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Ми допомагаємо Україні просуватися на шляху до членства в НАТО, - Столтенберг

Ми допомагаємо Україні просуватися на шляху до членства в НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації, а ухвалюватимуть рішення щодо членства союзники й Україна, і більше ніхто не має права нічого про це сказати.

Таку позицію він озвучив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться за участю віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо членства. Ми підтвердили, що підтримуємо рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті в 2008 році. Ми допомагаємо Україні просуватися на шляху до членства в НАТО за допомогою проведення реформ, досягнення стандартів НАТО. Ми чітко заявили, що ніколи не підемо на компроміс щодо права будь-якої держави в Європі обирати свій шлях. Тому фундаментально, щоб цей принцип жодним чином не було порушено, що означає, що це Україні та тридцяти союзникам по НАТО вирішувати, коли Україна готова до членства. Ніхто не має права нічого про це сказати", - сказав Столтенберг.

Генсек нагадав, що альянс продовжує надавати підтримку Україні – "політичну підтримку її територіальній цілісності та суверенітету, а також практичну допомогу".

"Це також чіткий сигнал щодо того, що Україна має право себе захищати", - додав Столтенберг.

Також читайте: Столтенберг про підготовку до перемовин НАТО та РФ: Консультуємось із Україною та іншими партнерами

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Топ коментарі
+4
Модель для этих памятников и техпроцесс их создания уже запатентованы:
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10.01.2022 13:40
+3
Устав НАТО под Украину переделывать не будут, но пытаются найти способ для принятия Украины. Поэтому эти вопли безумных "пачиму мы до сих пор не а НАТЕ" абсолютно неуместны.
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10.01.2022 13:40
+2
Ну звідки це рабство?
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10.01.2022 13:23
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Допомагайте .Хоча,потрібно було нас в полон ще при Ющенко брати...
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10.01.2022 13:18 Відповісти
Ну звідки це рабство?
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10.01.2022 13:23 Відповісти
думаю,воно в тебе від лишньої хромосоми.Питай у батьків своїх,а не тут.
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10.01.2022 13:26 Відповісти
У мене? Але в полон зібрався ти.
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10.01.2022 13:41 Відповісти
якщо не розумієш фразеологічних зворотів мови,то ,мабуть,не зрозумієш чому Польща і Прибалтійські республіки не в рабстві у мордору.
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10.01.2022 13:49 Відповісти
Якщо ти не клоун то уникай слів полон і т.д. Полоненні і зрадники вступають тільки у ерефію.
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10.01.2022 13:52 Відповісти
Світ поляризується,самі ми нічого не варті,як не варті Штати чи Польща ,люба країна без союзників,навіть мордор хоч престарілих диктаторів але в союзники збирає. Тому,наразі, колективній безпеці у Європі альтернативи немає.
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10.01.2022 13:59 Відповісти
Треба вже не допомагати, а брати, бо буде пізно, якщо вже не пізно.
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10.01.2022 13:23 Відповісти
"Просуватись на шляху до членства" - це все одно шо годинами ходити навколо голої баби готуючись до статевого акту...Це шлях імпотента,який закінчиться тим що або баба піде,або тобі вже час на роботу...
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10.01.2022 13:23 Відповісти
Устав НАТО под Украину переделывать не будут, но пытаются найти способ для принятия Украины. Поэтому эти вопли безумных "пачиму мы до сих пор не а НАТЕ" абсолютно неуместны.
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10.01.2022 13:40 Відповісти
для того щоб залізти на голу бабу треба щоб не на півшостого висіло, а стояло... для цього треба щось зробити, інакше та гола баба пошле тебе подалі і без трусів...
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10.01.2022 14:16 Відповісти
Ну как бы да , если бы не но ... Вы уже определитесь с ватным зверинцем .
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10.01.2022 13:23 Відповісти
коли такі заяви перетворилися вже на анекдот...
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10.01.2022 13:24 Відповісти
Во.. такі заяви дуже "сподобаються" козломордим, ну і зелена шмаркля до всцику "хоче" в НАТО.
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10.01.2022 13:44 Відповісти
"Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" (с)
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10.01.2022 13:34 Відповісти
И еще так лет 50-70? Обеспокоенные.....
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10.01.2022 13:37 Відповісти
}{уйло для движения Украины в НАТО сделало больше всех в мире.
Поэтому скоро в Украине будут стоять памятники }{уйлу.
Из материала якутского скульптора.
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10.01.2022 13:38 Відповісти
Модель для этих памятников и техпроцесс их создания уже запатентованы:
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10.01.2022 13:40 Відповісти
Супер !!!
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10.01.2022 13:46 Відповісти
такі заяви у день переговорів робляться не стиц-песдиц
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10.01.2022 13:41 Відповісти
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10.01.2022 14:16 Відповісти
Прыжки на месте - один из видов движения.
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10.01.2022 14:17 Відповісти
Татаромордва падлючая страшно возбудилась от гражданки Наты и сотрудничества с Украиной ,все возбужденные помечены спамом . Хоспади,какие же вы тупые и упоротые ватные длббы
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10.01.2022 14:24 Відповісти
ХАНА ВМЕСТЕ ГНАЛИ И ХЙЛА ПОГОНИМ !)
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10.01.2022 19:15 Відповісти
 
 