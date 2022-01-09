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партія (363) Притула Сергій (88)

Цього року планую зареєструвати власну партію, - Притула

Цього року планую зареєструвати власну партію, - Притула

Колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула планує 2022 року зареєструвати очолювану ним нову політичну партію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Притула заявив в інтерв’ю Радіо Свобода

"Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно".

При цьому, за словами Притули, назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, наприклад, "При Притулі".

"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – пообіцяв він.

Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Притула створює свою партію. ВIДЕО

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Топ коментарі
+50
Я в тобі не сумніваюсь клоуне
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09.01.2022 21:12
+45
а на курорте ли зеЛох офшорный - снова свалил в Оман/Катар.. деньги по офшорам прятать.

Зеленський 9-й день відпочиває на курорті, ігноруючи окупацію Казахстану та російську загрозу.

Зеленский говорил, что президент не может отдыхать во время войны. А пародия на президента очень даже может отдыхать. Доказано Зеленским.

За 2,5 роки своєї каденції Зеленський УЖЕ провів на відпочинку 214 днів!
Це під час війни, незграбної політики його офісу та його партії в Раді та постійних зашкварах та зрадах.
Більш гидкого чиновника не знайдеш.

"Цe блuзькo до божeвiлля переслідувати Порошенка колu росiйськi вiйськa скупчуються нa кордонi" - Аслунд

Дід Микола:
Якщо ви радієте, що в порушення Закону (усвідомлюючи, що це порушення Закону, бо тільки цим можна пояснити "відпустки" Генпрокурора навіть на 1 день, щоб не підписувати) підписуються підозри і арештовується майно Порошенка, то ви радієте беззаконню.
Ви "сієте" те, що"пожнете".

КРИМський УКР:
На флагман ВМС України «Гетьман Сагайдачний», на гвинтівки, на бронежилети грошей немає, а на дорогі вафельні рушники - є. При цьому верховний головнокомандувач бухає на курорті олігарха в Буковелі і вимагає посадити за держзраду того, хто відновив армію і зупинив орду.

Ваccерман Железный:
А знаете, почему простой нарид уже знает перечень имущества Поршенко, но не знает перечень имущества зелемского?
Потому что Порошенко, как лошара, честно заполнял свои декларации.
А зелимский, как простой народ, клал на них хер.

Maria Varfolomeiva:
Як зрозуміти простому глядачу рос.пропаганди чому коли народ повстав проти влади у Києві, Мінську і Алмати - то фашисто-тероризм. А от коли простий шахтар з Донецька викопує з шахти новітнє російське озброєння - то це волевиявлення народу (народу Донбасу в данному випадку).

Vladymyr Zhemchugov:
Сейчас в ТСН на 1+1 сказали, что «Казахстан восстанавливается после разбоев и грабежей, все успокаивается».
Мнение народа это «бандитизм и грабежи», украинцы вы понимаете куда вас ведёт Зеленский?

FuckOff:
Ми в 1709 році зрадили Мазепу. Сто років тому зрадили Скоропадьского. 70 років тому - Бендеру, 25 тому - Чорновіла. А ще Ющенка і Порошенка...
А потім ми робимо здивоване обличчя і питаємо у нормальних країн: "Та за що ж українцям так все пороблено?

КиївМіськБудда:
Зеленський забрав гроші в армії, направивши їх на будівництво доріг, щоб рашинські окупанти могли швидше дістатися Києва.
Буба не з тієї сторони воює, лише тупі зебіли цього не бачать.

Voice of Ukraine:
Цікаво а ОЗГ у складі Коломойського, Портнова, Зеленського, Єрмака, Демченко та Татарова - вже підготували лист із запрошенням російських військ в Україну для "захисту від НАТО"?

