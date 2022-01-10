Мы помогаем Украине продвигаться по пути к членству в НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что Альянс помогает Украине в достижении критериев, необходимых для членства в организации, решать же о членстве будут союзники и Украина, и более никто не имеет права ничего об этом сказать.

Такую позицию он озвучил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания комиссии НАТО-Украина, которое пройдет при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В отношении членства. Мы подтвердили, что поддерживаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Мы помогаем Украине продвигаться на пути к членству в НАТО посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО. Мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь. Поэтому фундаментально, чтобы этот принцип никоим образом не был нарушен, что значит, что это Украине и тридцати союзникам по НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто не имеет права ничего об этом сказать", - сказал Столтенберг.

Генсек напомнил, что Альянс продолжает предоставлять поддержку Украине – "политическую поддержку ее территориальной целостности и суверенитету, а также практическую помощь".

"Это также четкий сигнал в отношении того, что Украина имеет право себя защищать", - добавил Столтенберг.

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