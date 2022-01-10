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Епідзонування України: показники в двох областях погіршилися до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: показники в двох областях погіршилися до

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 10 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 151. Найвищий рівень захворюваності у Києві (362), Черкаській області (199) та Сумській області (188).

Разом з тим, в Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності нижче епідпорога - 61 та 64 на 100 тис. населення відповідно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали

За даними за 9 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 26 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій".

Епідзонування України: показники в двох областях погіршилися до помаранчевого рівня епіднебезпеки, - МОЗ 01

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Недавно суд Одесской области вынес положительное решение по иску учителя, уволенного с работы за отсутствие вакцинации. Суд вынес положительное решение по этому иску. И в решении постановил, что вакцинация - это клинические испытания на людях, а клинические испытания на гражданах лекарственных средств без согласия людей и тем более с применением любых способов принуждения запрещены в Украине, карантин в стране незаконный, законы МОЗ незаконные. Это решение СМИ нагло скрывают, чтобы люди о нем не знали. Номер дела № 501/4438/21
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10.01.2022 09:36 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193 Сцылко на решение для желающих
Процитируем часть для ковидобесов:

Президент видає Указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ набуває чинності. Головний санітарний лікар подає в Міністерство охорони здоров`я України подання щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Міністерство охорони здоров`я України порушує перед Кабінетом Міністрів України питання про встановлення карантину. Кабінет Міністрів України встановлює карантин. Карантин набуває чинності.
При цьому, всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії, четверта відбутись не може.
Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введено.
Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті Міністрів не було підстав встановлювати карантин.
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
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10.01.2022 10:14 Відповісти
а почему не выводят в зеленую Днепропетровскую и Херсонскую?
кому-то не выгодно и получили указание кошмарить людей дальше!?
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10.01.2022 10:19 Відповісти
, Ви не здогадуєтесь? Мані,мані-мані,мані...
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10.01.2022 10:54 Відповісти
плюс тотальный контроль и манипулирование/управление людьми
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10.01.2022 12:33 Відповісти
 
 