Олександр Бригинець:
Провокація, повстання без лідера, поразка і контроль RU(
Так хотіли в нас в 2013, так зробили в Білорусі і Казахстані, так хочуть в Україні тепер(
Вагнергейт, справи Ріфа та генералів, переслідування Порошенка і енергетична криза, зашквари слуг і зашквари цін та податків - це все воно(

За багаточисельними зверненнями і проханнями, виключно задля допомоги правоохоронним органам та судовій гілці влади України на шляху до одужання, Центр «Миротворець» починає вносити в свою базу слідчих, прокурорів і суддів.
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09.01.2022 21:11
+41
Ти ж довбень, а Притула хай займається своїм ділом, він не політик як і зеленський.
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09.01.2022 21:15
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Тобто поторгував пикою в Голосі - за гроші коломоя відтягнувши голоси в ЄС, тепер на гроші коломоя влазить в нову партію чергового коміка в політиці... Що, в партії співака ротом, кондового нарка, славка вакарчука замало платять?
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09.01.2022 23:03 Відповісти
"Нова" партія. Старі політики. Як нами маніпулюють!!! Цікаво який олігарх його фінансуватиме? Чи може Закордон? Не варто голосувати за цих троянських коней.
А тому голосуватиму за ВО"Свободу"!
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09.01.2022 23:09 Відповісти
Который пригласил по сути кремль в 2014м после того как овощ убежал. А потом исчез сразу после ввода войск РФ в Крым. Браво.
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09.01.2022 23:13 Відповісти
твоя свобода, така ж сама, як і притулина срака.
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10.01.2022 09:01 Відповісти
Во боты повылазили.
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09.01.2022 23:11 Відповісти
Притула нашо воно тобi нада? хочeш обнулиться? чужий досвiд нe йдьоть?
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09.01.2022 23:18 Відповісти
Ага.Не забудь Сравка прихопити.Заразом і Стєрнєнка з Коцюбайлом,щоб двічі не вставати.
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09.01.2022 23:20 Відповісти
на процедури не забувай ходити.болячки запустиш!
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10.01.2022 04:48 Відповісти
А может харэ уже прикалываться ?
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09.01.2022 23:22 Відповісти
Сергію, успіхів!
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09.01.2022 23:24 Відповісти
Краще розуму побажай, щоб не лізло куди не потрібно!
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10.01.2022 07:43 Відповісти
Вже й антипритулівська агітація з'явилась.
https://www.youtube.com/watch?v=LZP2F6MUnr4 Не Притулятися
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09.01.2022 23:27 Відповісти
Ще одне нещастя вже з іншою "трупою клоунів" до влади лізе... знову "новоє ліЦо"...
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09.01.2022 23:32 Відповісти
був такий славком звали
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09.01.2022 23:37 Відповісти
Притула сприймає себе надто серйозно. Не вийде політика, втратиться і комік.Люди вчитись не хочуть.
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09.01.2022 23:41 Відповісти
Клоуни атакують Україну. Створюємо петицію щоб терміново позакривали всі циркові училища.
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09.01.2022 23:47 Відповісти
Клоун та ще й ловелас

