Казахський опозиціонер Тлеулієв заявляє про побиття співробітниками СБУ в Києві. ВIДЕО

За словами опозиціонера, співробітники Служби безпеки України побили його та погрожували вислати з країни.

Про це Заманбек Тлеулієв заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені вибили дверима 4 зуби та серйозно пошкодили ще один зуб. Це трапилося 6 січня 2022 р, в передріздвяний вечір приблизно о 19 годині. У цей же час співробітники СБУ прийшли із погрозами до мого соратника Елдоса Насіпбекова", - сказав він.

За словами Тлеулієва, ще до нападу він помітив, що за ним стежать. Потім люди в цивільному одязі напали на нього в під’їзді та почали бити, а коли він намагався втекти - вибили зуби дверима. Побиття припинилося, лише коли з квартир вийшли сусіди, зазначив опозиціонер.

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"Співробітники (СБУ. - Ред.) мені погрожували з матами, що депортують мене до Казахстану як терориста, при свідках-сусідах. Всі їхні дії вони знімали на відеокамеру, і мої слова легко підтвердити. Крім того, мені Єгор Косов (один зі співробітників СБУ. - Ред.) особисто погрожував і сказав: "Ти будеш свої слова опору говорити в Казахстані, якщо залишишся живим. Я тут влада і не треба мене вчити, як дотримуватися твоїх прав", - розповідає Тлеулієв.

За його словами, співробітники СБУ не приховували, що прийшли до нього, бо він координує протести в Казахстані.

За цей час на місце приїхали два наряди поліції, додав опозиціонер. Він каже, що співробітники СБУ тиснули на поліцейських, щоб ті теж погрожували йому депортацією.

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"Другий важливий аспект щодо моїх документів, що нібито я нелегально перебуваю в Україні. Я перетнув кордон офіційно. В Україні в жовтні 2019 року я подав на політичний притулок. На жаль, мені відмовили, і зараз я перебуваю в процедурі апеляції", - пояснив він.

Тлеулієв звернувся до президента Володимира Зеленського по допомогою. Він просить з’ясувати, чому "співробітники СБУ діяли фактично на користь режиму Казахстану та Росії для політичного переслідування опозиції".

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що відпрацьовує низку заходів на території України у зв'язку із заворушеннями в Казахстані. У спецслужбі твердять, що під час спілування з Тлеулієвим їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно.