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Казахський опозиціонер Тлеулієв заявляє про побиття співробітниками СБУ в Києві. ВIДЕО

За словами опозиціонера, співробітники Служби безпеки України побили його та погрожували вислати з країни.

Про це Заманбек Тлеулієв заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені вибили дверима 4 зуби та серйозно пошкодили ще один зуб. Це трапилося 6 січня 2022 р, в передріздвяний вечір приблизно о 19 годині. У цей же час співробітники СБУ прийшли із погрозами до мого соратника Елдоса Насіпбекова", - сказав він.

За словами Тлеулієва, ще до нападу він помітив, що за ним стежать. Потім люди в цивільному одязі напали на нього в під’їзді та почали бити, а коли він намагався втекти - вибили зуби дверима. Побиття припинилося, лише коли з квартир вийшли сусіди, зазначив опозиціонер.

Читайте: СБУ розпочала перевірки в Україні через заворушення в Казахстані

"Співробітники (СБУ. - Ред.) мені погрожували з матами, що депортують мене до Казахстану як терориста, при свідках-сусідах. Всі їхні дії вони знімали на відеокамеру, і мої слова легко підтвердити. Крім того, мені Єгор Косов (один зі співробітників СБУ. - Ред.) особисто погрожував і сказав: "Ти будеш свої слова опору говорити в Казахстані, якщо залишишся живим. Я тут влада і не треба мене вчити, як дотримуватися твоїх прав", - розповідає Тлеулієв.

За його словами, співробітники СБУ не приховували, що прийшли до нього, бо він координує протести в Казахстані.

За цей час на місце приїхали два наряди поліції, додав опозиціонер. Він каже, що співробітники СБУ тиснули на поліцейських, щоб ті теж погрожували йому депортацією.

Також читайте: СБУ перевіряє окремих громадян Казахстану з огляду на ситуацію в республіці та російський чинник, - пресцентр

"Другий важливий аспект щодо моїх документів, що нібито я нелегально перебуваю в Україні. Я перетнув кордон офіційно. В Україні в жовтні 2019 року я подав на політичний притулок. На жаль, мені відмовили, і зараз я перебуваю в процедурі апеляції", - пояснив він.

Тлеулієв звернувся до президента Володимира Зеленського по допомогою. Він просить з’ясувати, чому "співробітники СБУ діяли фактично на користь режиму Казахстану та Росії для політичного переслідування опозиції".

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що відпрацьовує низку заходів на території України у зв'язку із заворушеннями в Казахстані. У спецслужбі твердять, що під час спілування з Тлеулієвим їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно.

Автор: 