https://i2.piccy.info/i9/6a0cc0ed05c2dbf3f9c6b6de457db68e/1641756155/10206/1452882/zagruzheno_1_.jpg
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09.01.2022 23:53 Відповісти
Но те кто его проталкивают имет шанс. За него могут проголосовать, например, всякие шлюшки, которых впрочем немало.
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10.01.2022 00:44 Відповісти
Он, конечно, может пройти только в депутаты за счет поддержки шлюшок. Чтобы стать президентом голосов шлюшек очень не хватит.
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10.01.2022 00:47 Відповісти
Фамилия Притула означает мужчину, который тем или иным образом "притуляється" (прижимается) к женщине. Эта фотография и показывает справедливость фамилии этого человека.
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10.01.2022 01:14 Відповісти
"Притула" - це приймак. Той, хто не має хати і живе з родиною жінки.
Отже, треба шукати родину тієї Лоліти, яка утримуватиме партію Приймака.
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10.01.2022 03:52 Відповісти
А там і нічого шукати, його "захомутав" шурин із колишніх ригів.
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10.01.2022 07:07 Відповісти
только хотел написать про его свояка...хомутынника мультимиллионера от партии регионов.... у которого свои самолёты и всё что угодно ...один сепар а другой патриот, и оба успешные....как они интересно уживаются в своём мировидении страны... а может хомутынник ему по родственному и финансирует все притулины проэкты, потому он и успешный очень...
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10.01.2022 08:00 Відповісти
Повтор "номера", олігарх стане за спиною шоумена, втім народ може знову повестися.
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10.01.2022 08:29 Відповісти
А піти робити на землі не бажаєш? Багато розвелось трутнів в Україні.
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10.01.2022 00:24 Відповісти
И зачем он на земле? Копать лопатой и вас рукожопов хватает) Был бы он агрономом, другое дело) Хватит нам клоуна президентом)))
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10.01.2022 04:23 Відповісти
шо все клоуны и бездари в политику рвутся.. это настолько выросло критическое мышление у народа?
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10.01.2022 01:11 Відповісти
Сподіваюсь, Льоля Фреймут та Полякова не будуть створювати свої партії, бо вже нудить від цього цирку.
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10.01.2022 01:42 Відповісти
а я думаю что супер бы президентом стал ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ!!!! БУГАГАГА вот это ещё лезет в политику вундэркинд прахфесор всех медицинских специальностей и профилей... ну всё знает как и что и отчего лечится . такой забавный раскрученый педиатришка...и тоже скоро партия и дипутатсво....вот заколыхает с трибуны всю раду про болячки... он так тарахтит . что за ним слова не скажешь...
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10.01.2022 08:04 Відповісти
Комаровському нізя в президенти. На кого він залишить своїх яжматєрєй-тепешок?
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10.01.2022 15:01 Відповісти
Лёля та, что от рождения Конык?
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10.01.2022 08:46 Відповісти
КеК
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10.01.2022 02:31 Відповісти
А он не пробовал каким нибудь городом поруководить?) Может кто рискнет?)
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10.01.2022 04:25 Відповісти
Краще не треба. Одна вже керувала Рава-Рускою, городяни згадують "незлим, тихим" словом.
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10.01.2022 07:10 Відповісти
Наша пісня добра й нова
Починаймо її знову.
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10.01.2022 05:01 Відповісти
пердула на деньги рыга хомутынныка идет в политику. так мы и поверили в честность этого клоуна
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10.01.2022 05:47 Відповісти
Страна двух комиков не вытянет.
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10.01.2022 07:20 Відповісти
Когда то Виктор Андриенко придумал Шоу Долбоносиков
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10.01.2022 07:25 Відповісти
помню ржал от этого шоу . такие смешные были ...несли такое..... нужно в инете найти вспомнить как это было ...
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10.01.2022 07:54 Відповісти
Хороший парень - но после правления комика, ещё одного комика страна не выдержит. 24 часа в сутки Квартала плюс ,,Сваты,, плюс ещё - это геноцид, стремление превратить всех в клинических дебилов. Что Притула ? Ну будут ,, Кто сверху,, и Х фактор. Он говорит с трудом. Прикольная будет партия- притуловцев. И очень понтовитый характер ( на пустом месте)
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10.01.2022 07:30 Відповісти
СЕРоЖА! хороший ты талантливый шоу мэн, всё вижу...ты везде на телевидении, и на всех шоу и рекламах, ЗА ТОБОЙ ПРЯМО НИКТО НЕУСПЕЕТ ПОПАСТЬ КУДА ВЕДУЩИМ... бабло ясно течёт рекой в карманы....занимаешся волонтёрством,патриот, помогаешь армии..это супер, браво! но не лезь ещё ты в политику....какая тебе партия? кото ты там будешь набирать в неё...со своей шоуклоун команды дизельшоу? ещё один комедиант с командой....(( уже все увидели как ты с голосом партией протусовался. поругался и свалил...сиди ото и занимайся своим любимым делом шоу, и скирдуй бабло сотнями тысяч долларов..как то так.
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10.01.2022 07:48 Відповісти
ПриТула що розумніший за інших?? Досить з нас всіх ваших квартирно-кишенькових партій!! Хочеш працювати для українського народу приєднуйся до проУкраїнскої опозиції! Чи хочеш в дурня зіграти?? Зіграєш то в дурнях і залишишся!!
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10.01.2022 08:39 Відповісти
Партія "Тернопільській галубий"?
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10.01.2022 09:01 Відповісти
Друзі, може досить вже шоуменів...Ви дорогенькі вже дістали всіх...
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10.01.2022 09:28 Відповісти
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