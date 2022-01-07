РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9781 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 509 26
россия (93011) Швеция (969) Линде Анн (51)

Выполнение требований России уничтожит стратегию по безопасности Швеции, - главный военный командующий

Выполнение требований России уничтожит стратегию по безопасности Швеции, - главный военный командующий

Согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию по безопасности Швеции.

Об этом заявил главный военный командующий Швеции Микаэль Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности", - сказал он.

"Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества", - добавляет генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ультиматум России под угрозой оружия не может быть основой для переговоров, - президент Эстонии Карис

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - заявила Линде.

Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
_С 2008 Запад сидел себе на жопе, будучи уверен что его не касается нападение рашистов на Грузию. В 2010 рашисты, окрылённые отсутствием адекватной реакции Запада, нападают на Польшу (= на ЕС и НАТО!), и убивают высшее политическое и военное командование, включая президента! Запад сделал вид, что ничего этого не произошло. Ну что ж... В 2014 рашисты нападают на Украину - Запад бездействует и отделывается символическими санкциями вкупе с формальной болтовнёй. 2021 - рашисты выдвигают США и НАТО ультиматум де-факто о самороспуске -и тут те, кто были уверены будто всё перечисленное их не касается, вдруг ощутили что этот колокол звонит и по ним...
_Да уж, в доме пожар, но до некоторых отчего-то это доходит только тогда, когда горит уже прямо под ногами! ******* безответственные и близорукие олигофрены!
показать весь комментарий
07.01.2022 14:36
+5
Хіба не видно, що роіська агресор ?
Вже і фіни про НАТО думають.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:25
+5
Украине нужно строить оборону пока не в НАТО по военной стандарту Швейцарии - это вооружить всех граждан Украины! И вообще нужно копировать многое у Швейцарии - это и прямую демократию Украине необходимо тоже под копирку принять, как в Швейцарии. Чтобы сделать власть народа. Чтобы перейти в другую политическую систему из олигархической системы в прямую демократию. То бишь от власти меньшинства к власти большинства. Только олигархи не хотят отдавать народу власть и хотят жадно обогащаться. Нужно это выбивать и забрать народу власть! Потому что они довели большинство уже до полной нищеты, а должно быть так, чтобы большинство распределяло ресурсы среди большинства и подымались социальные стандарты, как в Швейцарии.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та похер, главное США с немцами дружить, остальные страны побоку
показать весь комментарий
07.01.2022 14:19 Ответить
ПШНХЙ, рускій
показать весь комментарий
07.01.2022 14:24 Ответить
Это сарказм, а у тебя плохо с головой
показать весь комментарий
07.01.2022 14:39 Ответить
Хіба не видно, що роіська агресор ?
Вже і фіни про НАТО думають.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:25 Ответить
Распустили кремлевского гопника а теперь все репу чешут,что им теперь делать.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:36 Ответить
_С 2008 Запад сидел себе на жопе, будучи уверен что его не касается нападение рашистов на Грузию. В 2010 рашисты, окрылённые отсутствием адекватной реакции Запада, нападают на Польшу (= на ЕС и НАТО!), и убивают высшее политическое и военное командование, включая президента! Запад сделал вид, что ничего этого не произошло. Ну что ж... В 2014 рашисты нападают на Украину - Запад бездействует и отделывается символическими санкциями вкупе с формальной болтовнёй. 2021 - рашисты выдвигают США и НАТО ультиматум де-факто о самороспуске -и тут те, кто были уверены будто всё перечисленное их не касается, вдруг ощутили что этот колокол звонит и по ним...
_Да уж, в доме пожар, но до некоторых отчего-то это доходит только тогда, когда горит уже прямо под ногами! ******* безответственные и близорукие олигофрены!
показать весь комментарий
