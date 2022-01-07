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Виконання вимог Росії знищить безпекову стратегію Швеції, - головний військовий командувач

Виконання вимог Росії знищить безпекову стратегію Швеції, - головний військовий командувач

Згода НАТО на виконання вимог РФ, в тому числі по обмеженню своєї діяльності у Європі, повністю підірве безпекову стратегію Швеції.

Про це заявив головний військовий командувач Швеції Мікаель Байден, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Пропозиції щодо нового порядку безпеки зруйнують основи нашої структури політики безпеки", - сказав він.

"Ми прагнемо стати сильнішою оборонною силою в усіх категоріях та розвивати спільну оборону. Але це залежить від розвиненого міжнародного співробітництва",- додає генерал.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Стокгольм рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

"Ми зі шведського боку категорично відкидаємо всі переговори щодо суті європейського безпекового порядку. У нас має бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір щодо безпекової політики", - сказала Лінде.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Топ коментарі
+12
_С 2008 Запад сидел себе на жопе, будучи уверен что его не касается нападение рашистов на Грузию. В 2010 рашисты, окрылённые отсутствием адекватной реакции Запада, нападают на Польшу (= на ЕС и НАТО!), и убивают высшее политическое и военное командование, включая президента! Запад сделал вид, что ничего этого не произошло. Ну что ж... В 2014 рашисты нападают на Украину - Запад бездействует и отделывается символическими санкциями вкупе с формальной болтовнёй. 2021 - рашисты выдвигают США и НАТО ультиматум де-факто о самороспуске -и тут те, кто были уверены будто всё перечисленное их не касается, вдруг ощутили что этот колокол звонит и по ним...
_Да уж, в доме пожар, но до некоторых отчего-то это доходит только тогда, когда горит уже прямо под ногами! ******* безответственные и близорукие олигофрены!
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07.01.2022 14:36
+5
Хіба не видно, що роіська агресор ?
Вже і фіни про НАТО думають.
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07.01.2022 14:25
+5
Украине нужно строить оборону пока не в НАТО по военной стандарту Швейцарии - это вооружить всех граждан Украины! И вообще нужно копировать многое у Швейцарии - это и прямую демократию Украине необходимо тоже под копирку принять, как в Швейцарии. Чтобы сделать власть народа. Чтобы перейти в другую политическую систему из олигархической системы в прямую демократию. То бишь от власти меньшинства к власти большинства. Только олигархи не хотят отдавать народу власть и хотят жадно обогащаться. Нужно это выбивать и забрать народу власть! Потому что они довели большинство уже до полной нищеты, а должно быть так, чтобы большинство распределяло ресурсы среди большинства и подымались социальные стандарты, как в Швейцарии.
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07.01.2022 14:43
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Та похер, главное США с немцами дружить, остальные страны побоку
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07.01.2022 14:19 Відповісти
ПШНХЙ, рускій
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07.01.2022 14:24 Відповісти
Это сарказм, а у тебя плохо с головой
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07.01.2022 14:39 Відповісти
Хіба не видно, що роіська агресор ?
Вже і фіни про НАТО думають.
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07.01.2022 14:25 Відповісти
Распустили кремлевского гопника а теперь все репу чешут,что им теперь делать.
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07.01.2022 14:36 Відповісти
_С 2008 Запад сидел себе на жопе, будучи уверен что его не касается нападение рашистов на Грузию. В 2010 рашисты, окрылённые отсутствием адекватной реакции Запада, нападают на Польшу (= на ЕС и НАТО!), и убивают высшее политическое и военное командование, включая президента! Запад сделал вид, что ничего этого не произошло. Ну что ж... В 2014 рашисты нападают на Украину - Запад бездействует и отделывается символическими санкциями вкупе с формальной болтовнёй. 2021 - рашисты выдвигают США и НАТО ультиматум де-факто о самороспуске -и тут те, кто были уверены будто всё перечисленное их не касается, вдруг ощутили что этот колокол звонит и по ним...
_Да уж, в доме пожар, но до некоторых отчего-то это доходит только тогда, когда горит уже прямо под ногами! ******* безответственные и близорукие олигофрены!
