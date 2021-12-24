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22-річний військовий-контрактник застрелився на Луганщині, - прокуратура

22-річний військовий-контрактник застрелився на Луганщині, - прокуратура

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

"22.12.2021 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1999 року народження, уродженця смт. Білозерка Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події невідкладно виїхав прокурор Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, представники військової служби правопорядку, експерти.

"Попередньо встановлено, що солдат, перебував на нічному чергування на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати", - зазначається у повідомлення.

За фактом загибелі військовослужбовця, Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

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Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, прокуратура просить звертатися до Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за тел. (𝟬𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.

22-річний військовий-контрактник застрелився на Луганщині, - прокуратура 01

контракт (396) самогубство (627) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+6
Ну вот сразу -"ищите женщину" .Как удобно,распространенная версия,а главное как часто используемая для прикрытия чужих преступлений.
Но даже если и так, есть еще одна женщина, которую никем не заменить- мама, не подумал о ней.
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24.12.2021 10:33
+5
Если из-за бабища застрелился, то дурачок...
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24.12.2021 10:09
+5
Если к другому уходит невеста,то неизвестно кому повезло.
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24.12.2021 10:35
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Если из-за бабища застрелился, то дурачок...
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24.12.2021 10:09 Відповісти
Если он ее искренне любил, а она его кинула или ушла к другому, это очень сильный шоковый и гормональный удар. Со стороны легко назвать человека дурачком, но тут не глупость, а реально очень мощный эмоциональный удар, разум в этот момент очень сильно неконтролируемо помутнен. Если так, то искренне сочувствую ему, потому что понимаю.
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24.12.2021 10:25 Відповісти
Если к другому уходит невеста,то неизвестно кому повезло.
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24.12.2021 10:35 Відповісти
Вот потому-то в Советской Армии(70-х годов, а может и ранее) перед заступлением в караул солдатам никогда не выдавали полученных на тот момент писем. И это был правильный подход.
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24.12.2021 11:58 Відповісти
А якщо тепер так будуть подавати вбивства воїнів оскільки у декого стійке перемир'я???
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24.12.2021 10:30 Відповісти
геи все
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24.12.2021 11:58 Відповісти
На ВОПі і один?? Щось тут не так. В бліндажі покінчив би.
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24.12.2021 10:13 Відповісти
Опорный пункт роты (взвода) - участок местности, часть оборонительных позиций (района, обороны), оборудованные в инженерном отношении, наиболее насыщенные огневыми средствами и приспособленные к круговой обороне.
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24.12.2021 10:32 Відповісти
Я знаю що таке ВОП і знаю що таке чергування. Тому і виникають сумніви
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24.12.2021 10:38 Відповісти
Ще є СП. А там можливо і один був
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24.12.2021 10:55 Відповісти
Узнал что его девушку библиотекаря решили сделать военно обязанной.
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24.12.2021 10:28 Відповісти
Ну вот сразу -"ищите женщину" .Как удобно,распространенная версия,а главное как часто используемая для прикрытия чужих преступлений.
Но даже если и так, есть еще одна женщина, которую никем не заменить- мама, не подумал о ней.
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24.12.2021 10:33 Відповісти
Когда я служил, то у меня молодой получил телеграмму от матери, мол больная. Поехал в отпуск домой и повесился в сарае во дворе во время свадьбы своей "невесты".... Меня три месяца дёргали, сослуживцев, офицеров допрашивали. Домой к неиу ездила комиссия, выясняла.
Первую версию мне закинули - дедовщина... Но так получилось, что мы вдвоём посылки получали на одну хату и почти " жрали с одной миски"... Хороший был парень, добряк..
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24.12.2021 10:48 Відповісти
Стрелялись всегда. У меня в карауле, когда служил, тоже контрактник застрелился из-за проблем в семье.
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24.12.2021 10:58 Відповісти
Кроме всего сказанного есть ещё фактор дурачества, не исключено и это.. зарядил, дослал, приложил... забыл -бах ... помянули.

