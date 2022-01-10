В Україну йдуть справжні морози: стовпчик термометра опуститься до -18°С
У найближчі дні в Україні очікується зниження температури до -18°С.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.
"На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні!" - написала вона.
Так, за словами синоптика, 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів.
"Завтра, 11 січня, похолодання вже розпочнеться, але ще м'яко. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів", - написада Діденко.
Також вона зазначила, що вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.
Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. У більшості областей буде без опадів.
Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.
"У Києві завтра, 11 січня, також без снігу. А ось похолодання почне заходити. Спочатку потопчеться несміливо на порозі, найближчої ночі -5, завтра вдень -4 градуси. Ожеледиця! А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!
Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги", - додала синоптик.
Будь ласка, зачекайте...
а мы...
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Дякую Тобі Боже , що я не москаль . Кацапа за таке вбили б на місці .
От і січень нового року
Ступає тихо, непримітно,
Погода видалась нівроку -
То дощ, то сніг , то сонця не помітно…
Та як приглянутись пильніше -
Зустріти можна щось цікаве:
Сніжинка, пес, а там лівіше,
Ліхтар улюблений, і кава…
Яскраві зірочки на площі,
Красивий сніг на ялинах -
І ось уже слова хороші
Танцюють радісно в думках!
Давайте бачити приємне,
Дрібничкам вчитися радіти!
Життя - воно таке буремне…
Давайте мріяти і жити!
Вікторія Ч.
"Гинцбург разрешил вакцинированным от COVID-19 окунаться в прорубь
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний."
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/09/17114467.shtml
Кто от жЫжи не откинулся, тот в проруби дуба даст.
ихний православнутый обычай.