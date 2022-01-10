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Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка", - "Укрзалізниця"

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою

Українці за програмою "єПідтримка" на сьогодні придбали понад 326 тис. залізничних квитків у чат-ботах "Укрзалізниці" (Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger) на сайті booking.uz.gov.ua і на партнерських ресурсах та в касах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що загалом за час дії програми пасажири вже витратили на залізничні квитки понад 131 млн грн.

"Від початку дії державної програми підтримки вакцинованих українців понад 326 тис. залізничних квитків було придбано карткою "єПідтримка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що середній чек однієї транзакції становить 403 грн.

Читайте також: За програмою "єПідтримка" українці вже придбали понад 100 тис. квитків на поїзди, - Укрзалізниця

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Добряче підтримали малий бізнес. На з\п та премію лещенку вистачить?
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10.01.2022 15:58 Відповісти
Это у той, которая с завтрашнего дня лишена лицензии на перевозку пассажиров?
Круто нахозяйнувалы.
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10.01.2022 15:58 Відповісти
Повідомлення від вічного залізничка пана СержЛеща
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10.01.2022 16:03 Відповісти
А можливість придбати квиток для автобуса прикрутити забули. Придурки.
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10.01.2022 16:37 Відповісти
 
 