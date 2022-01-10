УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11325 відвідувачів онлайн
Новини
1 718 23
вибори (6593) депутат (1756) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Імперативний мандат може стати коротким повідком для депутатів, - Айвазовська

Імперативний мандат може стати коротким повідком для депутатів, - Айвазовська

Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає небезпечним застосування щодо українських депутатів імперативного мандату.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Насправді щодо місцевих депутатів ці механізми вже можуть бути запущені. І ми будемо їх відстежувати, бо лише через рік після виборів може бути реалізована ця процедура з листопада 2021 року", - зазначила Айвазовська.

"Я зараз не можу назвати статистику, але я думаю, що 2022 буде показовим, з використанням яких мотивів застосовується ця процедура. Щодо депутатів народних, я не бачу поки якихось серйозних ініціатив, але мені здається, що нам варто слідкувати за процесом змін виборчого та партійного законодавства, щоб дати відповідь, наскільки депутат буде самостійним", - зауважила експертка.

Айвазовська нагадала, що навіть коли депутат є партійним, він індивідуально представляє народ України, і він повинен мати свободи для реалізації цієї функції.

Також читайте: "Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська

"І все що може зробити партія – не брати недобросовісних людей. Якщо є перспектива накладання санкцій, то вони можуть бути в межах партійних відносин адміністративними – від накладання штрафів до заборони виступів. Але імперативний мандат в українських реаліях – це досить небезпечна річ. Бо депутат насамперед відповідальний перед виборцями, і створювати розмитий перелік підстав для позбавлення мандату – це просто короткий повідець для політика, який просто перетвориться на кнопкодава", - вважає Айвазовська.

Редакція закону "Про статус депутатів місцевих рад" від липня 2020 дозволяє припинити функції депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної або обласної ради за народною ініціативою. Таке відкликання можуть ініціювати як виборці, так і місцевий осередок партії, від якої обирався депутат, але не раніше ніж через рік після обрання.

У листопаді минулого року нова голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що норма про імперативний мандат може бути застосована до місцевих депутатів, які не виконують програму партії та не входять до фракції "Слуга Народу" у місцевих радах.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Как там "Скоты" у твоих братух в стране-помойке продаются?
показати весь коментар
10.01.2022 21:25
+6
показати весь коментар
10.01.2022 21:13
+6
Не надо было у сепаров уголек с медведчуком покупать и карманы набивать
показати весь коментар
10.01.2022 21:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.01.2022 21:13 Відповісти
Не надо было у сепаров уголек с медведчуком покупать и карманы набивать
показати весь коментар
10.01.2022 21:19 Відповісти
походу, тебе мозг зеленой мочей набило..
показати весь коментар
10.01.2022 21:22 Відповісти
а треба було реформувати судову систему, щоб не плакати потім., та не пхати скрізь своїх кумів, що продовжує робити і ЧМО Зеля

- бумеранг
показати весь коментар
10.01.2022 21:24 Відповісти
Это ты такой смелый потому что мечтаешь о том, что тебе выдадут продовольственные карточки в 2022-м.
показати весь коментар
10.01.2022 21:31 Відповісти
Как там "Скоты" у твоих братух в стране-помойке продаются?
показати весь коментар
10.01.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 21:48 Відповісти
А оце от Свати в росію,газ з росії,та й взагалі,на скільки мільярдів внас товарооборот з агресором,тут нема зради!?А Донбас-це Україна і переміщення товарів чи послуг з одного українского підприемства на інше -де злочин?!
показати весь коментар
10.01.2022 21:52 Відповісти
Так, злочин, ст. 258-5 КК України 😉
показати весь коментар
11.01.2022 07:49 Відповісти
А что не так? Идешь на выборы с партией, поддерживаешь ее идеи и программу и вдруг когда за это надо голосовать резко меняешь позицию или вносишь 20 000 правок потому что перекупили. Мандат на стол и на перевыборы, это будет правильно и справедливо
показати весь коментар
10.01.2022 21:28 Відповісти
Главное чтобы механизм смены депутатов находился в руках заднеприводного буратины.
показати весь коментар
10.01.2022 21:32 Відповісти
да там все равно будет какое то наедалово. окажется, что нужна подпись папы римского или матери Терезы. наперсточники это. максимум что они могут - проталкивать тут рашкованские законы по требованию кураторов
показати весь коментар
10.01.2022 21:35 Відповісти
Колеюаться можно только с линией партии!

