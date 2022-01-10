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В Украину идут настоящие морозы: столбик термометра опустится до -18°С

В Украину идут настоящие морозы: столбик термометра опустится до -18°С

В ближайшие дни в Украине ожидается понижение температуры до -18°С.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"На Меланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие!" – написала она.

Так, по словам синоптика, 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов.

"Завтра, 11 января, похолодание уже начнется, но еще мягко. Температура воздуха в течение дня вторника составит 2-6 градусов мороза, к востоку от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов", - написала Диденко.

В Украину идут настоящие морозы: столбик термометра опустится до -18°С 01

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Также она отметила, что ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. В большинстве областей будет без осадков.

Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах.

"В Киеве завтра, 11 января, тоже без снега. А вот похолодание начнет заходить. Сначала потопчется робко на пороге, в ближайшую ночь -5, завтра днем ​​-4 градуса. Гололедица! А в течение 12-14 января в ночные часы может врезать до - 12-17 градусов!

Уже на Василия днем, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров отправятся вверх - снова начнется очередное потепление к небольшим "минусам" и оттепелям", - добавила синоптик.

В Украину идут настоящие морозы: столбик термометра опустится до -18°С 02

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Топ комментарии
+3
а свою метеокарту слабо разместить? В каждом райцентре Украины и каждом городе (их много больше ста) есть метеослужба, которая каждые 3 часа (0,3,6,9,12,15,18,21) по гринвичу фиксирует местные данные и делает прогноз. Потом высылает это в Киев. И получает за это зарплату из бюджета.
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10.01.2022 13:20
+1
Один день мы как то переживем..
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10.01.2022 13:08
+1
Вот тут вдруг пришла зима.🐸 зекоМАНДА угля, газа не закупали. Теперь будем без света.
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10.01.2022 13:22
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Правила форума Совет форумчан
на день-два морози - це ще не страшно. Поки що з нашими запасами енергоносіїв - ще петляємо.
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10.01.2022 13:02 Ответить
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10.01.2022 13:05 Ответить
Один день мы как то переживем..
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10.01.2022 13:08 Ответить
а свою метеокарту слабо разместить? В каждом райцентре Украины и каждом городе (их много больше ста) есть метеослужба, которая каждые 3 часа (0,3,6,9,12,15,18,21) по гринвичу фиксирует местные данные и делает прогноз. Потом высылает это в Киев. И получает за это зарплату из бюджета.
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10.01.2022 13:20 Ответить
Уверены, что метеослужба в райцентре сама прогноз считает на суперкомпьютере ?
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10.01.2022 13:33 Ответить
абсолютно уверен. Вам до ближайшей метео, где бы Вы не находились, максимум километров 10-15. Заедте гляньте в журнал. Местные делают прогноз местный, переают наверх. там обрабатывают и делают общий
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10.01.2022 13:37 Ответить
Кембридж заканчивали ?
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10.01.2022 16:48 Ответить
Понятно. Рыбка по 8 гривен была не свежа.
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10.01.2022 17:47 Ответить
по-моему они все перепечатывают из интернета))))
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10.01.2022 13:45 Ответить
так в том то и дело! а в условиях изменения климата кто-кто, а своя метео должна быть тем более на высоте

а мы...

как сказал Шевченко
І чужому научайтесьсвого не цурайтесь
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10.01.2022 13:51 Ответить
Вот тут вдруг пришла зима.🐸 зекоМАНДА угля, газа не закупали. Теперь будем без света.
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10.01.2022 13:22 Ответить
І біз снєга . ))) Водкі нєт , іді дамой.
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10.01.2022 13:49 Ответить
Нахй пусть идут эти враждебные морозы!
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10.01.2022 13:27 Ответить
«Зима близько же!» (с)
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10.01.2022 13:31 Ответить
хоть детвора на санках покатается
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10.01.2022 13:37 Ответить
Долив чікушку чистого спирту в бачок до зимового склоомивача .
Дякую Тобі Боже , що я не москаль . Кацапа за таке вбили б на місці .
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10.01.2022 13:47 Ответить
Гаплык клоуну и его шапито приближается
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10.01.2022 13:48 Ответить
***
От і січень нового року
Ступає тихо, непримітно,
Погода видалась нівроку -
То дощ, то сніг , то сонця не помітно…
Та як приглянутись пильніше -
Зустріти можна щось цікаве:
Сніжинка, пес, а там лівіше,
Ліхтар улюблений, і кава…
Яскраві зірочки на площі,
Красивий сніг на ялинах -
І ось уже слова хороші
Танцюють радісно в думках!
Давайте бачити приємне,
Дрібничкам вчитися радіти!
Життя - воно таке буремне…
Давайте мріяти і жити!

Вікторія Ч.
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10.01.2022 13:57 Ответить
Главный российский уколозатор, Гинцбургер, автор ихнего Спутника (китайского шмурдяка, на который российский лейбл приклеивают) выср*лся:

"Гинцбург разрешил вакцинированным от COVID-19 окунаться в прорубь



Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний."

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/09/17114467.shtml

Кто от жЫжи не откинулся, тот в проруби дуба даст.
ихний православнутый обычай.
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10.01.2022 14:15 Ответить
 
 