побиття (935) Казахстан (873) опозиція (292) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+82
Так Осел путинская шлюха Ни чего удивительного
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09.01.2022 01:04
+80
Это какой-то п..ц, товарищи. Такими темпами слива мы до 2024 не продержимся.
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09.01.2022 01:07
+75
По-ходу Баканова і всю Банкову ФСБ поставило раком.
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09.01.2022 01:33
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Если Казахстан сейчас возьмёт по тихому *************, ждите войны в Украине.
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09.01.2022 09:36 Відповісти
И шо, ***** успокоилось?
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09.01.2022 09:42 Відповісти
Дурачка включаешь ты, кремляди думают про свою протектуру в Украине.
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09.01.2022 09:52 Відповісти
Это для всех уже секрет Полишинеля.
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09.01.2022 09:56 Відповісти
За свои гражданские права, за индивидуумов только на расее мазу тянут, так и живут под гнётом тех кого себе на шею садят.
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09.01.2022 10:01 Відповісти
Не надейся.
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09.01.2022 10:10 Відповісти
Вокруг Украины крутится *****, без неё нет империи, а защищать Украину демократическую я буду любыми путями, потому как это мой дом, который я люблю.
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09.01.2022 10:21 Відповісти
все верно! вместо Майдана намечается жесткое насаживание тебя на бутылку с последующим пересаживанием тебя на швабру, чмо лишнехромосомное
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09.01.2022 10:36 Відповісти
стратег ты херов,за щеку бы взял х..йло в 14м, а не Украину, он попробовал это сделать, но по иплу отгреб и зарыл в землю, тех кто ноги унести не успел, и до сих пор сидят орки в окопах , хрюкают, но рыло высугуть боятся...подтянул фюа 3 армии уже,зольдатен в степи у порога яйки морозят, весь клей боевой отнюхали, тормозуху допили, но идти вперед боязно...шкатулки цинковые на болота московитские пойдут, что караваны не успевать отвозить будут....
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09.01.2022 15:01 Відповісти
Одна справа те , що свиней затримали на Донбасі , а інша - коли бомби будуть по всій Україні падати , свині по нашим вулицям з автоматами будуть ходити .
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10.01.2022 06:38 Відповісти
а как он определил что это сотрудники СБУ ? (ни на миг не собираюсь этих казлов выгораживать)
а может это были простые копы ? или миграционная служба ? или быки-титушки ? они ж навряд ли предъявили документы или были в парадной форме?
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09.01.2022 09:41 Відповісти
тогда - капец....(и другие нецензурные слова)
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09.01.2022 09:49 Відповісти
оціните мою позицію?
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09.01.2022 10:46 Відповісти
Не сунули, а показали мельком. Да и поддельных ксив у них много.
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09.01.2022 21:19 Відповісти
Ох Вася, подивіться як вся щойно народжена шушера на форумі, строчить в одному напрямку... Основне, щоб адекватні- їм не підспівували.
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09.01.2022 09:54 Відповісти
так... багато якихось злих і пихатих, які починають заводити і чіплятися аби до кого, і розпочинають свої дописи з образ і не бачать відповіді (тобто лише своє накарябане - геніальне і правдиве)))
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09.01.2022 10:13 Відповісти
ми, вже це проходили та не один раз...
Нічого суттєво не змінилось, писав вище для Ксенії, що у Дмитра Чекалкина є не одне інтерв'ю де він розжовує як навчають по книжкам, розвалювати держави (три д)...
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY Ця історія лише для дорослих!
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09.01.2022 10:31 Відповісти
я дуже поважаю Чєкалкіна... за цого розум, здатність аналізувати, гумор і мову освідченої людини...
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09.01.2022 10:47 Відповісти
його* (вибачте)... літери поруч ))))
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09.01.2022 10:56 Відповісти
на майбутнє- не маєте за що... Тут не диктант для школярів і основне- думка, а вже потім- написання...
Я, підписаний на , так у нього такі шедеври із-за помилок (очепяток) виходять, що змінюють сенс написаного та змушують мене реготати та замислюватись як так та неумисно?? вийшло?
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09.01.2022 11:10 Відповісти
хто часто чатує знає цю проблeму. знаючий прочитає. тормоз пeрeпитає )))
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09.01.2022 11:56 Відповісти
СБУ на службі ФСБ? Таке вже було при Януковичі. Лейтенант загрався із зрадою України...
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09.01.2022 09:43 Відповісти