Я правильно Вас понял, товарищ?
показати весь коментар
10.01.2022 21:41 Відповісти
Ну тогда депутаты просто не нужны. Нужно там пять человек, которые будут там иметь какое-то количество голосов. Например у Зеленского там 230 голосов. Он захотел и решил. И всё. Зачем нам депутаты, тогда?
показати весь коментар
10.01.2022 21:47 Відповісти
А весь час вони на якому повідку в олігархічної мафії?
показати весь коментар
10.01.2022 21:50 Відповісти
Так императивный мандат как раз и нужен олигархичной мафии. Теперь им надо покупать избирателей только сладкой ложью один раз в четыре года, а не постоянно пытаться купить депутатов. Купил раз и штампуешь выгодные тебе законы. Экономия.
показати весь коментар
10.01.2022 21:54 Відповісти
Краткий ликбез. Кто такой олигарх - это условный бизнесмен, который использует законы и указы, чтобы получить преференции. Самый большой олигарх Украины это Коломойский, который уже 15 лет покупает партии в Раду, чтобы они потом голосовали за его законопроекты. Причем любого спектра. От националистов до социалистов. Юля, Свобода, все отметились. Сейчас Слуги и Довира.

Что мешает олигарху? Депутаты, которых тяжело купить. Что делает олигарх? Рассказывает через СМИ какие плохие депутаты и как бы их надо посадить на поводок и контролировать.
показати весь коментар
10.01.2022 21:58 Відповісти
Итог в том, что депутаты начинают штамповать выгодные решения данному олигарху забесплатно. Такое происходит во всех странах СНГ, где диктатура. Там парламент это просто набор кнопок, которые работают в пользу провластных олигархических кланов. Так что императивный мандат это просто очередной шаг в сторону царства олигархического беспредела.
показати весь коментар
10.01.2022 22:01 Відповісти
Олігархічній мафії пофік на будь-які мандати, вона і так усіх має.

Лікнеп. Найбільший олігарх тут Ахметов. Разом з іншими колегами вони планово дерибанили неньку 30 років, надійно блокуючи її приєднання до цивілізованого ринку.
Хто відзначився. З провідних політиків відзначилася двома ув'язненнями тільки Юля. Замість президентства у 2010 році лише вона виявилася гідною такої оцінки олігархічного консенсусу за конфіскацію Криворіжсталі в Ахметова-Пінчука-Кучми, напад на російсько-український президентський газовий бізнес агента путіна Д.Фірташа, і тому подібне.
Наслідки. Ми останні в Європі за рівнем ВВП на душу населення, від найближчих західних сусідів провалилися уп'ятеро-шестеро нижче - https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR:LTU:EST:SVK:CZE:ROU:BGROL:MAR&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false на мароканському рівні . Ну це окрім втрати територій і чверті населення.
показати весь коментар
10.01.2022 23:46 Відповісти
Только политические партии, а не отдельные индивидуумы, могут проводить изменения в стране. Партии должны изгонять из депутатов тех, кто мешает реализовывать предвыборные лозунги, за которые и голосует народ. Иначе будет болото, что и показали 30 лет в Украине.
показати весь коментар
10.01.2022 22:28 Відповісти
А если партии не реализовывают никакие лозунги, а голосуют за что-то другое, то как депутаты должны голосовать?
показати весь коментар
10.01.2022 22:36 Відповісти
Імперативний мандат повинен бути, пройшов за партією--( а люди якісь голосували саме за неї) то ж там до кінця. або нафік з пляжу (з зрад любого рівня до хати).
показати весь коментар
11.01.2022 02:03 Відповісти
Та депутаты почти все и давно на поводке блекло-зеленого цвета, цвета всеми любимого, особенно если на фоне этого цвета портреты американского ученого Бенджамина Франклина имеются!
показати весь коментар
11.01.2022 05:19 Відповісти
 
 