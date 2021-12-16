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Депутат міськради загинув на Донеччині, стрибнувши з п’ятого поверху, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Депутат міськради загинув на Донеччині, стрибнувши з п’ятого поверху, - Нацполіція

У місті Селидове Донецької області депутат міської ради загинув унаслідок падіння з п’ятого поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Донецькій області.

"Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.

Також читайте: Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
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16.12.2021 02:21
+17
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16.12.2021 05:41
+8
Тут ключевое слово "депутат".
Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
Наша действительность.
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16.12.2021 08:24
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16.12.2021 02:21 Відповісти
Развел всех как котят
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16.12.2021 05:35 Відповісти
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16.12.2021 05:41 Відповісти
Может он как и чечетов когда то давал показания в прокуратуре на ахметку,а теперь пришлось отправиться в добровольный полет.
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16.12.2021 06:11 Відповісти
Он почуял крах Зеленского.
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16.12.2021 06:24 Відповісти
записали в клуб им. чечетова ''17 этаж''
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16.12.2021 06:25 Відповісти
Люди,агов...Схаменіться. Сталася людська трагедія.Як сюди приплітати і Чечетова,і Ахметова і президента?7Саме оце і є"ГАНЬБА"...
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16.12.2021 06:52 Відповісти
Тут ключевое слово "депутат".
Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
Наша действительность.
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16.12.2021 08:24 Відповісти
Как правило токари депутатами не становятся, хотя это не исключает. Но вероятность такого бесконечно мала.
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16.12.2021 09:56 Відповісти
Якщо жопоблочний, то НІЯКОЇ трагедії! Як та казала-!мінус одін". Чи мало наших хлопців полягло,з "подачі" тих гнид, що волали хутінввєді???!!!
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16.12.2021 08:30 Відповісти
Так работает ЧЕРНОМАГИЧЕСКОЕ воздействие! Неугодных именно так и убирают без суда и следствия! В челокека вживляют дистанционно сущность и человек сходит с ума - очень страшное явления для тех кто раньше не стыкался! И это далеко не средневековья как многие могут подумать.
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16.12.2021 06:55 Відповісти
Ага,сущность в виде гномика.
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16.12.2021 07:52 Відповісти
Ты тавой, поосторожнее с чёрным текстом, а то сейчас сигать начнут все из окон.
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16.12.2021 08:06 Відповісти
А я всегда так выхожу, за сигаретами.
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16.12.2021 08:25 Відповісти
Сработал чип от вакцины Спутник V,потому что на глазах семилетнего сына
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16.12.2021 08:13 Відповісти
Маклауд
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16.12.2021 08:11 Відповісти
Или Цой. или Владимир Ильич Ленин.
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16.12.2021 08:27 Відповісти
"Депутат горсовета погиб в Донецкой области, прыгнув с пятого этажа"

Что, как то неудачно прыгнул? Типо - все прыгают, а этот прыгнул как то неудачно?

страна зебилов...
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16.12.2021 08:28 Відповісти
ИХТАМНЕТ, ИХТАМЕСТЬ, какая разница. Тут они есть, а тут они заблудились, ушли в отпуск, судья ошибся - с кем не бывает. Юриспруденция у нас очень сильно хромает. Вот американцы сильны в юриспруденции и умеют делать правильные заключения. Например, как под Дейр-эз-Зором.

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16.12.2021 08:28 Відповісти
ага, вот 35-летний делопут зашёл на пятый этаж чтобы выпрыгнуть из окна пятого этажа! это теперь такая забавка у делопутов? интересно, а с чьего кодла сие у@ало? из мертвечука, петуШария или из ЗЕбилов и порохоботов, которым Мальдивский Барыга дал защекузаработу?
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16.12.2021 08:43 Відповісти
Или бухой или уколотый пришел...типа не подписал кому то ксиву на воровство недвижимости...
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16.12.2021 08:51 Відповісти
Аллле, мордва! Это правда, что ваша своочь Пореченков на спор самоубился??
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16.12.2021 08:53 Відповісти
Доказать что было доведение до самоубиства кнешна можно...,но нужна хорошая адвокатура...
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16.12.2021 08:55 Відповісти
Честный депутат, что проститутка-девственница...
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16.12.2021 09:36 Відповісти
 
 