Какое-такое ФСБ? Надо уточнять. В 1975-м году была создана весьма популярная среди меня болгарская поп-рок-группа "ФСБ" (Фармация Студио Балкантон).
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09.01.2022 11:19 Відповісти
Співробітник СБУ Єгор Косов - в СБУ мабуть етнічних кацапів понабирали
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09.01.2022 09:45 Відповісти
Це просто пздц! Пане Зеленський, або це свідома провокація проти президента, підстава, і потрібна реакція. Або це ваша свідома політика, і ви розвернете проти себе весь демократичний електорат, який є, відвертої вати "путенпамаги" у вас небагато. Ну тобто в оточенні багато, а в електораті ні. Якщо збираєтесь налаштувати проти себе ті самі 73%, то готуйтесь пакувати речи на Ростов, Україна це не Казахстан, тут такої херні не буде.
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09.01.2022 09:46 Відповісти
мавпа вєніков нє вяжєт....невже не ясно?
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09.01.2022 13:07 Відповісти
Найшов до кого звертатися... Бубочка зараз відпочиває, а потім буде ще. Йому ніколи займатися таким.
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09.01.2022 09:49 Відповісти
СБУ завдяки баканову-звичайна озброєна шайка,яка виконує забаганки людини що виконує роль президента.А поліція так та давно вернулась на мусорські позиції.Країна вже декілька років прямує в часи януковщини,народ стрімко бідніє,плюс маємо злиття військових операцій на користь пуйла.Побиття казахських опозиціонерів,на жаль із цього негативного ряду,а це доказує те що влада розуміє як розвивається ситуація-в бік НОВОГО МАЙДАНУ,тому і здають нерви.
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09.01.2022 09:50 Відповісти
Та нікого вони(ФСБ) раком чи боком не ставили,йде спецоперація по знищенню України,відразу не могли перейти на бік рашки,а поступовими діями вони це роблять. Вже і на Заході це говорять прямим текстом,слідуючий крок слід очікувати,звернення Зе до карлика по допомогу,бо **бандеровці** захоплюють владу!!! Ну що тут сказати---ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ ВСІМ 73% І **аби не Порох**!!! СУКИ,думали жопою,а тепер кому вигрібати,так хоч-би вже покаялись і визнали що лохонулись,навіть Гордон з Комариком визнали,а інші УПОРОТІ,щей досі носяться з цим клоуном!!! ГАНЬБА!!!!! І не слід визнавати,що такі МРАЗІ як Лещенко,Іванов,Петров,Мураєв з командою і багато хто ще----НА ПРЯМУ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ,як Держави!!!!!!!!
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09.01.2022 10:01 Відповісти
ФСБу на своєму місці, вони виконують волю ЗЕзрадника України. Токаев зорганізував ці заворушення по команді путлера, бо Назарбаев вів політику до повного відриву від московії: вводив латиницю, усе переводив на казахську мову. зміцнював зв'язки з заходом інш. Тепер в Казахстані панують московити, арештовують прибічників Назарбаєва та розстрілюють націоналістів-казахів. Гарна відмазачка "терорист"- розстрілюють без попередження.
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09.01.2022 10:05 Відповісти
СБУшные твари,ОПЗЖсники,это первые кандидаты ,кого нужно растрелять при первом же переходе границу кацапами...
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09.01.2022 10:05 Відповісти
Я і досі,НІЯК не можу збагнутичим керувались оці 73%,коли голосували за людину,яка ЖОДНОГО дня не працювала на виробництві,жодного дня не займалась політикую,яка ввесь час сміялась над УКРАЇНОЮ і її народом---Я НЕ РОЗУМІЮ!!! Ну повелись----ВИЗНАЙТЕ,що ЛОХО!!!! так ні,в мене рідний брат і сьогодні такої ж думки,якби не Порох,питаю,що він тобі зробив,в штани насрав чи що,все одно,якби не Порох!!!! Це кошмар,ось що робить пропоганда!!!!
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09.01.2022 10:19 Відповісти
В мене от питання. Нафіга воювати проти України, якщо вона і так під владою кремля?
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09.01.2022 10:20 Відповісти
Это война против народа, а не против государства. Государство они уже сколько раз захватывали, им НАРОД мешает ("несмотря на тех козлов, что мешают нам жить" Янукович)
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09.01.2022 23:04 Відповісти
Чем ответит зе, к нему же обращение. Если как обычно замылит историю, то выводы понятны. Вот ваи и уволили главу разыедки. Главу МВС. Везде ставят специально обученных
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09.01.2022 10:20 Відповісти
Это вопрос не к ЗЕ. Это информация для тебя, дурня, чтобы ты "искренне и возмущался".
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09.01.2022 10:27 Відповісти
Тобі подобається така ситуація, коли шпана, що окопалась в силових структурах вважає себе владою, вищою за закон ?
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09.01.2022 10:51 Відповісти
"Я здесь власть" - это ж знаменитый ФСБ-шный слоган!
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09.01.2022 10:29 Відповісти
"В Україні в жовтні 2019 року я подав на політичний притулок. На жаль, мені відмовили, і зараз я перебуваю в процедурі апеляції"

