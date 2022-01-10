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погода (789) морози (83) Діденко Наталка (12)

В Україну йдуть справжні морози: стовпчик термометра опуститься до -18°С

В Україну йдуть справжні морози: стовпчик термометра опуститься до -18°С

У найближчі дні в Україні очікується зниження температури до -18°С.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні!" - написала вона.

Так, за словами синоптика, 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів.

"Завтра, 11 січня, похолодання вже розпочнеться, але ще м'яко. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів", - написада Діденко.

В Україну йдуть справжні морози: стовпчик термометра опуститься до -18°С 01

Також вона зазначила, що вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.

Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. У більшості областей буде без опадів.

Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.

"У Києві завтра, 11 січня, також без снігу. А ось похолодання почне заходити. Спочатку потопчеться несміливо на порозі, найближчої ночі -5, завтра вдень -4 градуси. Ожеледиця! А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!

Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги", - додала синоптик.

В Україну йдуть справжні морози: стовпчик термометра опуститься до -18°С 02
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Топ коментарі
+3
а свою метеокарту слабо разместить? В каждом райцентре Украины и каждом городе (их много больше ста) есть метеослужба, которая каждые 3 часа (0,3,6,9,12,15,18,21) по гринвичу фиксирует местные данные и делает прогноз. Потом высылает это в Киев. И получает за это зарплату из бюджета.
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10.01.2022 13:20
+1
Один день мы как то переживем..
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10.01.2022 13:08
+1
Вот тут вдруг пришла зима.🐸 зекоМАНДА угля, газа не закупали. Теперь будем без света.
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10.01.2022 13:22
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на день-два морози - це ще не страшно. Поки що з нашими запасами енергоносіїв - ще петляємо.
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10.01.2022 13:02 Відповісти
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10.01.2022 13:05 Відповісти
Один день мы как то переживем..
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10.01.2022 13:08 Відповісти
а свою метеокарту слабо разместить? В каждом райцентре Украины и каждом городе (их много больше ста) есть метеослужба, которая каждые 3 часа (0,3,6,9,12,15,18,21) по гринвичу фиксирует местные данные и делает прогноз. Потом высылает это в Киев. И получает за это зарплату из бюджета.
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10.01.2022 13:20 Відповісти
Уверены, что метеослужба в райцентре сама прогноз считает на суперкомпьютере ?
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10.01.2022 13:33 Відповісти
абсолютно уверен. Вам до ближайшей метео, где бы Вы не находились, максимум километров 10-15. Заедте гляньте в журнал. Местные делают прогноз местный, переают наверх. там обрабатывают и делают общий
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10.01.2022 13:37 Відповісти
Кембридж заканчивали ?
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10.01.2022 16:48 Відповісти
Понятно. Рыбка по 8 гривен была не свежа.
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10.01.2022 17:47 Відповісти
по-моему они все перепечатывают из интернета))))
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10.01.2022 13:45 Відповісти
так в том то и дело! а в условиях изменения климата кто-кто, а своя метео должна быть тем более на высоте

а мы...

как сказал Шевченко
І чужому научайтесьсвого не цурайтесь
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10.01.2022 13:51 Відповісти
Вот тут вдруг пришла зима.🐸 зекоМАНДА угля, газа не закупали. Теперь будем без света.
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10.01.2022 13:22 Відповісти
І біз снєга . ))) Водкі нєт , іді дамой.
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10.01.2022 13:49 Відповісти
Нахй пусть идут эти враждебные морозы!
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10.01.2022 13:27 Відповісти
«Зима близько же!» (с)
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10.01.2022 13:31 Відповісти
хоть детвора на санках покатается
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10.01.2022 13:37 Відповісти
Долив чікушку чистого спирту в бачок до зимового склоомивача .
Дякую Тобі Боже , що я не москаль . Кацапа за таке вбили б на місці .
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10.01.2022 13:47 Відповісти
Гаплык клоуну и его шапито приближается
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10.01.2022 13:48 Відповісти
***
От і січень нового року
Ступає тихо, непримітно,
Погода видалась нівроку -
То дощ, то сніг , то сонця не помітно…
Та як приглянутись пильніше -
Зустріти можна щось цікаве:
Сніжинка, пес, а там лівіше,
Ліхтар улюблений, і кава…
Яскраві зірочки на площі,
Красивий сніг на ялинах -
І ось уже слова хороші
Танцюють радісно в думках!
Давайте бачити приємне,
Дрібничкам вчитися радіти!
Життя - воно таке буремне…
Давайте мріяти і жити!

Вікторія Ч.
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10.01.2022 13:57 Відповісти
Главный российский уколозатор, Гинцбургер, автор ихнего Спутника (китайского шмурдяка, на который российский лейбл приклеивают) выср*лся:

"Гинцбург разрешил вакцинированным от COVID-19 окунаться в прорубь



Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний."

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/09/17114467.shtml

Кто от жЫжи не откинулся, тот в проруби дуба даст.
ихний православнутый обычай.
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10.01.2022 14:15 Відповісти
 
 