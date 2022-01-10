В Украину идут настоящие морозы: столбик термометра опустится до -18°С

В ближайшие дни в Украине ожидается понижение температуры до -18°С.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"На Меланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие!" – написала она.

Так, по словам синоптика, 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов.

"Завтра, 11 января, похолодание уже начнется, но еще мягко. Температура воздуха в течение дня вторника составит 2-6 градусов мороза, к востоку от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов", - написала Диденко.

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Также она отметила, что ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. В большинстве областей будет без осадков.

Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах.

"В Киеве завтра, 11 января, тоже без снега. А вот похолодание начнет заходить. Сначала потопчется робко на пороге, в ближайшую ночь -5, завтра днем ​​-4 градуса. Гололедица! А в течение 12-14 января в ночные часы может врезать до - 12-17 градусов!

Уже на Василия днем, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров отправятся вверх - снова начнется очередное потепление к небольшим "минусам" и оттепелям", - добавила синоптик.