08.11.19
"За політичних біженців часто видають себе злодії, педофіли, шахраї з інших держав. Україна має контролювати, кого пускає до себе, - заступниця голови Держміграції Наталія Науменко"


04.01.22 "нас звинувачують у тому, що ми нібито хочемо задушити волонтерські організації. Та не хочемо ми їх задушити! Ми хочемо, щоб заявлена мета волонтерства не спотворювалася" Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
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09.01.2022 10:37 Відповісти
Как там роман Коломойского с американской Фемидой ?
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09.01.2022 10:38 Відповісти
В Криму на сторону ворога, ще до окупендума, перейшло 90% працівників СБУ. Думаю, що це системне явище. Не чув, щоб після 2014 були зроблені висновки і 90% сбушників по всій країні переатестовано. В 1991 р. українське відділення КГБ не було розпущено, а просто перейменоване в СБУ. Мабуть, трудові традиції і дружба із колегами із раші залишилися і передаються новим поколінням.
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09.01.2022 11:01 Відповісти
тут ещё и семейные традиции
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09.01.2022 11:09 Відповісти
После этого , я уже не уверен , что ВСУ получит приказ стрелеть по русне, в случае дальнейшего, вторжения кремлёвских войск , с мышебратьями из минска
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09.01.2022 11:17 Відповісти
Пора понять что СБУ не существует. Есть филиал ФСБ в Украине. ФСБУ больше подходит для названия. Нормальные люди там уже не работают.
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09.01.2022 11:26 Відповісти
Этих колаборантов и скрытых врагов надо всех брать на карандаш,что бы потом,в час Х,безжалостно их уничтожить,так же как и с списком миротворца,ни один такой егор и иже с ними ,что бы не смог убежать...
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09.01.2022 11:32 Відповісти
СБУ такая же часть х**лового кгб , как и бацьковое кгб... Это просто ещё один факт того, что зеля давно уже сдал УКраину путину..просто стесняется об этом сказать вслух..Но все его действия и действия его служб однозначно говорят об этом... ПОтому ему и война не война и недопоставки в армию его не волнуют... и сбу действует в рамках ОДКБ против казахских патриотов...что до косова - он здесь не власть а мразь.... как и его говнокомандующий...
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09.01.2022 11:37 Відповісти
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09.01.2022 11:50 Відповісти
Це давно вже не СБУ, а СБР. Як і вся ця чмошна жидівська влада
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09.01.2022 12:02 Відповісти
Тільки не треба сюди "жидів" тулити, це саме українська влада, бо якщо в Україні 73% "жидів" серед виборців, то час її перейменовувати.
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09.01.2022 14:54 Відповісти
Що тут не ясно.... Прибічники ху#ла заполонили всі гілки влади і кабінети контори ... Саме за це загинула Небесна Сотня? Саме за це гинули у 2014 році добровольці на передовій, щоб зараз 73% ідіотів поставили на державні посади Орків Мордора?
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09.01.2022 12:02 Відповісти
зелупа открыто работает на кремль! «спасибо» дебилам за это!

