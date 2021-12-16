Депутат міськради загинув на Донеччині, стрибнувши з п’ятого поверху, - Нацполіція
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У місті Селидове Донецької області депутат міської ради загинув унаслідок падіння з п’ятого поверху.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Донецькій області.
"Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху", - йдеться у повідомленні.
Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.
Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.
Топ коментарі
+17 Прутень Табáков
показати весь коментар16.12.2021 02:21
+17 Огусто
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+8 Сергей Дорофеев c192e950
показати весь коментар16.12.2021 08:24
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Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
Наша действительность.
Что, как то неудачно прыгнул? Типо - все прыгают, а этот прыгнул как то неудачно?
страна зебилов...