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НАТО (8634) членство в НАТО (1434) Столтенберг (1619) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Мы помогаем Украине продвигаться по пути к членству в НАТО, - Столтенберг

Мы помогаем Украине продвигаться по пути к членству в НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что Альянс помогает Украине в достижении критериев, необходимых для членства в организации, решать же о членстве будут союзники и Украина, и более никто не имеет права ничего об этом сказать.

Такую позицию он озвучил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания комиссии НАТО-Украина, которое пройдет при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В отношении членства. Мы подтвердили, что поддерживаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Мы помогаем Украине продвигаться на пути к членству в НАТО посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО. Мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь. Поэтому фундаментально, чтобы этот принцип никоим образом не был нарушен, что значит, что это Украине и тридцати союзникам по НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто не имеет права ничего об этом сказать", - сказал Столтенберг.

Генсек напомнил, что Альянс продолжает предоставлять поддержку Украине – "политическую поддержку ее территориальной целостности и суверенитету, а также практическую помощь".

"Это также четкий сигнал в отношении того, что Украина имеет право себя защищать", - добавил Столтенберг.

Также читайте: У России есть альтернатива - сотрудничать с НАТО, - Столтенберг

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Топ комментарии
+4
Модель для этих памятников и техпроцесс их создания уже запатентованы:
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10.01.2022 13:40
+3
Устав НАТО под Украину переделывать не будут, но пытаются найти способ для принятия Украины. Поэтому эти вопли безумных "пачиму мы до сих пор не а НАТЕ" абсолютно неуместны.
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10.01.2022 13:40
+2
Ну звідки це рабство?
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10.01.2022 13:23
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Допомагайте .Хоча,потрібно було нас в полон ще при Ющенко брати...
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10.01.2022 13:18 Ответить
Ну звідки це рабство?
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10.01.2022 13:23 Ответить
думаю,воно в тебе від лишньої хромосоми.Питай у батьків своїх,а не тут.
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10.01.2022 13:26 Ответить
У мене? Але в полон зібрався ти.
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10.01.2022 13:41 Ответить
якщо не розумієш фразеологічних зворотів мови,то ,мабуть,не зрозумієш чому Польща і Прибалтійські республіки не в рабстві у мордору.
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10.01.2022 13:49 Ответить
Якщо ти не клоун то уникай слів полон і т.д. Полоненні і зрадники вступають тільки у ерефію.
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10.01.2022 13:52 Ответить
Світ поляризується,самі ми нічого не варті,як не варті Штати чи Польща ,люба країна без союзників,навіть мордор хоч престарілих диктаторів але в союзники збирає. Тому,наразі, колективній безпеці у Європі альтернативи немає.
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10.01.2022 13:59 Ответить
Треба вже не допомагати, а брати, бо буде пізно, якщо вже не пізно.
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10.01.2022 13:23 Ответить
"Просуватись на шляху до членства" - це все одно шо годинами ходити навколо голої баби готуючись до статевого акту...Це шлях імпотента,який закінчиться тим що або баба піде,або тобі вже час на роботу...
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10.01.2022 13:23 Ответить
Устав НАТО под Украину переделывать не будут, но пытаются найти способ для принятия Украины. Поэтому эти вопли безумных "пачиму мы до сих пор не а НАТЕ" абсолютно неуместны.
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10.01.2022 13:40 Ответить
для того щоб залізти на голу бабу треба щоб не на півшостого висіло, а стояло... для цього треба щось зробити, інакше та гола баба пошле тебе подалі і без трусів...
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10.01.2022 14:16 Ответить
Ну как бы да , если бы не но ... Вы уже определитесь с ватным зверинцем .
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10.01.2022 13:23 Ответить
коли такі заяви перетворилися вже на анекдот...
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10.01.2022 13:24 Ответить
Во.. такі заяви дуже "сподобаються" козломордим, ну і зелена шмаркля до всцику "хоче" в НАТО.
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10.01.2022 13:44 Ответить
"Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" (с)
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10.01.2022 13:34 Ответить
И еще так лет 50-70? Обеспокоенные.....
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10.01.2022 13:37 Ответить
}{уйло для движения Украины в НАТО сделало больше всех в мире.
Поэтому скоро в Украине будут стоять памятники }{уйлу.
Из материала якутского скульптора.
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10.01.2022 13:38 Ответить
Модель для этих памятников и техпроцесс их создания уже запатентованы:
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10.01.2022 13:40 Ответить
Супер !!!
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10.01.2022 13:46 Ответить
такі заяви у день переговорів робляться не стиц-песдиц
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10.01.2022 13:41 Ответить
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10.01.2022 14:16 Ответить
Прыжки на месте - один из видов движения.
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10.01.2022 14:17 Ответить
Татаромордва падлючая страшно возбудилась от гражданки Наты и сотрудничества с Украиной ,все возбужденные помечены спамом . Хоспади,какие же вы тупые и упоротые ватные длббы
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10.01.2022 14:24 Ответить
ХАНА ВМЕСТЕ ГНАЛИ И ХЙЛА ПОГОНИМ !)
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10.01.2022 19:15 Ответить
 
 