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09.01.2022 12:08 Відповісти
придурок доживает последние денечки, - пусть потешиться. В гости к Богу не бывает опозданий.
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09.01.2022 22:21 Відповісти
Chelovek, Kazah redka doju soveti, no jedj v Latviju, mi prinimajem teh kto protiv rashki, prijezjdjai, budesh v bezopasnosti.
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09.01.2022 12:56 Відповісти
Опять же ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !
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09.01.2022 14:06 Відповісти
Це можна розглядати як офіційну позицію зеленої української влади на події в Казахстані.
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09.01.2022 14:50 Відповісти
100%
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09.01.2022 15:47 Відповісти
Суки не СБУ, а філіал ФСБ.
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09.01.2022 15:45 Відповісти
Виходить що бубочкині СБУшники працюють на аутсортингу у ФСБ та казахського КГБ.
Це вже повний пи@дец.
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09.01.2022 15:49 Відповісти
Вони такі свавільні бо їх захищає діючий Договір про співробітництво та обмін інформацією між СБУ та ФСБ. Тому, що би вони не зробили, яку б інформацію ворогові не здали чи кого б не віддали в руки ФСБ - все це буде законно і навіть справедливий суд їх за це не засудить. Отака правда про нашу владу, як теперішню так і попередню владу Порошенка.
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09.01.2022 16:01 Відповісти
и отняли кадушку с кумысом и тюбитейка шляпа
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09.01.2022 16:39 Відповісти
Укриїнські кгбісти активувались .за свої шкури сцуть
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09.01.2022 17:22 Відповісти
ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ - з приходом Зе клоуна на президента Україна стала підпорядковуватись Кремлю у зовнішній політиці
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09.01.2022 17:26 Відповісти
а что ему набили? за яцо щипнули? синяков не видно
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09.01.2022 17:28 Відповісти
он і по тобі не видно, що тебе трахнули
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09.01.2022 17:45 Відповісти
нічого дивного. Як і при янеку зараз СБУ і керується, і наповнюється з ФСБ
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09.01.2022 17:44 Відповісти
Кардинал Simon


@prelatSimon

·
https://twitter.com/prelatSimon/status/1480125706805858310 5 ч



нічо нового, а що до держтаємниці то все впорядку і якщо Баканов щось бовкне на сповіді мосоквському попові то не зрада ...

Ukrmilitary Pages


@ukrmilitary



СБУ «доїло» оборонні компанії через благодійний фонд Посадовці Департаменту охорони держтаємниці і ліцензування https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #СБУ організували систематичне вимагання та одержання «данини» від українських компаній за нестворення перешкод у режимно-секретній діяльності
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09.01.2022 17:47 Відповісти
Беда конечно, но для человека с 4 выбитыми дверью зубами он хорошо выглядит.
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09.01.2022 17:49 Відповісти
Идиот Баканов и «казахский вопрос»
9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81.html#respond Комментарии: 0



Господин Баканов один стоит всего «95-квартала». Потому что он всю СБУ превратил в сборище смешных умалишенных. Ситуация просто идиотская.


Об этом https://ord-ua.com/2022/01/08/zvernennja-kazahskogo-opozicionera-zamanbeka-tleuliieva-do-ukrainciv/ говорится в сегодняшней публикации «ОРД».

Несколько дней конторские следили за штаб-квартирой ДВК, причем следили так, что это было весьма заметно. Затем тупо подстерегли объект в доме, начали бить, дали убежать с 4 го этаже до первого, с криками. На первом тупо выбили дверью зубы, а дальше … вообще полная *****.

Засветили конторские ксивы, но так и не сказали, чего хотели. Дали возможность объекту два раза вызвать ментов и в конце концов тупо уехали. Что это было??? Запугивание? Как-то слабо. И шума много получилось. Идиотизм полнейший. Причем, мы не исключаем, что ДВК и ******* - агентура РФ(страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

И само присутсвие их в Киеве - это провокация против Украины. Но блин, к чему были эти действия? Неужели нельзя было тихо депортировать? Не в Казахстан, естественно. В Молдову в конце концов вывезти, как Чауса)). Но нет. Баканов легких путей не ищет. В очередной раз засветил СБУ в какой-то идиотской ситуации, которую, естественно, будут использовать против Зеленского. С такими блин друзьями-одноклассниками и врагов не нужно. Ну и о ситуации.

