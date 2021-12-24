22-річний військовий-контрактник застрелився на Луганщині, - прокуратура
Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.
"22.12.2021 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1999 року народження, уродженця смт. Білозерка Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події невідкладно виїхав прокурор Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, представники військової служби правопорядку, експерти.
"Попередньо встановлено, що солдат, перебував на нічному чергування на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати", - зазначається у повідомлення.
За фактом загибелі військовослужбовця, Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.
Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.
Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, прокуратура просить звертатися до Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за тел. (𝟬𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но даже если и так, есть еще одна женщина, которую никем не заменить- мама, не подумал о ней.
Первую версию мне закинули - дедовщина... Но так получилось, что мы вдвоём посылки получали на одну хату и почти " жрали с одной миски"... Хороший был парень, добряк..
За мои 20 лет службы - ни разу, слава богу
У меня тетка вышла замуж пока ее парень был в армии. А когда он вернулся ,через полгода бросила того мужа, и вернулась к своему бывшему жениху,и всю жизнь прожили вместе в любви и согласии,троих детей выростили, выучили ,всем дома построили.Ошиблась ,сглупила , разве с мужчинами такого не бывает?Если бы из за каждой измены мужчины женщины стрелялись,уже бы большая часть женской половины застрелилась.Ну а если девушка не любила по настоящему, хорошо что сразу ушла, она все равно бы ушла, еще и жизнь испоганила парню.
А он взял и ... Она будет жить ,ей то что, а он червей кормить, глупо,очень глупо, думаю ему не с кем было поговорить,поддержать его.
Каждый человек это личность,разлюбила пусть уходит не привяжешь насильно, лишать себя жизни из за того что тебя разлюбили глупо, жизнь дарит множество шансов.
Для тих хто не повністю зрозумів.
Людина заступає на бойове чергування на ВОПі і стріляє собі в голову??? Саме на чергуванні???
Простіше вилізти з окопах і шмальнути в сторону кацапів щоб тебе зняли аніж раптово самому задвухсотитись з " особистих причин".
Намёк на снайперский огонь противника понятен, но, кажется, штаб в сводках не скрывает эти факты.