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07.01.2022 14:36 Відповісти
кацап иди на хрен отсюда, здесь водки нет
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07.01.2022 20:42 Відповісти
Нет не под гипнозом, но я знаю эту историю от военных, и видел свидетельства - как достреливали выживших, и знаю что обломки до сих пор не переданы полякам. Так что прекрати врать и постить херню
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07.01.2022 21:39 Відповісти
Знаєте як кацапа розпізнаємо - він завжди бреше та вимага доказів.
Усе темку закрили
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07.01.2022 22:18 Відповісти
Хитрожопые шведы. Вступайте в НАТО и безопасность будет.
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07.01.2022 14:37 Відповісти
В покере есть такое правило, что никогда нельзя отыгрываться ибо то, что ты проиграла - это уже не твое, и надо играть исходя из того, что у тебя есть. Ибо если ты начинаешь пытаться отыгрываться, то ты попадаешь в тилт (ну то бишь нервы) и ты проигрываешь все в большинстве случаев. То бишь Украина проиграла Донбасс и Крым, и нужно исходить из того, что у Украины осталось. Украине нужно обеспечить безопасность того, что есть. Нужно вступить в НАТО территорией, которая у Украины есть. Отказаться от Донбасса и Крыма до лучших времен - это когда сложатся благоприятные обстоятельства, чтобы вернуть свое. Когда РФ начнет сыпаться или власть там сменится и т.п.
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07.01.2022 14:37 Відповісти
Если кремль захочет оккупировать нас, он поступит как с Казахстаном и никакой коллективный Запад нас не защитит и нужно успокоится и надеется только на себя - ВСУ, Добробаты и волонтеров!!!.
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07.01.2022 14:39 Відповісти
Кремль держит на крючке всех олигархов Украины и он при помощи этого троянского коня занимается дестабилизацией страны ибо олигархи контролируют экономику Украины и они понижают уровень жизни Украинцев и грабят народ и когда народ дестабилизируется, тогда РФ вторгнется, то бишь олигархи откроют ворота для войск России и впустят их в Украину.
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07.01.2022 14:47 Відповісти
я и не сомневаюсь... так уже было в Крыму, Донбассе...
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07.01.2022 14:50 Відповісти
значит скоро НАТО примет Швецию и Финляндию
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07.01.2022 14:40 Відповісти
Украине нужно строить оборону пока не в НАТО по военной стандарту Швейцарии - это вооружить всех граждан Украины! И вообще нужно копировать многое у Швейцарии - это и прямую демократию Украине необходимо тоже под копирку принять, как в Швейцарии. Чтобы сделать власть народа. Чтобы перейти в другую политическую систему из олигархической системы в прямую демократию. То бишь от власти меньшинства к власти большинства. Только олигархи не хотят отдавать народу власть и хотят жадно обогащаться. Нужно это выбивать и забрать народу власть! Потому что они довели большинство уже до полной нищеты, а должно быть так, чтобы большинство распределяло ресурсы среди большинства и подымались социальные стандарты, как в Швейцарии.
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07.01.2022 14:43 Відповісти
тогда надо кантоны ввести, и выборность на местах. Кто из ОП на это пойдет?
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07.01.2022 17:04 Відповісти
Эти твари из ОПы лучше скормят нас кусками кацапам собственноручно, чем дадут нам возможность защищаться в полную силу, у них стоит совершенно иная задача - видимость подготовки к обороне, максимальное ослабление и сдача Украины агрессору
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07.01.2022 20:50 Відповісти
Нужно начинать как начинала Швейцария.
При её создании у всех граждан было оружие, применение которого не регламентировалось законами.
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08.01.2022 09:20 Відповісти
Побольше озабоченностей, наблюдений и подчеркиваний. Мудаки....
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07.01.2022 14:46 Відповісти
Во-первых, Микаель БюдЕн, а не Байден. Во-вторых, Швеция имеет собственные возможности для ответа рашке на Балтийском ТВД, и в Кенигсберге, в частности. Нужно всегда иметь простаранство для маневра. Полностью поддерживаю НГШ.
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07.01.2022 17:03 Відповісти
Це трохи насторожує, а що дійсно0 хтось серйозно сприйняв відчайдушні пуки пукіна???
Не жартуйте!
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07.01.2022 19:22 Відповісти
 
 