Заманбек Тлеулиев: Здравствуйте уважаемые друзья! Я Заманбек Тлеулиев, координатор Штаба оппозиционого движения «Демократический Выбор Казахстана». Хочу поблагодарить украинцев и международных правозащитников, журналистов за помощь.

Благодаря вашей огласке СБУ вынуждено было оправдываться за нападение на меня вечером 6 января и за содействие режиму Назарбаева в политическом оппозиции.

Пресс-служба сделала заявление, и в своем видео обращении я хочу остановиться на 2-х опровержениях:

- Первое, что сотрудники действовали «вежливо, корректно» и «в рамках закона». Избивать и угрожать депортацией за оппозиционную деятельность в Казахстане это точно не соответствует законам и международным обязательствам Украины.

- Второе, СБУ утверждает, что «определенные лица (Казахстана) имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу». То есть СБУ по факту утверждает, что я и Елдос находимся нелегально в Украине.

Опровержение о вежливости и корректности, видно прямо на моем лице. Меня избили сотрудники СБУ при подходе домой. Я сейчас живу в Районе Bишнёвое близ Киева. Вот мой дом. Мне выбили дверью 4 зуба и серьезно повредили еще один зуб. Это случилось, 6 января 2022, в предрождественский вечер приблизительныо в 19 часов. В это же время сотрудники СБУ пришли с угрозами к моему соратнику Елдосу Насипбекову.

Что важно, еще до нападения, я замечал слежку за собой: у моего дома какие-то новые подозрительные машины и люди появились. Видел слежку, когда выходил мусор выбрасывать или в магазин. Но все же, считал, что я нахожусь в относительной безопасности в Украине. От части потому, что президент Зеленский сказал «мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов».

В момент нападения на меня сотрудниками СБУ я возвращался из магазина домой. Параллельно разговаривал с Елдосом Насипбековым по телефону.

Живу я на четвёртым этаже. Я поднялся по лестнице, там дальше чтобы попасть в квартиру есть проход (метров 5-6) где нет света, и вечером на проходе темно.. и вот здесь сорудники СБУ как раз поджидали меня… и набросились избивать.

Я старался убежать от них, хотел выйти к людям, чтобы защититься! Тогда я не знал, что это сотрудники СБУ. Они были в гражданской одежде и не представились.

Я смог добежать до первого этажа… и на бегу пытался открыть входную дверь, чтоб выбежать на улицу. Однако снаружи сильно захлопнули дверь, заблокировав меня таким образом. Этим ударом двери выбили мне 4 зуба и смогли заблокировать, чтобы я не смог убежать на улицу.

Меня избивали ударами по телу и я стал звать на помощь соседей. Когда вышли из квартир соседи избиения от сотрудников СБУ остановились. Они пытались представить меня неадекватным и агрессивным. Но я пояснил кто я и почему на меня совершили нападение. Стал требовать показать удостоверениие СБУ.

При свидетелях-соседях мне показали мельком удостоверение одного из трех СБУшников - Егора Косова, остальные сотрудники, которых я видел - молчали и были в масках. Егор Косов на протяжении всего времени кому-то звонил и отчитывался как я себя веду и что говорю.

Сотрудники мне угрожали с матами, что депортируют меня в Казахстан, как террориста при свидетелях-соседях. Все действия их они снимали на видео камеру и мои слова легко подтвердить. Кроме того, мне Егор Косов лично угрожал и сказал: «Ты будешь свои слова сопротивления говорить в Казахстане, если останешься в живых. Я тут власть и не надо меня учить как соблюдать твои права».

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html СБУ пришла к казахским активистам в Украине

При избиении и угрозах сотрудники СБУ, мне четко сказали: ко мне пришли потому, что я занимаюсь координацией мирных митингов в Казахстане и им приказали захватить меня для депортации в Казахстан! Считаю это прямой политической угрозой сотрудников СБУ и превышением полномочий!

