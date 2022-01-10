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Бразилія (274) іноземець (381) наркотики (1430) прокуратура (3633)

Громадянин Бразилії провіз в Україну майже 1 кг кокаїну, - прокуратура

Громадянин Бразилії провіз в Україну майже 1 кг кокаїну, - прокуратура

Громадянин Бразилії провіз в Україну 90 капсул з кокаїном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, громадянин Федеративної Республіки Бразилія, маючи намір заробити грошові кошти, в липні 2021року контрабандним шляхом ввіз в Україну з Бразилії у власному організмі 90 капсул, заповнених кокаїном.

Іноземець власноручно заповнив митну декларацію у міжнародному аеропорту "Бориспіль", в якій зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, переміщення яких через державний кордон України обмежено або заборонено. Однак, за результатами проведення комплексу слідчих та процесуальних дій працівниками УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури протиправні дії іноземця на території України припинено, а майже 1 кг наркотичного засобу, який виявлено за допомогою спеціального обладнання, вилучено.

Наразі чоловік перебуває в умовах слідчого ізолятора, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина до суду за  ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

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Топ коментарі
+8
вавин кур*єр?
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10.01.2022 17:37
+6
Сорвали президенту очередной отпуск.
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10.01.2022 17:39
+3
Его курьеры по Зе!леному коридору проходят.
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10.01.2022 17:46
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вавин кур*єр?
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10.01.2022 17:37 Відповісти
Его курьеры по Зе!леному коридору проходят.
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10.01.2022 17:46 Відповісти
Так він продає його, чи ні?
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10.01.2022 17:38 Відповісти
Так продал уже. Ваньку Баканову.
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10.01.2022 17:46 Відповісти
Сорвали президенту очередной отпуск.
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10.01.2022 17:39 Відповісти
Навпаки, добавив, тепер поки незжере весь кокс з Буковелю не виїде
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10.01.2022 20:49 Відповісти
Добкин младший в печали , курьера приняли…
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10.01.2022 17:45 Відповісти
А що скаже таваріщ Гога?
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10.01.2022 17:50 Відповісти
Вочевидь не провіз. Хоча навіщо віз - в Україні щастя й так хватає.
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10.01.2022 18:03 Відповісти
Праздник, праздник, у в̶о̶ф̶ф̶к̶и̶ шмаркли будет праздник!
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10.01.2022 19:09 Відповісти
Или уже не будет?
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10.01.2022 19:09 Відповісти
Може "....майже провіз 1 кг...."?
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10.01.2022 19:48 Відповісти
Нє: таки привіз.
Але не доставив за призначенням.
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11.01.2022 01:49 Відповісти
Шо на Буковеле пришлось кататься без снежка?
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10.01.2022 19:50 Відповісти
гражданин Бразилии таки провез в июле 2021, и в желудке, а продавал аж в Черкассах, в январе аж просекли прокурорские. А у него вместо желудка футбольный мяч пришит что ли ? Почти кило полгода продавал ? а куда смотрел Гоги ?
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11.01.2022 02:01 Відповісти
это агар-агар. используют в конфетах, типа "птичье молоко".
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12.01.2022 02:02 Відповісти
 
 