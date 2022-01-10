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Казахстан (778) Токаев (62)

В Казахстане ожидают назначения нового правительства

В Казахстане ожидают назначения нового правительства

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 11 января планирует выступить в парламенте с Посланием, перезапустить политический процесс в стране. Ожидается также назначение нового правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в информационном сообщении посольства Республики Казахстан в Украине, предоставленном изданию.

"11 января ожидаем выступление главы государства с Посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политического процесса в стране. Ожидается назначение нового состава правительства", - говорится в сообщении.

Как отметили казахские дипломаты, "очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать". Они заверили, что Казахстан намерен следовать заявленной идеологии "слышимого государства", и строить более четкие механизмы обратной связи власти с населением, "чтобы подобные радикальные события больше не происходили".

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"Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, между ними нельзя ставить знак равенства. То, что произошло в Казахстане, имеет совершенно иную природу", - заявили в посольстве.

В диппредставительстве также сообщили, что после последних событий в стране возбуждено 125 уголовных дел.
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Топ комментарии
+4
Убрали шестёрок назарбаева - назначат шестёрок путина Токаева
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10.01.2022 18:01
+4
Сам Пуйло будет назначать Захарченок и Моторыл.
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10.01.2022 18:04
+1
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
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10.01.2022 18:05
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Убрали шестёрок назарбаева - назначат шестёрок путина Токаева
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10.01.2022 18:01 Ответить
Сам Пуйло будет назначать Захарченок и Моторыл.
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10.01.2022 18:04 Ответить
КІЛЮ ВІЗЬМІТЬ ПРІМЕРОМ! він дісягне не бічініх вірхівак!!!
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10.01.2022 18:19 Ответить
Він поліглот. Він казашську мову знає майже як українську.
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10.01.2022 19:05 Ответить
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
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10.01.2022 18:05 Ответить
Косой Жора Торчков, а вы думали это казах?
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10.01.2022 18:06 Ответить
Это уже не имеет значения. Скот в стойле. Далее фсбешникам остается только доотлавливать по одному самых активных. С Казахстаном вопрос закрыт. Еще одна страна вливается в совок 2.0.
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10.01.2022 18:21 Ответить
Бреше, як дихає, як і Лукашенко з Путєним.
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10.01.2022 21:47 Ответить
я один прочитал "очкують"?
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10.01.2022 22:11 Ответить
Правительство будет разъяснять, что обращение кацапов к казахам "чурка" и "мамбет", не несет оскорбительного содержания.
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10.01.2022 23:48 Ответить
Казахстанские источники информации запуганы и молчат.
Официальная информация - ложь от первого до последнего слова.
Информации мало, в стране устанавливается режим военно-фашистской хунты с совково-байским уклоном и кацапской военной интервенцией - самая мерзкая что может быть комбинация..
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11.01.2022 00:27 Ответить
Назарбаев либо давно мертв, либо при смерти, либо захвачен в самолете в аэропорту Алматы (под капельницами там лежит или "жмурит"). Идет дележ его наследства и власти. Пока у власти на русских штыках держат агента КГБ-ФСБ выпускника МГИМО! Посмотрим как карманный парламент может оказаться совсем не карманным и начнет задавать неудобные вопросы.
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11.01.2022 06:21 Ответить
 
 