Более того, я им говорил что они сейчас сотрудничают с такими диктаторами, как Путин и Назарбаев, содействуют им в преследовании меня! Сказал что Путин аннексировал Крым, что Путин - *****! На что он ответил:

- не выражаться нецензурными словами, что они за эти слова, меня в наручниках отвезут в отделение полиции и арестуют. На что я ответил:

- что вся Украина кричит Путин-*****! А он в ответ говорит, что он поддерживает Путина, и я сразу понял, дальше нет смысла с ними разговаривать без адвоката.

Я потребовал адвоката, вызвать наряд полиции, и сказал что только после этого буду с ними говорить и они нарушают мои права.

Так выглядело «вежливое и корректное» общение сотрудников СБУ.

Мало того, за время нападения на место события приехало 2 наряда полиции. Я требовал у Косова, чтобы вызвали полицию. На каждый из нарядов полиции Косов оказывал давление, чтобы они со мной говорили на ты, угрожали, что меня арестуют и депортируют. Первый наряд после общения с Косовым, потому что - цитата «у них нет времени заниматься такими как я». Второй наряд полиции также угрожал арестом и депортацией. Когда приехали адвокаты полиция стала сразу вежливой, а сотрудники СБУ просто испарились. Вместе с адвокатами я подал заявление о совершении преступления сотрудниками СБУ второму наряду полиции.

Второй важный аспект по моим документам, что якобы я не легально нахожусь в Украине. Я пересек границу официально. В Украине в октябре 2019 я подал на политическое убежище. К сожалению, мне отказали и сейчас я нахожусь в процедуре апелляции. Каждые несколько месяцев мне продливают довидку на проживание в Украине. Я не прячусь, веду публичную деятельность, выступаю прямо против оккупации Россией и Украины, и Казахстана.

Поэтому обращаюсь лично к президенту Зеленскому за помощью и просьбой выяснить, почему сотрудники СБУ действовали фактически в интересах режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции.

Опасаюсь, что эти лица будут злоупотреблять своим служебным положением в СБУ, чтобы оказать давление на миграционную службу, чтобы лишить меня и моего соратника Елдоса права для нахождения в Украине. Поэтому мне как никогда нужна будет еще помощь правозащитников, журналистов.

Прошу также взять это дело под контроль омбудсмена, депутатов украинского парламента. Казахстанцы сейчас борются за нашу и вашу свободу с оккупантами Путина.»
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09.01.2022 17:49 Відповісти
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09.01.2022 18:15 Відповісти
Какие честные организаторы! А ты не врёшь? Видимо, у организаторов терактов был свой пресс-центр и спикер!))))
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09.01.2022 23:15 Відповісти
Панду геть!
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09.01.2022 20:30 Відповісти
Чомусь сайт Цензора на компі не відкривається. Тільки в смартфоні. Хтось там банить?
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09.01.2022 21:21 Відповісти
Дивний казахський фюрер. Керує з закордону.
Тобто "опозиціонер" сидить за тисячі км в теплі, зручно примостивши сраку до крісла, а прості люди бігають, воюють на морозі. Де таке було?
Точно в білораші. точно така "диванна жанна дАрк". З закордону призивала не сдаватись. Розуміла ж ****, що люди по тюрмам сідатимуть, але то таке. Краще ж освоювати гранти, отримати притулок, бабло та піар чим ризикувати цінною опозиційною шкуркою. Чим далі від країни тим сильніший опозиціонер та його шкурка. А люди прості, що ? шкура проста.
Може не потрібно з щурів робити героїв?
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10.01.2022 07:00 Відповісти
Калбит давай домой вали все равно разговариваешь на кацапском языке ,вонючка калбитская.
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10.01.2022 07:50 Відповісти
ще один у трісіках
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10.01.2022 08:42 Відповісти
Достаточно серьезное обвинение в отношении СБУ. Я так думаю, что внутренняя безопасность сразу сделает проверку и найдет виновников.
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10.01.2022 13:47 Відповісти
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