Військовослужбовець-контрактник застрелився на Донеччині, - прокуратура

Спеціалізована прокуратура Об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця у Донецькій області. Попередня версія події - самогубство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

9 січня спецпрокуратура отримала інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2003 року народження, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

"Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться у повідомленні.

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За фактом загибелі військовослужбовця розпочато кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються, також, інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.