07.01.2022 14:36 Ответить
кацап иди на хрен отсюда, здесь водки нет
показать весь комментарий
07.01.2022 20:42 Ответить
Нет не под гипнозом, но я знаю эту историю от военных, и видел свидетельства - как достреливали выживших, и знаю что обломки до сих пор не переданы полякам. Так что прекрати врать и постить херню
показать весь комментарий
07.01.2022 21:39 Ответить
Знаєте як кацапа розпізнаємо - він завжди бреше та вимага доказів.
Усе темку закрили
показать весь комментарий
07.01.2022 22:18 Ответить
Хитрожопые шведы. Вступайте в НАТО и безопасность будет.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:37 Ответить
В покере есть такое правило, что никогда нельзя отыгрываться ибо то, что ты проиграла - это уже не твое, и надо играть исходя из того, что у тебя есть. Ибо если ты начинаешь пытаться отыгрываться, то ты попадаешь в тилт (ну то бишь нервы) и ты проигрываешь все в большинстве случаев. То бишь Украина проиграла Донбасс и Крым, и нужно исходить из того, что у Украины осталось. Украине нужно обеспечить безопасность того, что есть. Нужно вступить в НАТО территорией, которая у Украины есть. Отказаться от Донбасса и Крыма до лучших времен - это когда сложатся благоприятные обстоятельства, чтобы вернуть свое. Когда РФ начнет сыпаться или власть там сменится и т.п.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:37 Ответить
Если кремль захочет оккупировать нас, он поступит как с Казахстаном и никакой коллективный Запад нас не защитит и нужно успокоится и надеется только на себя - ВСУ, Добробаты и волонтеров!!!.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:39 Ответить
Кремль держит на крючке всех олигархов Украины и он при помощи этого троянского коня занимается дестабилизацией страны ибо олигархи контролируют экономику Украины и они понижают уровень жизни Украинцев и грабят народ и когда народ дестабилизируется, тогда РФ вторгнется, то бишь олигархи откроют ворота для войск России и впустят их в Украину.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:47 Ответить
я и не сомневаюсь... так уже было в Крыму, Донбассе...
показать весь комментарий
07.01.2022 14:50 Ответить
значит скоро НАТО примет Швецию и Финляндию
показать весь комментарий
07.01.2022 14:40 Ответить
Украине нужно строить оборону пока не в НАТО по военной стандарту Швейцарии - это вооружить всех граждан Украины! И вообще нужно копировать многое у Швейцарии - это и прямую демократию Украине необходимо тоже под копирку принять, как в Швейцарии. Чтобы сделать власть народа. Чтобы перейти в другую политическую систему из олигархической системы в прямую демократию. То бишь от власти меньшинства к власти большинства. Только олигархи не хотят отдавать народу власть и хотят жадно обогащаться. Нужно это выбивать и забрать народу власть! Потому что они довели большинство уже до полной нищеты, а должно быть так, чтобы большинство распределяло ресурсы среди большинства и подымались социальные стандарты, как в Швейцарии.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:43 Ответить
тогда надо кантоны ввести, и выборность на местах. Кто из ОП на это пойдет?
показать весь комментарий
07.01.2022 17:04 Ответить
Эти твари из ОПы лучше скормят нас кусками кацапам собственноручно, чем дадут нам возможность защищаться в полную силу, у них стоит совершенно иная задача - видимость подготовки к обороне, максимальное ослабление и сдача Украины агрессору
показать весь комментарий
07.01.2022 20:50 Ответить
Нужно начинать как начинала Швейцария.
При её создании у всех граждан было оружие, применение которого не регламентировалось законами.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:20 Ответить
Побольше озабоченностей, наблюдений и подчеркиваний. Мудаки....
показать весь комментарий
07.01.2022 14:46 Ответить
Во-первых, Микаель БюдЕн, а не Байден. Во-вторых, Швеция имеет собственные возможности для ответа рашке на Балтийском ТВД, и в Кенигсберге, в частности. Нужно всегда иметь простаранство для маневра. Полностью поддерживаю НГШ.
показать весь комментарий
07.01.2022 17:03 Ответить
Це трохи насторожує, а що дійсно0 хтось серйозно сприйняв відчайдушні пуки пукіна???
Не жартуйте!
показать весь комментарий
07.01.2022 19:22 Ответить
 
 