Громадянин Бразилії провіз в Україну майже 1 кг кокаїну, - прокуратура

Громадянин Бразилії провіз в Україну 90 капсул з кокаїном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, громадянин Федеративної Республіки Бразилія, маючи намір заробити грошові кошти, в липні 2021року контрабандним шляхом ввіз в Україну з Бразилії у власному організмі 90 капсул, заповнених кокаїном.

Іноземець власноручно заповнив митну декларацію у міжнародному аеропорту "Бориспіль", в якій зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, переміщення яких через державний кордон України обмежено або заборонено. Однак, за результатами проведення комплексу слідчих та процесуальних дій працівниками УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури протиправні дії іноземця на території України припинено, а майже 1 кг наркотичного засобу, який виявлено за допомогою спеціального обладнання, вилучено.

Наразі чоловік перебуває в умовах слідчого ізолятора, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина до суду за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

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