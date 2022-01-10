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"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - міністр оборони Швеції Хультквіст

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що політика Росії становить загрозу системі безпеки Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє в понеділок агентство Bloomberg.

"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - наводить агентство слова міністра.

Він зазначив, що вимоги РФ у сфері безпеки прийняти не можна, і в цій ситуації не можна поступатися власним суверенітетом при ухваленні рішень у сфері національної безпеки.

МЗС Росії 17 грудня опублікувало російський проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Він складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконання вимог Росії знищить безпекову стратегію Швеції, - головний військовий командувач

Як повідомлялося, переговори Росія-США відбудуться 10 січня у Женеві, Росія-НАТО - 12 січня та Росія-ОБСЄ - 13 січня у Брюсселі.
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Топ коментарі
+3
Да ,поэтому бензоколонка подлежит демонтажу .
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10.01.2022 11:20
+3
Весь газ, що проходить територією України є українським.
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10.01.2022 11:28
+2
Когда уже Европа долбаная раздуплится, что следующие- они. Их ВОВ ничему не научила,
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10.01.2022 11:23
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Да ,поэтому бензоколонка подлежит демонтажу .
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10.01.2022 11:20 Відповісти
Когда уже Европа долбаная раздуплится, что следующие- они. Их ВОВ ничему не научила,
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10.01.2022 11:23 Відповісти
Скажите НЕЕТЬ РОССИЙСКОМУ ГАЗУ !!
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10.01.2022 11:24 Відповісти
Весь газ, що проходить територією України є українським.
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10.01.2022 11:28 Відповісти
Это я швейцарцам подсказываю 😀😀
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10.01.2022 11:36 Відповісти
Плуги начали что-то смутно подозревать - вах!
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10.01.2022 11:25 Відповісти
Розумні Шведи!
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10.01.2022 11:36 Відповісти
совок - угроза миру, а параша, как его кривоприемница, только продолжает эту людоедскую традицию.
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10.01.2022 11:37 Відповісти
Швеция , не входящая формально в блок НАТО , вполне может оперативно начать поставки своих вооружений в Украину . И у них есть то , что крайне необходимо ВСУ , причем собственного производства и отличного качества .
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10.01.2022 11:37 Відповісти
#Волга впадает в Каспийское море.
#А невесты в вашем городе есть?
#Расея угрожает Европе
#Ткни кобылу в нос - она вильнет хвостом
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10.01.2022 11:38 Відповісти
Ну загрожує, ну і дальше що, євросцикуни!?
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10.01.2022 11:50 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-47751745 Интервенция 1849 года не принесла России ни территориальных приобретений, ни иных выгод, зато настроила против нее все тогдашнее мировое сообщество. Николай I не догадался назвать свои действия братской интернациональной помощью. Кампания официально именовалась "усмирением Венгрии". Именно тогда Россия получила прозвище "жандарм Европы". Причем, по некоторым данным, определение пустил в оборот сам Николай - он этим гордился.
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10.01.2022 11:52 Відповісти
 
 