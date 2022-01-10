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Казахстан (855) Токаєв (85)

У Казахстані очікують призначення нового уряду

У Казахстані очікують призначення нового уряду

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 11 січня планує виступити у парламенті з Посланням, яке має перезапустити політичний процес у країні. Очікується також призначення нового уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в інформаційному повідомленні посольства Республіки Казахстан в Україні, наданому виданню.

"11 січня очікуємо на виступ глави держави з Посланням у парламенті. Воно має зробити рестарт політичного процесу у країні. Очікується призначення нового складу уряду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили казахські дипломати, "очевидно, що Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще доведеться усвідомити". Вони запевнили, що Казахстан має намір слідувати заявленій ідеології "держави, що чує", і будувати більш чіткі механізми зворотного зв'язку влади з населенням, "щоб подібні радикальні події більше не відбувалися".

"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, поміж ними не можна ставити знак рівності. Те, що сталося у Казахстані, має абсолютно іншу природу", - заявили у посольстві.

У диппредставництві також поінформували, що після останніх подій у країні порушено 125 кримінальних справ.

Також читайте: "Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан", - Токаєв про заворушення у Казахстані

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Топ коментарі
+4
Убрали шестёрок назарбаева - назначат шестёрок путина Токаева
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10.01.2022 18:01
+4
Сам Пуйло будет назначать Захарченок и Моторыл.
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10.01.2022 18:04
+1
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
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10.01.2022 18:05
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Убрали шестёрок назарбаева - назначат шестёрок путина Токаева
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10.01.2022 18:01 Відповісти
Сам Пуйло будет назначать Захарченок и Моторыл.
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10.01.2022 18:04 Відповісти
КІЛЮ ВІЗЬМІТЬ ПРІМЕРОМ! він дісягне не бічініх вірхівак!!!
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10.01.2022 18:19 Відповісти
Він поліглот. Він казашську мову знає майже як українську.
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10.01.2022 19:05 Відповісти
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
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10.01.2022 18:05 Відповісти
Косой Жора Торчков, а вы думали это казах?
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10.01.2022 18:06 Відповісти
Это уже не имеет значения. Скот в стойле. Далее фсбешникам остается только доотлавливать по одному самых активных. С Казахстаном вопрос закрыт. Еще одна страна вливается в совок 2.0.
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10.01.2022 18:21 Відповісти
Бреше, як дихає, як і Лукашенко з Путєним.
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10.01.2022 21:47 Відповісти
я один прочитал "очкують"?
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10.01.2022 22:11 Відповісти
Правительство будет разъяснять, что обращение кацапов к казахам "чурка" и "мамбет", не несет оскорбительного содержания.
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10.01.2022 23:48 Відповісти
Казахстанские источники информации запуганы и молчат.
Официальная информация - ложь от первого до последнего слова.
Информации мало, в стране устанавливается режим военно-фашистской хунты с совково-байским уклоном и кацапской военной интервенцией - самая мерзкая что может быть комбинация..
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11.01.2022 00:27 Відповісти
Назарбаев либо давно мертв, либо при смерти, либо захвачен в самолете в аэропорту Алматы (под капельницами там лежит или "жмурит"). Идет дележ его наследства и власти. Пока у власти на русских штыках держат агента КГБ-ФСБ выпускника МГИМО! Посмотрим как карманный парламент может оказаться совсем не карманным и начнет задавать неудобные вопросы.
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11.01.2022 06:21 Відповісти
 
 