аспект по моим документам, что якобы я не легально нахожусь в Украине. Я пересек границу официально. В Украине в октябре 2019 я подал на политическое убежище. К сожалению, мне отказали и сейчас я нахожусь в процедуре апелляции. Каждые несколько месяцев мне продливают довидку на проживание в Украине. Я не прячусь, веду публичную деятельность, выступаю прямо против оккупации Россией и Украины, и Казахстана.
Поэтому обращаюсь лично к президенту Зеленскому за помощью и просьбой выяснить, почему сотрудники СБУ действовали фактически в интересах режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции.
Опасаюсь, что эти лица будут злоупотреблять своим служебным положением в СБУ, чтобы оказать давление на миграционную службу, чтобы лишить меня и моего соратника Елдоса права для нахождения в Украине. Поэтому мне как никогда нужна будет еще помощь правозащитников, журналистов.
Прошу также взять это дело под контроль омбудсмена, депутатов украинского парламента. Казахстанцы сейчас борются за нашу и вашу свободу с оккупантами Путина.»
Тобто "опозиціонер" сидить за тисячі км в теплі, зручно примостивши сраку до крісла, а прості люди бігають, воюють на морозі. Де таке було?
Точно в білораші. точно така "диванна жанна дАрк". З закордону призивала не сдаватись. Розуміла ж ****, що люди по тюрмам сідатимуть, але то таке. Краще ж освоювати гранти, отримати притулок, бабло та піар чим ризикувати цінною опозиційною шкуркою. Чим далі від країни тим сильніший опозиціонер та його шкурка. А люди прості, що ? шкура проста.
Може не потрібно з щурів робити героїв?