За мои 20 лет службы - ни разу, слава богу
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24.12.2021 11:32 Відповісти
Может от постоянного напряжения на фоне вторжения Путлера?
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24.12.2021 11:02 Відповісти
Напрасно так категорично решают вопросы мужчины.Жизнь странная штука.
У меня тетка вышла замуж пока ее парень был в армии. А когда он вернулся ,через полгода бросила того мужа, и вернулась к своему бывшему жениху,и всю жизнь прожили вместе в любви и согласии,троих детей выростили, выучили ,всем дома построили.Ошиблась ,сглупила , разве с мужчинами такого не бывает?Если бы из за каждой измены мужчины женщины стрелялись,уже бы большая часть женской половины застрелилась.Ну а если девушка не любила по настоящему, хорошо что сразу ушла, она все равно бы ушла, еще и жизнь испоганила парню.
А он взял и ... Она будет жить ,ей то что, а он червей кормить, глупо,очень глупо, думаю ему не с кем было поговорить,поддержать его.
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24.12.2021 11:09 Відповісти
Вы правы. Ни разу не слышал, что бы женщина застрелилась от того, что парень ее бросил. У них более жестокие сердца.
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24.12.2021 11:16 Відповісти
Наоборот. По статистике девушек в 2,5 раза больше совершает самоубийство из за несчастной любви, чем парней.
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24.12.2021 11:19 Відповісти
Неужели?А изменяют женщинам своим по доброте душевной? Скорее всего женщина думает еще и о детях,которых она оставит одних на земле.Чувство отвестственности за других останавливает многих женщин от шага в бездну.
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24.12.2021 11:27 Відповісти
Изменяют все одинаково, не в этом суть. Однако мужчины более переживают. Ну, а женщина всегда найдет отмазку.
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24.12.2021 11:35 Відповісти
Переживает тот кто несет ответственность за других, а тот кто думает только о себе и своих переживаниях,не чувствительнее ,а слабее.Вот данный пример,допустим застрелился из за женщины, а о метери подумал? На мать выходит у чувствительно чувств не хватило.
Каждый человек это личность,разлюбила пусть уходит не привяжешь насильно, лишать себя жизни из за того что тебя разлюбили глупо, жизнь дарит множество шансов.
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24.12.2021 11:48 Відповісти
Они не стреляются, это правда. Просто выбрасываются из окон, режут вены, ложатся под поезд, тощо
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24.12.2021 11:53 Відповісти
Женщины, в большинстве своем, не имеют доступа к оружию. А вешаются, прыгают, травятся, топятся и тд гораздо чаще и больше, чем стреляются мужики.
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24.12.2021 12:03 Відповісти
Случаев таких полно. Только молодые женщины без детей, обычно таблетками травятся или вены режут.
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24.12.2021 22:22 Відповісти
Я служил 72- 74.У нас регулярно зачитывали о подобныхЧП.Но не всегда и не все есть правда.Могут убить,могут довести неуставные отношения.Настоящих самоубийц и психов может запросто определить опытный психолог на уровне отбора.Так должны отбирать в ССО.20 % населения любой страны -открытые или латентные психи..Потому и разборки кругом на ножах и огнестреле.Вот конопля многих мирит..
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24.12.2021 12:14 Відповісти
Ще раз пишу.
Для тих хто не повністю зрозумів.
Людина заступає на бойове чергування на ВОПі і стріляє собі в голову??? Саме на чергуванні???
Простіше вилізти з окопах і шмальнути в сторону кацапів щоб тебе зняли аніж раптово самому задвухсотитись з " особистих причин".
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24.12.2021 14:21 Відповісти
Почему нет? Хлопец на войне. Узнал, что его бросила девушка. В смятении. Подавлен. Решил наложить на себя руки.

Намёк на снайперский огонь противника понятен, но, кажется, штаб в сводках не скрывает эти факты.
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11.01.2022 00:20 Відповісти
 
 