В Казахстане ожидают назначения нового правительства

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 11 января планирует выступить в парламенте с Посланием, перезапустить политический процесс в стране. Ожидается также назначение нового правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в информационном сообщении посольства Республики Казахстан в Украине, предоставленном изданию.

"11 января ожидаем выступление главы государства с Посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политического процесса в стране. Ожидается назначение нового состава правительства", - говорится в сообщении.

Как отметили казахские дипломаты, "очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать". Они заверили, что Казахстан намерен следовать заявленной идеологии "слышимого государства", и строить более четкие механизмы обратной связи власти с населением, "чтобы подобные радикальные события больше не происходили".

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"Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, между ними нельзя ставить знак равенства. То, что произошло в Казахстане, имеет совершенно иную природу", - заявили в посольстве.

В диппредставительстве также сообщили, что после последних событий в стране возбуждено 125 уголовных дел.