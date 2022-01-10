Епідзонування України: показники в двох областях погіршилися до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 10 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 151. Найвищий рівень захворюваності у Києві (362), Черкаській області (199) та Сумській області (188).
Разом з тим, в Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності нижче епідпорога - 61 та 64 на 100 тис. населення відповідно.
За даними за 9 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 26 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій".
Будь ласка, зачекайте...
Процитируем часть для ковидобесов:
Президент видає Указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ набуває чинності. Головний санітарний лікар подає в Міністерство охорони здоров`я України подання щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Міністерство охорони здоров`я України порушує перед Кабінетом Міністрів України питання про встановлення карантину. Кабінет Міністрів України встановлює карантин. Карантин набуває чинності.
При цьому, всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії, четверта відбутись не може.
Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введено.
Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті Міністрів не було підстав встановлювати карантин.
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
кому-то не выгодно и получили указание кошмарить людей дальше!?